三輪車帳篷搭建而成60年老店！嗜辣者必挑戰　社子島隱藏版美食

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

社子美食推薦必吃這家「社子島第一辣」，是在地人都知道的60年老店，被PTT鄉民封為被肉圓耽誤的辣椒店。攤車僅用簡單帆布帳篷搭起內用座位，菜單主要賣大腸麵線、甜不辣、肉圓、肉粿等等，甜不辣會附上清湯，重點是辣椒屬於香辣不死鹹路線，小編不敢加太多因為真的很辣，喜歡吃辣的朋友可以來挑戰。

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交通

開車的朋友可以直接導航社子島第一辣，小吃攤位旁有空地可以停車，攤位旁邊也有公車站牌，公車215、536、紅10抵達車站是下竹圍站。

來到社子之前，小編都有查一下社子島美食有哪些

在地鄉民推薦的就是社子島第一辣、社子第一好吃蔥油餅以及社子古早味豆花，其中「社子島第一辣」的網路聲量最高，光是評價就破2000多則4.2顆星。

▲三輪攤車加上60年老店這幾個元素都很吸引我，來到這裡看外觀就是我的菜，像這樣的老攤車可以說是越來越少了。

用餐環境

▲內用攤位是用簡單的帆布帳篷搭起來，就路邊攤小吃的環境。

菜單

菜單價錢請依現場店家為主，主要就是賣大腸麵線、肉圓、甜不辣、油粿等等，辣椒有分為真正辣、真正香、麻辣醬等等。

必加真正辣

現場內用有真正香以及真正辣可以加

店家還提醒我不要一次加太多，因為真的很辣，真正辣這個只要一小匙就能感受到後勁，我也是一點一點慢慢加到自己喜歡的辣度。

餐點

只差甜不辣沒有點，其他主餐品項我幾乎點了

直接給大家乾貨，除了麵線表現一般般之外，其他都可以試試。小碗大腸麵線建議可以加點真正香，會多了些許蒜香味，大腸麵線的豬腸滷到有入味，但我覺得他們家的麵線表現算是中間，因為好吃麵線太多了，倒是搭配他們家的辣醬調味會變得很有特色。

至於我最喜歡的是油粿

他們家的淋醬很特別，帶點些許甜味不會膩口越吃越涮嘴，我有試著加點辣醬也不錯，油粿裡面會有芋頭塊增加香氣加了不少分。

肉圓的淋醬也很特別

裡面內餡有鳥蛋以及筍絲肉餡等等，建議可以加點真正辣會更好吃，我覺得他們是真的有用心在沾醬調味的部分。

在地人吃法

原本還想要點甜不辣，可惜吃不太下了，我看到隔壁桌的客人點甜不辣，吃完就去加湯，然後加點真正辣變成辣湯，這應該算是在地人吃法，有機會再來補上甜不辣好了。

社子島第一辣

地址：111台北市士林區延平北路七段150巷口號

電話：0911－448082

營業時間：10：30－19：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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