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台中新社下雪了！唯美「白雪木隧道」盛開中　交織黃金楓葉太夢幻

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

在櫻花綻放之前，最美的賞花景點應該就是「沐心泉休閒農場」，這也是12月最夯的台中景點！那裡的黃楓與白雪木在季節交替之際盛開，展現出一片金黃與雪白相互輝映的絕美風光，兩種迥異的色調巧妙地交織在一起，營造出一個如夢如幻的仙境，為整個農場注入了迷人的氛圍。

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台中沐心泉休閒農場

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

交通方式＆停車資訊
沐心泉休閒農場位於海拔較高的區域，所以前往的途中會經過許多彎，建議可以先吃一顆暈車藥，現場都有停車場與指揮交通的人員，都會為各位引導到指定的停車位。

門票資訊

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲在疫情期間入園都需要預約，現階段已經不需要預約直接前往即可；入園門票為150元，不能抵消費。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

沐心泉休閒農場餐廳
首先會先前往的是沐心泉休閒農場的餐廳，以半露天的木屋打造用餐區，這裡提供小火鍋以及簡餐。而且在用餐的同時還可以近距離欣賞大自然的美景。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

休閒農場環境介紹
漫步於沐心泉休閒農場的每個角落，仿彿置身於一幅濃縮的秋冬畫卷中，金黃的樹葉在陽光下閃閃發光，與白雪木交織成一片美不勝收的畫面。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲走過了第一段的白雪木廊道後，馬上迎來的是雪白階梯，這裡是我覺得最好拍的地方。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲階梯兩側種滿了白雪木，而蜿蜒的曲線讓整體視覺帶來了滿山滿谷的震撼感。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲山的頂端還有一處黃金隧道，那裡又是另一個絕佳美景。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲園區頂端的黃金楓隧道更是這片景區的經典視角之一，是每位遊客必拍的打卡點。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲金黃的楓葉如夢如幻，構成了一幅如詩如畫的美景，兩側同樣有白雪木來點綴，讓視覺感多了更多的層次。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲隧道中的每一刻都是一場心靈的洗禮。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲白雪木的美麗並不僅僅在梯道區域展現，往上行走依然能夠欣賞到整片白雪木盛放的景致。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲彷彿是進入了一座白雪堆疊成的牆壁，將人置身於一條白雪牆道之中。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

▲如同漫步在一片白雪世界的奇妙冒險中。

▲▼台中沐心泉休閒農場，被白雪木包圍的梯道，絕美景色宛如現實版的夢幻仙境。（黑皮提供）

沐心泉休閒農場花季介紹
一年四季都會有不同的花卉盛開，二三月的櫻花季、四五月的螢火蟲與油桐花季、五到八月的金針花季、以及十二月的白雪木與黃金楓，繽紛的百花將在沐心泉休閒農場美豔盛開。

沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號
時間：09：30－18：00（假日至18：30）
白雪木花季：2024／11／25－2025／1／1
門票：150元（花季期間不可抵消費）

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