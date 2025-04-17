南投百年小白宮變台菜餐廳！茶汁東坡肉軟而不爛、爆漿芋香金沙球

▲百年古蹟內享用台菜創意料理。（圖／靜香EAT授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

前身為日治時期的南投稅務出張所，經過修復後化身為一處結合台菜美食與文化體驗的特色餐廳！復古的窗花、木造結構以及昏黃燈光，彷彿置身昭和時代的懷舊感；同時提供華麗的旗袍租借服務，讓客人能夠換上復古裝扮，好好體驗這難得氛圍。

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▲餐廳外觀為醒目的全白建築。



▲完整保留了稅務出張所時期的臨櫃窗口。

▲用餐環境寬敞舒適。

必吃經典有哪些？

除了沉浸式的空間體驗，料理更是結合傳統與創新。包含芋香金沙球、茶汁銷魂東坡肉、雞仔豬肚鱉湯都是必點的招牌菜色，還有造型可愛的「福氣冰淇淋」讓用餐體驗增添趣味。餐廳也提供桂菊靜心茶、金萱茶等多款熱茶，搭配佳餚風味更加提升。

▲▼芋香金沙球128元。



▲▼軟而不爛、不乾柴的茶汁銷魂東坡肉328元。

▲搭配各種中藥材的雞仔豬肚鱉湯588元，湯頭不油膩且營養價值高。

▲福氣冰淇淋。

全方位感官享受

這裡不僅是一間餐廳，更是一場視覺、味覺與文化交織的體驗之旅。顧客能在老屋的靜謐氛圍中品味美食，穿上旗袍漫步於歷史空間，甚至還有期間限定的文化活動，如茶道體驗或傳統樂器演奏。無論是與好友聚會，還是尋找別具一格的用餐體驗，這裡都能帶來難忘的時光。





▲旗袍租借，一套每1.5小時150元，如有用餐則可折抵享優惠價。

▲店內有各種款式的旗袍。

Menu

福瑞堂 創新台菜

地址 : 南投縣南投市中山街260號

電話 : 04－92231598

營業時間 : 11：30－19：30

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