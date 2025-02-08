8間台北羊肉爐推薦！傳統岡山味祖傳中藥秘湯、吃零騷味帶皮羊肉

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文／ReadyGo

冬天就是要吃羊肉爐！含中藥材、米酒和麻油的羊肉爐，擁有促進血液循環的效果，是許多人每到冬令進補的季節，就會優先選擇的料理。雖然體質燥熱、易上火的人可能不太適合吃，但手腳冰冷的人則非常適合享用，補血補氣。我們嚴選了廣受好評的台北羊肉爐店家，每家都各有特色，且皆有各自忠實的擁護者，趕緊來看看有哪些！

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下港吔羊肉爐：傳統岡山口味來到台北

從高雄發跡，以傳統的岡山口味到台北開店的「下港吔羊肉爐」，無論季節，店門口經常都大排長龍。老闆以外婆祖傳三代的中藥材熬煮湯頭，味道溫順且帶有甘味，喝起來香濃不膩！羊肉的部分，則選有帶皮三層羊肉、燉羊肉塊和帶骨羊肋排，以燙、炸、燉、炒、滷等多道工序料理成，而菜單主要提供紅燒羊肉爐、當歸綜合鍋、當歸羊排爐、當歸涮羊肉等等，不少人可是一吃成主顧。

圖／IG＠nneat_1208

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下港吔羊肉爐

地址：台北市中山區天祥路18號

電話：02－25367922

營業時間：11：30－01：00

阿財蔬菜羊肉爐：每日現宰溫體羊

「阿財蔬菜羊肉爐」以每日現宰的限量溫體羊肉而聞名，羊肉爐分為生羊肉片、菜心羊、菜頭羊、苦瓜羊、蒜頭羊、薑絲羊、大頭羊等品項，每一種湯底都分別加入不同的蔬菜。

其中，菜心羊為店家的人氣餐點之一，添加了羊大骨、菜心、蛤蜊、薑絲、帶皮羊肉等食材，因此湯頭格外甘甜。除此之外，也推薦上桌後先撈菜心，可以吃到菜心硬又脆的口感，或者煮到軟爛也是別有一番風味。

圖／IG＠branda_huang



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阿財蔬菜羊肉爐

地址：台北市中山區長安東路一段58號

電話：02－25625522

營業時間：17：00－01：00

莫宰羊：熱門排隊名店

採用特級的小羊肉，搭配獨門秘方以細火慢燉等多種工法，湯頭有著豐富的層次感，而新鮮羊肉的肉質軟嫩，皮質彈牙！店家的招牌羊肉火鍋有清燉、紅燒兩種口味，也可以選擇鴛鴦鍋，一邊一種口味。除了羊肉鍋之外，還提供多種熱炒品項，像是羊貴妃、羊筋煲、涼拌羊肚、孜然羊肉串、蔥爆羊肉、乾扁羊肋條等等，都是人氣必點。

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莫宰羊－大安台大店

地址：台北市大安區新生南路三段28號

電話：02－23691466

營業時間：平日 11：00－14：00／16：00－00：30；假日 11：00－00：00

新東羊 羊肉料理專賣店：羊肉炒麵超好吃

傳說中的巨無霸羊肉炒麵在這！新東羊的火鍋主要有涮羊肉火鍋、羊肉爐、羊排爐、羊大骨火鍋、羊腱燉肉火鍋，且可選擇藥膳、紅燒或古麻油湯底，湯頭鮮甜且不死鹹，如果想要加湯的話也可以跟店家說！至於很多人都會點的羊肉炒麵，麵跟羊肉都給很多，不過因為份量驚人，所以建議可以添加辣椒，換換口味吃，比較不膩口。

圖／IG＠riohandsome

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新東羊 羊肉料理專賣店

地址：台北市中山區龍江路356巷11號

電話：02－25092078

營業時間：17：00－01：00

義村專業羊肉爐：高CP值首選！

「義村專業羊肉爐」提供羊肉爐、帶皮羊肉、羊腳筋三種口味，而不只價格便宜，好吃的秘訣更是撒上滿滿的香菜和芹菜末，讓湯頭更顯香甜，是很多人從小吃到大的回憶！但如果不喜歡的話，也可以提前跟店家說。不僅湯頭優秀，他們家的羊肉也是燉煮到軟爛入味，不會有過多的羊騷味，反而可以好好享受羊皮的膠質與鮮甜。

圖／IG＠wja_foodaholic

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義村專業羊肉爐

地址：台北市萬華區萬大路316號

電話：0920－004682

營業時間：16：00－00：00

車庫羊肉爐：沒有騷味的帶皮羊肉

店面低調的「車庫羊肉爐」，當日下午兩點開放電話預約當日晚上內用及外帶，因其超高人氣而有著台北最難訂位的羊肉爐之稱。店家會依照用餐人數搭配羊肉爐湯底，另外吃不夠的話還可以加點羊肉片、牛肉片、豬肉片，以及韓式泡菜、涼拌山藥、羊肉麵線等小菜，而羊肉爐的湯頭屬於清甜順口，且帶皮羊肉也完全不騷，難怪被許多饕客評為值得每年一訪的台北美食！

圖／IG＠abeats_traveler

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車庫羊肉爐

地址：台北市中山區合江街93巷10號

電話：02－25039503

營業時間：18：00－21：30（周日公休）

岡山正味羊肉專賣店：肉質湯頭品質保證！

「岡山正味羊肉專賣店」自2004年開店至今，一直有著屹立不搖的好評價。岡山正味羊肉專賣店的火鍋類有羊肉爐、羊排爐、燉肉火鍋、粗骨火鍋、涮羊肉，也可單點熱炒類或者豆皮、高麗菜、豬血糕、茼蒿等火鍋加點，而他們家的肉質與湯頭都很優秀，尤其湯頭鮮甜，是無論什麼季節喝起來都很舒服的羊肉爐。

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圖／IG＠kandinsky0227

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岡山正味羊肉專賣店

地址：台北市中山區龍江路356巷23號

電話：02－25067779

營業時間：16：00－00：00

林家蔬菜羊肉爐：兩人就可以吃的羊肉爐

「林家蔬菜羊肉爐」為兩人一份，羊肉爐以羊骨熬成，裡頭有菜心、菜頭、大頭菜、竹筍等蔬菜作為基底，還有蛤蜊、枸杞、薑絲等食菜提味，且菜心還會越煮越甜，非常特別！

至於火鍋加點的部分，有溫體羊肉片、羊尾、羊鞭、羊心、羊肝、羊肚、羊眼睛、日本干貝、花枝漿等，一邊涮肉一邊期待放進嘴裡的滋味，就是吃羊肉爐最幸福的瞬間！

圖／IG＠heureuse_515

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林家蔬菜羊肉爐

地址：台北市中山區吉林路327號

電話：02－25971818

營業時間：16：00－00：00

台北美食｜重度嗜辣者必收藏，台北麻辣火鍋推薦，吃過必回訪老饕們的私房清單。

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