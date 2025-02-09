ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

老印刷廠吃下午茶、漫步舊報社感受慢時光！嘉義老宅＆美食一日遊

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

你可曾想過，一趟嘉義美食之旅除了品嚐在地小吃，還能順道拜訪被賦予新生命的老宅？今天就帶大家來個「不務正業」的嘉義老宅巡禮：從曾是台灣時報的報社大樓享用早午餐、到印刷廠變身的咖啡廳吃玉米慕斯霜淇淋，最後再到西裝店改建的餐廳享用咖哩糰子套餐，一路走訪舊時風華與新創意激盪的絕妙組合！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

綠洲早午餐（Oasis Brunch）－在台灣時報吃早午餐
第一站先到綠洲早午餐報到，這棟老屋前身是台灣時報報社，走進店內便能感受到原有的報社框架與空間感，牆面與裝潢也處處保留老建築的痕跡。陽光灑落在挑高的空間中，為老宅增添一股溫暖的氛圍。

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

早午餐份量十足
味噌醬烤雞腿更是人氣招牌，兩隻大雞腿嚴選醬汁醃製後烤得外皮金黃、肉汁飽滿，味噌的醇香帶點微甜，每一口都相當滿足。如果偏愛多元口味，也能試試大豐盛早餐盤（270元），內含五花培根、德式脆腸、雞腿排與滑蛋等等，絕對能為你開啟活力滿滿的一天。

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

綠洲早午餐（Oasis Brunch）

地址：嘉義市東區蘭井街161號
電話：0912－485536
營業時間：09：00－17：00（周四公休）

Koffee Suika 西瓜珈琲－古早米店翻新而成的特色咖啡館
早午餐吃完後，當然要續杯咖啡解膩。坐落於小巷裡的西瓜珈琲，過去是家米店，如今搖身一變成為充滿日系風情的咖啡外帶店。斑駁的門面與木質招牌，不只保留了老屋特有的古樸，也融入了店主的個人巧思。

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

店內沒有內用座位
只能外帶，但門口的日系長凳與老街景緻，隨手拍都很有味道。最受歡迎的西瓜咖啡，將香濃咖啡與西瓜雪酪結合在一起，乍聽不可思議，卻意外順口且清爽，特別適合嘉義炙熱的天氣！想嚐鮮或拍美照的朋友，絕對別錯過。

Koffee Suika 西瓜珈琲

地址：嘉義市西區北榮街141號
營業時間：11：00－17：00（周四、五公休）

Hermit & Co－在印刷廠裡品嚐玉米慕斯霜淇淋
在嘉義製材所悠閒晃完後，就可以前往Hermit & Co享用獨特的下午茶。前身是印刷廠的老屋，如今卻飄散著咖啡香與烘焙甜點的誘人氣息，一樓與二樓皆保有老木造結構，乍看似舊卻又充滿時尚感。

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

玉米慕斯霜淇淋
這裡最具創意的甜點當屬玉米慕斯霜淇淋，鹹甜結合的口感加上帶點苦甜焦糖風味，十分過癮。若想好好體驗復古氛圍，建議坐到二樓空間，感受百年木造的時間洗禮。然而要注意2樓有400元的低消限制，若不想吃太多，可於現場單點茶飲或甜點，同樣能享受那份靜謐與優雅。

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

Hermit & Co

地址：嘉義市東區成仁街209號
營業時間：11：00－18：00（周四公休）、2樓座位區有400元低消，可事先預約

新華美西裝店－被糰子以及咖喱飯耽誤的西裝店
最後壓軸，來點稍具飽足感的鹹食。新華美西裝社的前身就是正牌的西裝店，店內依舊保留了大量裁縫機、古董西裝、價目表等復古元素，加上獨特的日式塌塌米座位區，打造出懷舊又洋溢昭和風情的用餐體驗。

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

以售賣糰子為主
推出了多款甜鹹口味。若想同時享受正餐，也可點選咖哩糰子套餐（370元）或華美昭和咖哩套餐（320元），濃郁微辣的咖哩醬超下飯。更驚喜的是，餐後還能來份甜糰子或鬆餅。雖然座位不多，但環境舒適，讓人在舊時光中津津有味地享受當下。

▲▼老宅一日遊5家改造的美食推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

新華美西裝社

地址：嘉義市東區成仁街80號
電話：0919－359158
營業時間：11：00－17：30

台北美食｜樂華夜市必吃Top5！夜市王派這五家一定拿冠軍！

【你可能也想看】

►特搜7間新北釣蝦場！全區禁煙＆24小時營業　新手也能快速入坑
►推薦桃園4處散心景點！湖景環繞的放鬆小屋、走進百年茶廠裡探索
►台中「中港夜市」美食攻略！來自海線肥美鮮蚵麵線、菇菇滿漢全席

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 嘉義美食 美食雲 嘉義旅遊 嘉義老宅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

推薦閱讀

廣藏市場Top 7必吃！刀削麵助闆娘還清巨額欠款　還登上Netflix

廣藏市場Top 7必吃！刀削麵助闆娘還清巨額欠款　還登上Netflix

金門5間在地小吃推薦！家鄉味肉羹麵台灣吃不到、微甜酒釀蛋必買

金門5間在地小吃推薦！家鄉味肉羹麵台灣吃不到、微甜酒釀蛋必買

盤點亞洲8大特色建築！全球最醜大象大樓、挑戰全透明玻璃電梯

盤點亞洲8大特色建築！全球最醜大象大樓、挑戰全透明玻璃電梯

5個小金門玩法不藏私！上軍服摸擬射擊體驗、碉堡遺跡藏夕陽秘境

5個小金門玩法不藏私！上軍服摸擬射擊體驗、碉堡遺跡藏夕陽秘境

全台最後一間麻辣45放題宣布歇業

全台最後一間麻辣45放題宣布歇業

4處「露天電影院」先收藏！

4處「露天電影院」先收藏！

寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景

寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景

台北「吉卜力展」神還原龍貓名場面！

台北「吉卜力展」神還原龍貓名場面！

再睡5分鐘4款蕎麥新品新上市

再睡5分鐘4款蕎麥新品新上市

元宵湯圓製作過程大不同

元宵湯圓製作過程大不同

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！

桃園秘境「賞2千株櫻花」1人50元

淡水可口魚丸2／23起暫停營業

飛長灘島回不來「逾300人」滯留當地

寒流發威衝泡湯！北投溫泉客增2-5成

沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」7/25開幕

上半年赴日避開1時段　6建議一次看

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

桃園大古山最美燈節2／7點亮！

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

最新新聞更多

全台最後一間麻辣45放題宣布歇業

4處「露天電影院」先收藏！

寒流水氣散...清境農場現群山白頭和雲海大景

台北「吉卜力展」神還原龍貓名場面！

再睡5分鐘4款蕎麥新品新上市

元宵湯圓製作過程大不同

淡水可口魚丸2／23起暫停營業

逃離都市喧囂！隱身承德路旁療癒甜點屋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366