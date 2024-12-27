埔里10大必訪咖啡廳推薦！遠離城市喧囂　森林樹屋裡享受靜謐角落

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

定居日月潭那麼多年，埔里成了滿足生活機能必去的地方。而這一兩年，埔里從沒地方去，到現在越來越多特色的咖啡廳如雨後春筍般冒出頭來，這裡就幫各位整理了10間埔里的特色咖啡廳，來到埔里想要找地方細細品味午後時光，直接把這一篇收藏起來。

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咖啡.反思

是一間非常隱密的咖啡廳，在極小的巷弄裡，採全預約制。最特別的是這裡採無菜單的模式，以人頭計價，一場咖啡體驗中，可以品嚐到好幾款不同風味的手沖咖啡，這裡不僅僅是來喝咖啡，而是引領著各位更清楚的認識咖啡，在喝之前會先讓各位聞香不同的咖啡豆，在聞的過程中會有專業的咖啡師在一旁做講解。

地址：南投縣埔里鎮中山路二段60巷2號

電話：0933－475775

基立屋 KerithHouse

是埔里相對低調的咖啡廳，在地人一定會知道這一間，但觀光客往往會忽略，因為地點不算好找，加上網路的資訊也不太多，但這裡不僅提供旅人一處山城中愜意的舒適環境，有飲品、甜點以外還有最美味的麵食可以選擇。

地址：南投縣埔里鎮梅村路255號

電話：04－92912477

▲大量使用木質元素，與窗外的自然綠意相互交融，讓室內與戶外的景致無縫連接，營造出和諧的自然氛圍，不僅讓空間更具生命力，也讓來訪者能夠感受到被大自然包圍的舒適感。

續拍咖啡

坐落於隱密的山城中，位置相當獨特，處於一個極為隱密的區域，走進這片隱密的山城，仿佛進入了一個神秘的世界，空間設計獨具特色，讓人感受到濃厚的文創氛圍，這裡不僅是品味美味咖啡的好地方，更是一處可以放鬆心情、沉浸在寧靜中的絕佳場所。

地址：南投縣埔里鎮東潤路25－6號

▲二樓空間，不僅提供極佳的視覺享受，更是一個遠離塵囂、靜心品味生活的理想場所。

吉屋K’s House

座落在埔里非常不起眼的小徑內，推開懷舊的木門，緩慢的調性中瀰漫著文青的氣息，裡頭的每一個甜點還有餅乾都是老闆娘手工製作。手作餅乾甜度適中，配上咖啡一起享用最對胃；座位數不多，所以在這裡享用下午茶不會有過多吵雜的聲響，心靈與輕快的音樂融合在一起，伴隨著咖啡香氣與咖啡廳裡的文青氛圍，此時的光陰彷彿定格在此刻。



地址：南投縣埔里鎮西安路一段98巷10號

營業時間：12：00～18：00（周二、三、四、五公休）

Middle coffee 明豆咖啡

地理位置非常好，坐落在埔里必遊景點「地母廟」旁，而且開車不到三分鐘也可以到達18度C巧克力工坊，純白的建築被群山圍繞的畫面，不管什麼角度拍都好看。低消每人是一杯飲料，內用限兩個小時，這裡同時也是一間寵物友善咖啡廳，如果有帶寵物來的話記得要注意相關的寵物入內規定。

地址：南投縣埔里鎮枇杷路87－1號

電話：04－92422247

營業時間：10：00～17：00（周二公休）

金悅玻璃屋

這間超隱密的紅瓦磚埔里咖啡廳，看似老舊的紅瓦建築，走進去一看卻是處處充滿彩繪玻璃的裝潢風格，猶如走進了童話故事一般，不僅提供咖啡飲品、甜點，還有來自媽媽好手藝的鹹食料理，隱身在最不起眼的巷弄裡，就連埔里在地人都不見得會知道這個地方，也因如此來到這裡更可以感覺到世外桃源，走進建築內完全是截然不同的風格。

地址：南投縣埔里鎮隆生路130－1號

營業時間：12：00～18：00（周二、三、四公休）

▲天花板、窗戶處處都可以看的到彩色鑲嵌玻璃的元素，在懷舊感的建築中多了一絲絲不一樣的質感氣息。

嫁婆jà po

「嫁婆」是客家話的外婆，在埔里鎮的永豐路這一代屬於客家莊，絕大部分都是親戚，來到這裡處處可以看到碎花布、紅土磚以及竹編等客家元素在每一個角落；樹屋總共有三層樓，每一層樓都有不同的樣貌，而且也都有獨立的空間，一樓可以坐四人，二樓可以坐兩人，怕蚊子的旅人，建議坐在三樓。

地址：南投縣埔里鎮永豐路66－1號

營業時間：13：00～18：00（只營業六、日兩天）

JULU Cafe鉅鹿咖啡館

是埔里經典的咖啡店，在地人幾乎都知道，這裡可以喝到職人老闆的手沖咖啡，除了咖啡以外還有許多旅人是特地前往來吃檸檬塔的，溫馨的環境中瀰漫著濃郁的咖啡香氣，「鉅鹿咖啡」的檸檬塔有別於以往一般店家在賣的檸檬塔形式，吃起來像冰沙的口感，而且酸甜的程度恰到好處，這款真的一定要點。

地址：南投縣埔里鎮東榮路155號

電話：0937－480947

Feeling 18 LAB 烘研所

是18度C巧克力工房的全新品牌，位於埔里通往日月潭的路上，提供下午茶甜點、還有多樣化的埔里伴手禮，偌大的空間適合帶小朋友來放空，在旅行中品味著怡人的咖啡，好好地充電一下，走進裡頭濃濃的金屬風格，與有質感的黑色調完美的搭在一起，這裡販賣著許多飲品跟甜點。

地址：南投縣埔里鎮桃南路69號

電話：04－92915218

營業時間：10：00～18：00

桑心實驗室 emoLab

從外觀來看，就展現與眾不同的風格，可謂是一個視覺的享受，以沙漠風為主題，營造出獨特的氛圍，彷彿置身於一個時尚的沙漠奇境中，這樣的環境不僅讓人感受到舒適和輕鬆，更是網美們的天堂，價位普遍偏高，但以建築裝潢的來說，這裡是目前我感覺到最有質感的一間埔里咖啡廳。

地址：南投縣埔里鎮桃米路37－1號

電話：0919－863964

營業時間：10：30～16：00（周二、三、四公休）

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