塞了滿滿韭菜！草屯人返鄉必吃扣仔嗲　飄香超過一甲子

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

草屯美食推薦吃什麼？在地朋友推薦草屯美食來吃這家「榕樹下扣仔嗲」，網路評價破2000則開賣超過60年草屯小吃，查南投扣仔嗲鄉民推薦有三家，另外兩家叫包葉扣仔嗲、草鞋墩東美街扣仔嗲，這趟來到南投草屯找了不少美食小吃，是不少在地人從小吃到大，然後外出打拼回家還會來吃的那種在地人草屯美食。

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▲來到這裡一看就知道為什麼叫榕樹下了。

榕樹下扣仔嗲營業時間

沒有招牌開賣超過60年，很多草屯在地人從小吃到大，營業時間從早上8點半就開賣，可別看小編拍的場景好像人很少，其實這裡只要到了假日都要排隊。

榕樹下扣仔嗲點餐方式

點餐方式，不論外帶或內用人多的話都要先排隊，內用派一人排隊點餐，將菜單下方號碼條保存，叫到編號後再付錢端取食物，用餐完記得要回收餐盤垃圾。

榕樹下扣仔嗲用餐環境

▲用餐座位就在圍繞店面三角窗騎樓下，人多都需要跟別人併桌。

開放式廚房

▲現場就能看到炸物現點現炸，因為生意不錯，所以不用擔心吃到冷掉的，端上桌都是現炸好的。

▲現場看到店家會在勺子上抹粉漿，然後加入韭菜丁以及蚵仔，最後再糊上一層粉漿油炸。

榕樹下扣仔嗲菜單

▲菜單價錢請依店家現場為主，價錢通通都是銅板價。

榕樹下扣仔嗲招牌賓士醬

叫號碼記得要自己來端，然後旁邊有調味醬料可以先加，有白甜醬、橘辣醬、醬油膏等等，店家建議三種醬料都加變成賓士醬，甜鹹又有辣香，可以自行依喜好添加。

▲來到這裡幾乎大家都是點一大盤炸物，然後搭配一碗熱湯。

扣仔嗲是什麼

其實扣仔嗲就是蚵嗲，每個地方叫法有點不同，有些地方又叫炸粿、蚵仔炸等等，主要就是外層裹著金黃色炸衣，然後裡面有蚵仔、肉餡、蔬菜等等餡料，炸物都是現點現炸，所以點餐到拿到餐點要一段時間，建議趕時間的朋友等有時間再來。

蚵仔嗲

這一類的庶民小吃通常都是趁熱吃，還有用料新鮮實在，蚵仔嗲裡面有肥美蚵仔，然後滿滿韭菜，咬下去口感豐富酥香好吃。

韭菜條

▲韭菜條也蠻多人點，我就跟著點了，同樣是酥脆炸衣然後裡面有許多韭菜，現炸現吃韭菜很香。

甜米糕

▲甜米糕算是我的新歡，吃起來香Q甜甜加上賓士醬，又有鹹鹹微辣的滋味。

綜合湯

▲推薦綜合湯一定要點，銅板價錢裡面就有豬血、菜頭、豆腐、油豆腐、魚丸等等，豬血很大一塊咬起來軟嫩，福州丸咬開餡香濃郁好吃。



榕樹下扣仔嗲整體心得

小編這趟來到草屯發現不少美食小吃，「榕樹下扣仔嗲」開賣那麼多年果然有兩把刷子，古早味炸物加上一碗熱湯，樸實又迷人的小吃，銅板價錢就能吃到很飽推推。

榕樹下扣仔嗲

地址：南投縣草屯鎮玉峰街92號

電話：0937－432391

營業時間：08：30－19：30／假日08：30－20：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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