4處「露天電影院」先收藏！汽車戲院懷舊回歸、置身星空峽谷美翻

首圖／＠太魯閣晶英酒店、＠車庫影城

文／ReadyGo

輕柔的夜風輕拂臉龐，耳邊傳來電影的音樂與笑聲，在繁星點綴的夜空下，露天電影院如同一場夢幻的電影盛宴，將觀眾的心靈與銀幕上的故事緊密相連，這裡不僅僅是觀賞電影的場所，更是與朋友、家人共享美好時光的溫馨聚落，全台各地的露天電影院，各具特色，無論是草地上的野餐還是浪漫的沙灘電影之夜，都是與星空相伴的絕佳體驗，讓我們一同沉浸於電影的魔力，享受那份如詩如畫的夜晚。

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與電影慢舞的慵懶夜晚，露天電影打造浪漫氛圍

＃1：Skyline Film 屋頂電影院

坐落在一棟大樓的屋頂，為觀眾提供開放式的天際線視野，讓人能夠在欣賞電影的同時，享受壯麗的城市景觀，這裡時常播放各式各樣的經典電影與新片，投影設備清晰鮮明，音響系統也經過精心調校，還提供精緻的小食以及舒適的沙發椅與暖意十足的毯子、營造出輕鬆愉快的氛圍，讓每個人能盡情在星空下享受無與倫比的觀影樂趣。

圖／＠Skyline Film 屋頂電影院

Skyline Film 屋頂電影院

地址： 110台北市信義區松高路11號7樓

放映地點與時間：公布於 Skyline Film 屋頂電影院粉絲專頁

＃2：自由·之丘

隱藏於木柵的自由之丘，是一間結合咖啡與電影的特色咖啡廳，為都市人提供了一個充滿溫度與創意的療癒空間，店內設有迷你電影區，定期播放經典或小眾的電影佳作，讓愛好電影的客人可以邊品味咖啡邊沉浸於電影的世界，咖啡廳更提供多樣化的手工咖啡與自製甜點，每一口都能感受到用心製作的溫度。

圖／＠自由·之丘

自由·之丘

地點：台北市文山區木柵路三段103巷8號一樓

時間：11：00－21：00，周五至六營業到22：00

放映時間：公佈於自由·之丘粉絲專頁

＃3：太魯閣晶英酒店「星空峽谷電影院」

坐落於太魯閣壯麗山巒的懷抱中，觀影時不僅能感受峽谷的靜謐、更能欣賞無邊的星空，太魯閣晶英酒店的「星空峽谷電影院」為觀眾打造出一場獨一無二的視聽饗宴，搭配先進的視聽設備，確保每一部電影都能以最佳畫質與音效呈現，當影片與自然景觀交織，山谷的深邃與星空的浩瀚相映成趣，帶來前所未有的沉浸式體驗，彷彿置身電影情節與自然的交響之中。

圖／＠太魯閣晶英酒店

太魯閣晶英酒店

地點：花蓮縣秀林鄉天祥路18號（太魯閣晶英酒店 頂樓觀景池區）

時間：每晚20：40－22：30

＃4：車酷影城 parkinmovie

車酷影城融合了現代科技與復古氛圍，是一個將現代創新與電影體驗相結合的獨特電影院，專為喜愛駕車觀影的影迷、設計提供私密的車內觀影環境，讓觀眾可以在舒適的車內享受大銀幕上的精彩影片，猶如時光倒流，回到經典的露天電影時代，除了傳統的電影放映外，車酷影城還不定期舉辦主題影展和戶外活動，為影迷提供更多互動與交流的機會，成為了愛好電影的社群聚集地。

車酷影城

地址：264宜蘭縣員山鄉內城路650號

圖／＠車庫影城



放映地點與時間：公佈於車酷影城parkinmovie粉絲專頁

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