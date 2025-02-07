特搜全台7個沉浸式體驗！模擬飛行感受　從劇本殺玩到互動劇場

首圖／IG@dado.1225、IG@cdr.rstudio

文／ReadyGo

這些超有趣的沉浸式體驗你去過嗎？不管是飛上天的飛行劇場，還是跟劇中角色互動的神秘場景，每個活動都能讓你一秒進入故事世界，快揪朋友一起來玩，挑戰感官新刺激！

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全台7大沉浸式體驗活動

i－Ride TAIPEI

位於台北的一個沉浸式飛行劇場，提供觀眾全新的視覺、聽覺和動態體驗。它模擬飛行的感受，帶領觀眾翱翔於各處，最新劇場主題是清明上河圖。

圖／IG@irideflyingtheater

i－Ride TAIPEI

地址：台北市信義區松智路17號6樓

營業時間：11：00－21：30（周四至周六延長至22：00）

驚喜製造 落日月台

驚喜製造巡迴沉浸式計劃「落日轉運站」原創子作品「落日月台」整場體驗以70－80分鐘時間，共有8個神秘場景、9位可即時互動的漂流者，透過隨機穿梭、相遇、對話與食物設計，邀請迷途的旅客一同窺探屬於自己的終點。

圖／IG@cdr.rstudio

驚喜製造 落日月台

地址：台北市信義區光復南路133號 松山文創園區 藝巷空間

營業時間：周三至周五17：30－22：30；周末11：00－16：00、17：30－22：30

幻隱光靈－學院

「幻隱光靈」 是「西瓜皮育樂xMiss GAME」於「松山文創園區南向製菸工廠」舉辦的複合式沉浸娛樂活動，內容包含了實境解謎、禁地冒險、密室逃脫。

圖／IG@omoshiroi_87

幻隱光靈－學院

地址：台北市信義區光復南路133號 松山文創園區南向製菸工廠

營業時間：平日13：00－18：00；假日11：00－20：00（周三休館）

唱 我們的歌 流行音樂故事展

展覽分成12個主題展區，分佈於文化館4至6樓，展出超過一千件有關臺灣流行音樂的物件，並透過耳機播放超過一百首流行歌曲。以「時代場景」與「故事主題」喚醒人們在民生生活中的「共同記憶」，藉以串起跨越時代的流行音樂作品。

圖／IG@omoshiroi_87

唱 我們的歌 流行音樂故事展

地址：台北市南港區忠孝東路七段99號（臺北流行音樂中心文化館）

展覽時間：10：00－18：00（周一公休）

夢遊王國 極恐惡夢－INSANE

夢遊首款沉浸式互動劇場，打破密室框架全程無謎題，90分鐘扎實精彩演繹，美式恐怖巔峰之作，全體演員遠赴上海培訓，融合演繹型與肢體型表演，呈現前所未見的頂級演出。

圖／IG@omoshiroi_87

夢遊王國 極恐惡夢－INSANE

地址：台北市大同區民生西路300號4樓

營業時間：09：00－23：00

聚光燈劇本殺－不靠譜魔法指南

近期超夯的劇本殺！一起進入歡樂的電玩世界，扮演角色完成任務解開謎題，成為故事中的主角，與朋友共度難忘時光！

圖／IG@dado.1225

聚光燈劇本殺－不靠譜魔法指南

地址：台北市萬華區康定路46之3號

營業時間：09：00－23：00（周二公休）

夢境現實

全球第一座MR沉浸式劇院，結合多面投影及互動式感應機制，觀眾能與螢幕出現的元素互動，明年將與三大親子主題「親子天下」、「台灣吧」、「MOMOKIDS」共同合作，融合多元主題打造精彩的視覺特效與互動技術，讓親子一同參與劇情發展，體驗全新的劇院互動樂趣。（當前展覽資訊請參考夢境現實社群）

圖／IG@moondream.tw

夢境現實

地址：高雄市苓雅區海邊路15號 鯨魚堤岸O1館

營業時間：每周三至周日10：00－20：00（當前展覽資訊請參考夢境現實社群）

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