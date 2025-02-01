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特搜草山小鎮6間質感餐廳！走進馬友友故居　落羽松林藏港式飲茶

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@una_xuan24、＠ReadyGo編輯 yun

文／ReadyGo

你知道陽明山上有個充滿異國風情的美軍宿舍群嗎？有著「陽明山美國村」之稱的草山小鎮是台北近郊一個融合歷史與現代美食的獨特聚落，將美軍宿舍群改造成充滿魅力的餐飲勝地，吸引著來自城市的遊客。

這片充滿故事的土地不僅保留了60年代美式建築風格，更將每一棟建築賦予新的生命與意義。創造出一個獨特而迷人的美食天堂，每一個角落都彷彿訴說著台灣與美國文化交織的精彩故事。今天的陽明山美國村介紹，就要帶你一同探索草山小鎮裡的6家特色餐廳。

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陽明山美國村 草山小鎮位置
草山小鎮坐落於台北陽明山，原本是美軍駐台宿舍區，因其獨特的地理位置和優美的自然環境，逐漸轉變成一個充滿文化氣息的美食聚落。這裡海拔適中，氣候宜人，常常能享受到陽光明媚的天氣，遠離都市的喧囂與擁擠。周圍環繞著茂密的綠意，四季景色各有特色，從櫻花、落羽松到楓葉，每個季節都為這個小鎮增添不同的魅力，成為台北都市人周末放鬆和尋找慢活節奏的最佳去處。

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠Brick Yard 33 1／3官方網站

Brick Yard 33 1／3
是這個小鎮最具代表性的地方之一，也是整個宿舍群中佔地最大的地方。這裡原本是美軍俱樂部的建築，現在則完美保留了南方美式建築風格，並巧妙融合黑膠唱片與音樂元素，吸引大量年輕人。也因為這裡的空間特別寬敞，成為了家庭客帶孩子來放電的好去處。來Brick Yard品嚐美式料理的同時，彷彿穿越回五六十年代的美國小鎮。每個角落都在訴說著美軍駐台時期的點點滴滴，將歷史與當代完美融合。

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo編輯 yun

Brick Yard 33 1／3

地址：台北市士林區凱旋路49號
電話：02－28618282
營業時間：平日 11：00－20：00；假日 10：30－20：30

朱里昂法式廚房
朱里昂法式廚房位於馬友友的故居，無論是過去還是現在，這裡都是個充滿文藝氣息的空間。這裡保留了美軍宿舍的木造建築，內部裝潢典雅，彷彿一瞬間將人帶入法國鄉村的浪漫場景。大面積的落地窗不僅讓自然光線充分灑入，更完美框住外面美麗的山景。

餐廳提供經典法式料理，從海鮮燉飯到嫩煎鴨胸，再到餐後甜點的可麗露和自製冰淇淋，都是主廚對美食的極致追求和尊重。除此之外，這裡還有提供烤肉派對的服務，讓你可以揪一群朋友一起在戶外露營區烤肉喝酒，享受不一樣的晚餐時光。

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo編輯 yun

朱里昂法式廚房

地址：台北市士林區國泰街三號
電話：02－23653731
營業時間：平日11：00－19：00；假日 11：00－20：30

大衛小小羊
喜歡動物的你，千萬別錯過擁有兩隻可愛羊駝的主題餐廳「大衛小小羊」啦！大衛小小羊以獨特的動物互動概念徹底顛覆傳統用餐體驗，兩隻可愛的羊駝「小麥」和「小小」成為餐廳最吸引人的活招牌。來到這裡，你可以一邊享用美食，一邊餵食可愛的羊駝胡蘿蔔，與他們一同拍照留念。多樣的異國料理如德式豬腳、美式拼盤等料理，不僅味道豐富，更是社群媒體打卡的絕佳選擇，為用餐體驗增添無限樂趣。

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chuniverse96、IG@una_xuan24

大衛小小羊

地址：台北市士林區國泰街9號
電話：02－28619668
營業時間：11：00－21：00

阿緹卡 Pizza 專賣店
曾是美軍長官宿舍的阿緹卡 Pizza 專賣店，同時也是80年代經典偶像劇「星星知我心」的拍攝地。這裡以獨特的方塊羅馬披薩聞名，每一片披薩的餅皮口感類似佛卡夏麵包，蓬鬆有嚼勁，與傳統圓形披薩截然不同。開放式廚房讓顧客能近距離觀察食物製作過程，增添用餐樂趣。阿緹卡豐富的義式料理，以及貼心的家庭套餐，吸引許多家庭和朋友前來聚會，享受美味與歡樂。

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@su__foodie

阿緹卡 Pizza 專賣店

地址：台北市士林區凱旋路58號
電話：02－28622288
營業時間：平日 11：00－20：00；假日 11：00－21：00

煲榮興港式飲茶
從警政署保六總隊駐在所搖身一變，成為網美打卡勝地的煲榮興港式飲茶，周圍種滿落羽松，彷彿一個世外桃源。餐廳內部採用明亮寬敞的設計，柔和的裝潢擺飾，營造出輕鬆愉快的用餐氛圍。這裡有超過50種港式點心和正餐，從招牌臘味煲仔飯到酥皮叉燒包，每一道菜都用心製作，口味地道。特別引進的高品質高山茶葉清香撲鼻，為整體用餐體驗增添層次感。

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo編輯 yun

煲榮興港式飲茶

地址：台北市士林區光華路28號
電話：02－28620900
營業時間：周五到周日 11：00－19：00

星巴克 草山門市
星巴克到處都有，但草山小鎮裡的星巴克卻別有一番風味。這裡保留了60年代美軍眷舍原貌，純白的南方美式木屋彷彿美國小鎮的縮影，令人彷彿瞬間穿越時空。店內精心規劃客廳、餐廳和家庭聚會區，每一個角落都散發著溫馨舒適的氛圍。周圍綠草如茵，櫻花點綴，天氣好的時候還有提供野餐墊借用服務，讓顧客可以轉移到戶外的草坪區，擁抱大自然，來場不一樣的下午茶體驗。

▲▼陽明山美國村 6 家質感餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠ReadyGo編輯 yun

星巴克 草山門市

地址：台北市士林區國泰街5號
電話：02－28627317
營業時間：08：00－20：00

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