老印刷廠吃下午茶、漫步舊報社感受慢時光！嘉義老宅＆美食一日遊

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文／ReadyGo

你可曾想過，一趟嘉義美食之旅除了品嚐在地小吃，還能順道拜訪被賦予新生命的老宅？今天就帶大家來個「不務正業」的嘉義老宅巡禮：從曾是台灣時報的報社大樓享用早午餐、到印刷廠變身的咖啡廳吃玉米慕斯霜淇淋，最後再到西裝店改建的餐廳享用咖哩糰子套餐，一路走訪舊時風華與新創意激盪的絕妙組合！

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綠洲早午餐（Oasis Brunch）－在台灣時報吃早午餐

第一站先到綠洲早午餐報到，這棟老屋前身是台灣時報報社，走進店內便能感受到原有的報社框架與空間感，牆面與裝潢也處處保留老建築的痕跡。陽光灑落在挑高的空間中，為老宅增添一股溫暖的氛圍。

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早午餐份量十足

味噌醬烤雞腿更是人氣招牌，兩隻大雞腿嚴選醬汁醃製後烤得外皮金黃、肉汁飽滿，味噌的醇香帶點微甜，每一口都相當滿足。如果偏愛多元口味，也能試試大豐盛早餐盤（270元），內含五花培根、德式脆腸、雞腿排與滑蛋等等，絕對能為你開啟活力滿滿的一天。

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綠洲早午餐（Oasis Brunch）

地址：嘉義市東區蘭井街161號

電話：0912－485536

營業時間：09：00－17：00（周四公休）

Koffee Suika 西瓜珈琲－古早米店翻新而成的特色咖啡館

早午餐吃完後，當然要續杯咖啡解膩。坐落於小巷裡的西瓜珈琲，過去是家米店，如今搖身一變成為充滿日系風情的咖啡外帶店。斑駁的門面與木質招牌，不只保留了老屋特有的古樸，也融入了店主的個人巧思。

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店內沒有內用座位

只能外帶，但門口的日系長凳與老街景緻，隨手拍都很有味道。最受歡迎的西瓜咖啡，將香濃咖啡與西瓜雪酪結合在一起，乍聽不可思議，卻意外順口且清爽，特別適合嘉義炙熱的天氣！想嚐鮮或拍美照的朋友，絕對別錯過。

Koffee Suika 西瓜珈琲

地址：嘉義市西區北榮街141號

營業時間：11：00－17：00（周四、五公休）

Hermit & Co－在印刷廠裡品嚐玉米慕斯霜淇淋

在嘉義製材所悠閒晃完後，就可以前往Hermit & Co享用獨特的下午茶。前身是印刷廠的老屋，如今卻飄散著咖啡香與烘焙甜點的誘人氣息，一樓與二樓皆保有老木造結構，乍看似舊卻又充滿時尚感。

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玉米慕斯霜淇淋

這裡最具創意的甜點當屬玉米慕斯霜淇淋，鹹甜結合的口感加上帶點苦甜焦糖風味，十分過癮。若想好好體驗復古氛圍，建議坐到二樓空間，感受百年木造的時間洗禮。然而要注意2樓有400元的低消限制，若不想吃太多，可於現場單點茶飲或甜點，同樣能享受那份靜謐與優雅。

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Hermit & Co

地址：嘉義市東區成仁街209號

營業時間：11：00－18：00（周四公休）、2樓座位區有400元低消，可事先預約

新華美西裝店－被糰子以及咖喱飯耽誤的西裝店

最後壓軸，來點稍具飽足感的鹹食。新華美西裝社的前身就是正牌的西裝店，店內依舊保留了大量裁縫機、古董西裝、價目表等復古元素，加上獨特的日式塌塌米座位區，打造出懷舊又洋溢昭和風情的用餐體驗。

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以售賣糰子為主

推出了多款甜鹹口味。若想同時享受正餐，也可點選咖哩糰子套餐（370元）或華美昭和咖哩套餐（320元），濃郁微辣的咖哩醬超下飯。更驚喜的是，餐後還能來份甜糰子或鬆餅。雖然座位不多，但環境舒適，讓人在舊時光中津津有味地享受當下。

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新華美西裝社

地址：嘉義市東區成仁街80號

電話：0919－359158

營業時間：11：00－17：30

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