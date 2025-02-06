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北海道溫泉住宿6大推薦！睜眼就是絕美湖景、爽泡高空浴池

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

文／ReadyGo

北海道向來都是台灣人心目中首選的日本住宿地點，而隨著冬天的腳步靠近，這次就精選出日本北海道溫泉住宿的推薦名單，且每一間都各有特色，有被列為北海道重要遺產的稀有溫泉、有職人師傅以當季食材製成的日本料理，還有房內備有樓中樓烤箱與美顏儀的超高級渡假村！有興趣的人不妨立即筆記下這些旅館，作為下次安排行程時的目的地！

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函館世紀濱海酒店（センチュリーマリーナ函館）
如果想在北海道體驗頂級的溫泉住宿，那麼就可以考慮預訂函館世紀濱海酒店。這裡以「私人航行」為設計理念，將整棟偌大的飯店化為渡假郵輪，最上層的甲板就是景觀絕佳的無邊際泳池，並備有豪華寬廣的SPA與大浴場。而客房亦是毫不馬虎，有著環繞柔軟床榻的整片落地窗，住客躺在床上就能眺望港口波光粼粼的美麗景色，足以打造出畢生難忘的一次完美旅行！

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@函館世紀濱海酒店官方網站

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@函館世紀濱海酒店官方網站

函館世紀濱海酒店（センチュリーマリーナ函館）

地址：北海道函館市大手町22－13

十勝川溫泉 第一酒店（十勝川温泉 第一ホテル）
北海道的十勝川向來以優美的自然環境與豐富的天然溫泉著稱，而其中的Moor（モール）溫泉更是極為稀有的種類，含有自古以來沉積在十勝川底部的植物與礦物質，並被認定為北海道特有的重要遺產。而在第一酒店的大浴場內，就能體驗到Moor溫泉的獨特泉質，還可以順道利用添加自動蒸氣與麥飯石的烤箱。除此之外，業者還細心設置了出浴後專用的景觀休憩區與閱讀室，讓人得以在泡湯之旅中徹底放鬆身心！

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@十勝川溫泉第一酒店官方網站

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@十勝川溫泉第一酒店官方網站

十勝川溫泉 第一酒店（十勝川温泉 第一ホテル）

地址：北海道河東郡音更町十勝川溫泉南12

湖景飯店 洞爺乃之風（ザレイクビューTOYA　乃の風リゾート）
在被票選為日本百大景觀之一的洞爺湖旁，坐落著備受好評的高級SPA溫泉渡假飯店，就是湖景飯店－洞爺乃之風。由於建築物就比鄰著洞爺湖，加上設計師精心規劃的無邊際空間，因此整間飯店宛如與絕美的景致融為一體，待在館內彷彿置身於大自然的懷抱中。不僅如此，館內所有的房間都能看到湖景，若適逢煙火節等祭典的時候更是精彩萬分，想一睹盛況的人務必要趁早訂房以免向隅！

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@湖景飯店洞爺乃之風官方網站

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@湖景飯店洞爺乃之風官方網站

湖景飯店 洞爺乃之風（ザレイクビューTOYA　乃の風リゾート）

地址：北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29－1

割烹旅館 若松
對於愛吃日本料理的人來說，來到北海道絕對不能錯過割烹旅館－若松！從飯店的名稱就不難猜出，這裡正是以道地的日式割烹為主角，富有職人精神的主廚會精心挑選當季最新鮮的食材，運用鮮魚、海膽、毛蟹、烏賊等海鮮，佐以當地栽種的茗荷等珍貴蔬菜，製成一道道賞心悅目又美味可口的正統日料，可以在泡完飯店自家的天然湧泉之後享用，想必會令人垂涎欲滴、唇齒留香！

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@割烹旅館若松官方網站

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@割烹旅館若松官方網站

割烹旅館 若松

地址：北海道函館市湯川町1－2－27

小樽朝里Classe飯店（小樽朝里クラッセホテル）
雖然台灣人可能較為陌生，但其實朝里川溫泉也是日本北海道極富盛名的溫泉鄉，亦是小樽地區罕見的溫泉勝地。而這裡的小樽朝里Classe飯店規模龐大，房型極為多樣化，不但有和式、西式以及東西合併的客房，有些還附設露天溫泉與低溫烤箱，有些則是落地窗旁的室內景觀溫泉。另外，館內的運動休閒設施完善，從溫水游泳池、健身房到各類球場應有盡有，能帶來一趟有益身心的健康旅行！

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@小樽朝里Classe飯店官方網站

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@小樽朝里Classe飯店官方網站

小樽朝里Classe飯店（小樽朝里クラッセホテル）

地址：北海道小樽市朝里川溫泉2－676

留壽都渡假酒店與會議中心（ルスツリゾートホテル＆コンベンション）
留壽都渡假酒店堪稱是北海道隱藏的秘密頂級溫泉住宿！此處無論是公共空間、休閒設施、客房還是餐飲，都具備超過五星級的高水準。以主打健康美容的套房為例，遼闊寬敞的房內設有私人的露天浴池以及烤箱，尤其是烤箱是以充滿現代感的弧形木材，呈現出樓中樓式的雙層設計，新穎前衛的氣氛令人大感驚艷。更甚，客房內還準備了臉部按摩的美容儀器，有如此備品的飯店應是少之又少，相當值得來此體驗一回！

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@留壽都渡假酒店與會議中心官方網站

▲▼日本北海道溫泉住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／@留壽都渡假酒店與會議中心官方網站

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