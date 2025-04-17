ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投百年小白宮變台菜餐廳！茶汁東坡肉軟而不爛、爆漿芋香金沙球

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲百年古蹟內享用台菜創意料理。（圖／靜香EAT授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

前身為日治時期的南投稅務出張所，經過修復後化身為一處結合台菜美食與文化體驗的特色餐廳！復古的窗花、木造結構以及昏黃燈光，彷彿置身昭和時代的懷舊感；同時提供華麗的旗袍租借服務，讓客人能夠換上復古裝扮，好好體驗這難得氛圍。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲餐廳外觀為醒目的全白建築。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲完整保留了稅務出張所時期的臨櫃窗口。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲用餐環境寬敞舒適。

必吃經典有哪些？
 除了沉浸式的空間體驗，料理更是結合傳統與創新。包含芋香金沙球、茶汁銷魂東坡肉、雞仔豬肚鱉湯都是必點的招牌菜色，還有造型可愛的「福氣冰淇淋」讓用餐體驗增添趣味。餐廳也提供桂菊靜心茶、金萱茶等多款熱茶，搭配佳餚風味更加提升。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼芋香金沙球128元。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼軟而不爛、不乾柴的茶汁銷魂東坡肉328元。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲搭配各種中藥材的雞仔豬肚鱉湯588元，湯頭不油膩且營養價值高。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲福氣冰淇淋。

全方位感官享受
 這裡不僅是一間餐廳，更是一場視覺、味覺與文化交織的體驗之旅。顧客能在老屋的靜謐氛圍中品味美食，穿上旗袍漫步於歷史空間，甚至還有期間限定的文化活動，如茶道體驗或傳統樂器演奏。無論是與好友聚會，還是尋找別具一格的用餐體驗，這裡都能帶來難忘的時光。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲旗袍租借，一套每1.5小時150元，如有用餐則可折抵享優惠價。

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲店內有各種款式的旗袍。

Menu

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

▲▼南投小白宮變身美食殿堂！百年歷史建築融合旗袍體驗與創新台菜。（圖／靜香EAT授權提供）

福瑞堂 創新台菜

地址 : 南投縣南投市中山街260號
電話 : 04－92231598
營業時間 : 11：30－19：30

＊部落客《靜香EAT》現有經營：粉絲專頁部落格

【你可能也想看】

►藏身蘆洲小巷溫馨居酒屋！煙燻鮭魚可頌擺上撲鼻松露才賣140元
►美濃63年粄條老店！香Q彈牙充滿醬香　紅燒滷汁高麗菜封香甜入味
►塞了滿滿韭菜！草屯人返鄉必吃扣仔嗲　飄香超過一甲子

關鍵字： 福瑞堂創新台菜 南投美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 靜香EAT

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

餐廳飲料誤以為續杯免費　結帳驚見6壺要2400元！？

推薦閱讀

盤點台北6間酸菜白肉鍋！這家老店日劇《孤獨的美食家》也來朝聖

盤點台北6間酸菜白肉鍋！這家老店日劇《孤獨的美食家》也來朝聖

三輪車帳篷搭建而成60年老店！嗜辣者必挑戰　社子島隱藏版美食

三輪車帳篷搭建而成60年老店！嗜辣者必挑戰　社子島隱藏版美食

號稱「台北最難訂位羊肉爐」開在自家車庫！紅燒湯頭濃厚香醇

號稱「台北最難訂位羊肉爐」開在自家車庫！紅燒湯頭濃厚香醇

秘境銅鑼燒小店、每人最多只能點兩顆！隱身苗栗半山腰森林玻璃屋

秘境銅鑼燒小店、每人最多只能點兩顆！隱身苗栗半山腰森林玻璃屋

必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸

必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸

實測日本最新快速通關　15分鐘就好

實測日本最新快速通關　15分鐘就好

百年古蹟變身！吃創新台菜＋旗袍體驗

百年古蹟變身！吃創新台菜＋旗袍體驗

墨爾本最新「壹酒店」房內賞雅拉河景

墨爾本最新「壹酒店」房內賞雅拉河景

21風味館最新+1元升級優惠開跑

21風味館最新+1元升級優惠開跑

1955年飄香至今！米其林推薦萬華刈包

1955年飄香至今！米其林推薦萬華刈包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日韓泰3國最新入境新規定一次看

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

台北東區一個人壽喜燒新開幕

高雄鼓山「深夜鱔魚意麵」飽吸鍋香氣

住太魯閣晶英送花蓮星級飯店2晚6千起

大成集團新推2個蔬食品牌

北市秘境！南港茶山賞螢4／19登場

肯德基鬆餅雞腿堡開賣3天缺貨　業者加開預購「明天截止」

日客黃金周出國熱搜城市台北居冠

只賣110！台南30年虱目魚肚粥老店

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸

實測日本最新快速通關　15分鐘就好

百年古蹟變身！吃創新台菜＋旗袍體驗

墨爾本最新「壹酒店」房內賞雅拉河景

21風味館最新+1元升級優惠開跑

1955年飄香至今！米其林推薦萬華刈包

台北人氣蔬食「mobe's kitchen」熄燈

一路玩到夏天　東海岸運動觀光開跑「吃喝玩樂」全包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366