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整理台北6間酸菜白肉鍋！這間老店日劇《孤獨的美食家》也來朝聖

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@boringstupidwalk、IG@kalvin.eats

文／ReadyGo

說到火鍋，你最喜歡哪一種？源自中國東北的酸菜白肉鍋，有一說是因為在行軍時，由於吃飯時間緊迫，所以當時的人將肉片放入滾水中涮肉，而出現的一道料理方式。演變至今，則成為冬天時大家圍著銅鍋，一邊吃一邊下各式各樣的菜，並期待一嚐酸度剛好的湯，暖暖自己的胃。本篇嚴選了6間台北知名的酸菜白肉鍋店家，不妨筆記下來，準備揪人飽餐一頓！

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長白小館
東區老字號名店「長白小館」，酸菜白肉鍋分為特大、普大、中和小四種，建議依據用餐人數選擇份量，鍋裡含有酸白菜、白肉、凍豆腐、肉片和青菜等等，並特別加入螃蟹、蝦米和香菇作為提鮮，因此除了有酸味之外，還多了一些海鮮味。不僅如此，佐料區更提供多種沾醬，其中店家推薦將芝麻醬、豆腐乳、蒜泥、韭菜花醬按比例混合，配白肉吃非常搭，日劇《孤獨的美食家》的五郎也曾前來拍攝介紹！

地址：台北市大安區光復南路240巷53號
電話：02－27513525
營業時間：11：30－14：00；17：00－21：00（周一公休）

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ethan_foody

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ethan_foody


泰和樓
鄰近古亭捷運站，招牌東北酸菜白肉鍋湯底是以老母雞、酸白菜燉煮而成，再配上五花肉、螃蟹、鮮蝦、蚵仔等食材，使湯頭嘗起來帶有酸味之餘，還有濃濃的鮮味。而店家挑選肥瘦比例剛好的五花肉，是又厚又有嚼勁，如果想要點其他菜色的話，泰和樓的小籠包、牛肉大捲餅、紅油蝦肉抄手、叢林雞、避風塘草蝦、豆沙鍋餅也都是人氣必點！

地址：台北市大安區杭州南路二段61－20號
電話：02－23913688
營業時間：11：00－14：00；17：00－20：30

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kalvin.eats

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kalvin.eats

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kalvin.eats

四平小館
嚴選高山結球白菜，並遵循古法天然發酵而成，酸白菜使湯頭的酸度恰到好處。「四平小館」飄香三十餘年，始終在台北美食界屹立不搖。沾醬方面，四平小館提供數十種調料，每款都經由主廚製作及挑選，其中特別推薦主廚特調醬、韭花醬和紅糟豆腐乳，可以讓味覺層次更加豐富。值得一提的是，店家裝潢以紅牆面搭配燈籠為主，看起來格外喜氣！

地址：台北市中山區四平街45號
電話：02－25611412
營業時間：11：30－14：30；17：00－22：00

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wayya99

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wayya99

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wayya99

都一處
米其林必比登推薦！提起台北酸菜白肉鍋，或許不少人都會先想到「都一處」，他們家的湯頭散發著天然酸香，不僅放了滿滿的白菜之外，還有蝦子和凍豆腐，可說是料好實在。店家招牌必點除了酸菜白肉鍋，還有褡褳火燒、松子燻雞、芝麻醬燒餅、醬豬肉、老爹蔥油餅（需提前預訂）等道地北方菜，很多客人都表示值得一訪再訪。

地址：台北市信義區仁愛路四段506號（仁愛店）
電話：02－27206417
營業時間：11：00－14：00；17：00－21：00

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ismshh

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ismshh

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@karas10823


金稻子餐廳
「金稻子餐廳」的位置靠近行天宮，老闆娘來自吉林，所以味道是道地的東北家常味！金稻子餐廳的酸白菜鍋分為大和小兩種，鋪上滿滿的五花肉、丸子、酸白菜、乾金針、肉丸、鮮蝦等等，光是看起來就十分氣派。整體而言，五花肉鮮嫩多汁，且湯頭不會過酸，還會越煮越回甘，讓人忍不住一碗接著一碗。

地址：台北市中山區吉林路171號
電話：02－25419527
營業時間：11：30－14：00；17：15－21：30（周一公休）

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@twmkejim

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@twmkejim

圍爐酸菜白肉火鍋
來到「圍爐酸菜白肉火鍋」，會先看到圓形拱門，整個中式用餐氛圍感拉滿。老闆娘表示，發源自中國東北的酸菜白肉火鍋，是因冬季嚴寒，所以家家戶戶都會在入秋後醃製白菜，以度過沒有生鮮蔬菜的寒冬。圍爐的湯頭以豬大骨、螃蟹、鮮蚵、蝦米、香菇等食材長時間熬煮，再加入酸菜、凍豆腐和白肉，使酸度剛剛好，又鮮美與甘甜。另外也推薦燒餅，烤得金黃酥脆，很好吃！

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄36號
電話：02－27313439
營業時間：11：00－14：00；17：30－21：30

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@boringstupidwalk

▲▼台北高人氣酸菜白肉鍋。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@boringstupidwalk

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