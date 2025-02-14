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均一價35元超大袋！社子島古早味豆花　口感細緻綿密有夠涮嘴

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

台北社子島藏著一間樸實卻極具人氣的傳統甜品店，憑藉著超大份量與佛心價格，除了吸引了許多饕客光顧，連當地人也很愛吃。雖然便宜但美味度可是毫不馬虎，細緻綿密的口感，再搭配紅豆、綠豆、花生、粉圓等超多種配料，佐以豆漿或綠豆糖水為湯底，冬季也有提供熱騰騰豆花！

▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

▲超大袋豆花。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

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▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

▲▼店內共有兩台攤車供點餐，可見平常人潮可是非常多。

▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

均一價35元 便宜又大碗
社子古早味豆花均一價35元，光是外帶份量就讓人非常驚豔。老闆霸氣用上塑膠袋盛裝，一次能享用到滿滿一整袋的甜品，完全是物超所值；或許這家豆花薄利多銷，賣的就是社子人的人情味，讓更多人能以平價享受傳統美味。

▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

▲▼綜合豆花加糖水，豆花有三大塊，綿密可口。

▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

▲花生豆花加豆漿，非常適合愛吃原味的人。

16種選擇任你挑選
這間甜品店的豆花配料組合多達16種，可依個人喜好搭配紅豆、綠豆或是花生，等多種不同口味去做選擇；冬季也會額外提供熱湯圓、豆花的選擇，讓客人在夏季能消暑解渴，也能在冬天暖身又暖心。

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▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

▲有打勾的代表在冬天可以做熱的。

▲▼均一價35元超大袋！16種豆花組合任你選　社子島必吃小點。（圖／趁早出門吃飽飽授權提供）

社子古早味豆花

地址：台北市士林區社正路5號
電話：0916－443947
營業時間：12：00－22：00（周一公休）

*部落客《趁早出門吃飽飽》現有經營：粉絲團部落格

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