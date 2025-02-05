號稱「台北最難訂位羊肉爐」開在自家車庫！紅燒湯頭濃厚香醇

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台北羊肉爐「羊肉湯鍋－車庫羊肉爐」在網路上有著台北最難訂的羊肉爐稱號！這間店沒有招牌，卻有很多網路評價而且又難訂位，聽說有人打了100多通電話才訂到位，實際上我們打了10通電話才成功訂位，算是運氣挺好的！

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營業時間＆預約方式

車庫羊肉爐從每年中秋開始營業到隔年四月左右（每年時間不一定），預約方式為營業當天下午2點開放電話預約當天晚上的位置，現場沒有候補！用餐時間則分為晚上18：00和19：50兩個時段，用餐限時90分鐘。

交通

車庫羊肉爐在台北捷運中山國中站附近，走路約8分鐘到達，店面就在老闆自家的車庫。若是騎機車前往可以停在附近路邊，其他停車位可以參考建國北路高架橋下停車場、榮星花園停車場或中山國中地下停車場。

內用環境

位在台北市中山區的隱密巷弄的車庫羊肉爐，營業時間還沒到就有人潮排隊等候，聽說這間羊肉爐老闆原本取名羊肉湯鍋，車庫羊肉爐是客人取的，因為營業地點在自家車庫。

▲車庫羊肉爐沒有接現場客人。

▲晚上六點準時開門，提前到會有店員在門口確認訂位和人數，座位由店家安排，所以用餐人數不能亂訂！

▲除了外面車庫，室內也有用餐座位，空間不算大，座位間距有點擠，沒辦法放太多東西，店家也沒有提供置物籃。

▲天氣很冷，晚上六點營業就客滿。

▲除了內用，預訂羊肉爐外帶的人也很多，數量有限，一樣只能當日打電話訂。

▲廚房料理區擺了羊肉爐特製沾醬，只是煮羊肉爐的畫面不能拍攝。

菜單

確認訂位時，店員就會先拿菜單介紹，並提醒羊肉湯鍋底有附什麼配料，可以先不用點，有需要再加點，我覺得這點很貼心！鍋底則會看訂位人數，由店家安排小鍋、中鍋或大鍋，也是這裡的低消。

餐點

▲上菜超快，坐下沒多久，羊肉爐就上桌了！

羊肉爐 中鍋 1650

三個人的低消是中鍋份量，鍋底的食材也是配好的，有凍豆腐、香菇丸、牛肉丸、金針菇、香菇、羊肉塊和豆皮等，想要加什麼料都可以另外單點。建議一開始不要點太多配料，可以看實際內容物再加點。

▲羊肉爐小鍋1050元（1－2人）、中鍋1650元（3－4人）、大鍋2200元（5－6人）。



▲熬製五小時的紅燒湯頭，濃厚香醇，清甜回甘，順口不死鹹，讓愛喝湯的我加了好幾次湯。

▲帶皮羊肉選用一年以下的羔羊，肉質軟嫩有嚼感，外皮Q彈，超好吃！而且沒有明顯的羊騷味，真的很棒！

▲店家特調沾醬，微辣帶甜，搭配羊肉塊好好吃。

▲豆皮也是羊肉爐的鍋底配料，會另外用盤子裝，是老闆特地去台南找的豆皮，薄嫩而容易吸附湯汁，很好吃！

蒜苗鹹豬肉 160元

車庫羊肉爐推薦必點的品項還有鹹豬肉，切薄片加上蒜苗、胡椒炒過，軟Q入味，也很好吃。可以搭配鍋底附的福山萵苣一起食用，也可以搭配麵線，有很多種吃法。

羊油麵線 90元

▲淋上充滿香氣的羊油，麵線滑溜Q嫩，鹹香順口。

心得

這間車庫羊肉爐價格不便宜但是很好吃，而且店員阿姨都很客氣，和之前吃過的桃園江家羊肉是不同風味的羊肉爐味道，都是吃過讓人印象深刻的美味，相同點就是真的超難訂位！

羊肉湯鍋 車庫羊肉爐

地址：台北市中山區合江街93巷10號

營業時間：18：00－21：30

訂位電話：02－25039503

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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