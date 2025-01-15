坐落山城內的寧靜小區！埔里人喝咖啡都來這　享受綠色大地的療癒

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

住在南投日月潭也已經三年多的時間了，去過了許許多多不同的日月潭咖啡廳與埔里咖啡廳，但總有一間咖啡廳已經是在地經營多年的咖啡廳了。低調地在山城中默默等待幸運的旅人前往，而這如此靜謐的「基立屋 KerithHouse」不僅僅提供旅人一處山城中愜意的舒適環境，有飲品、甜點以外還有最美味的麵食可以選擇。

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基立屋環境

去年前往埔里咖啡廳「基立屋 KerithHouse」，時隔一年之後，空間進行全面的翻修，迎來了2.0的大改造。這一次空間變得更加的寬敞，而且還有很遼闊的視野。目前是重新試營運，過去有來過的旅人真的可以再來朝聖一次。

大翻修後的基立屋

經過這次全面大翻修，整體空間的視野感變得更加開闊，給人一種寬敞通透的氛圍。同時，座位數也有所增加，提供了更多選擇。設計上，大量運用了木質元素，與落地窗外的自然綠意相互交融，讓室內與戶外的景致無縫連接，營造出一種和諧的自然氛圍。透過這樣的設計，不僅讓空間更具生命力，也讓每一位來訪者能夠感受到一種被大自然包圍的舒適感，進一步提升了整體的休閒與愉悅體驗。

▲只要我每次前往都一定會選擇這個位置，尤其是下午前往的時候，打開窗戶吹著自然風。

▲有好幾次都因為太過舒服，直接趴在桌子上小睡一下。

▲基立屋的餐點算蠻精緻的，尤其是店家的牛肉麵更是在地老饕的推薦。

▲我最愛的還是他們的黑糖奶茶，茶香味特別濃郁，而且喝起來有特別的層次感。

基立屋位置

基立屋KerithHouse坐落在旅人不容易前往的梅村路上，愛蘭社區裡的小巷比較狹小，會車的話都要特別的注意，如果有開車前往的話都可以停在基立屋旁邊的空地上。

基立屋室內環境

基立屋是一棟古色古香的建築，這裡的裝潢處處融入了大量的木質元素，搭配著垂吊的燈泡，讓這棟建築裡多了更多不同的溫馨氛圍。

基立屋的各種座位

基立屋有不同的座位區，每一種座位都有著不同的巧思，這裡也有提供長木桌，如果有帶家人好友一同前往的話這樣的座位區就很適合，如果一個人前往也可以選擇吧台的座位區，很喜歡老闆娘自帶的親切感。

▲座位與座位間的距離都很寬，所以在用餐的時候是很自在舒適的，很有屬於自己的空間。

基立屋的藝術光影

這次自己前往，一進門的時候我馬上選擇了窗邊的座位區，因為我很愛戶外綠林的景色，陽光也從樹林中的縫隙折射進一道道的光影，灑落在基立屋的每一個空間裡，此刻的基立屋瞬間變得好幽美。

基立屋飲品介紹 基立屋KerithHouse除了咖啡跟飲品，其實這裡也有提供熱食，如果沒有吃午餐的話都可以來這裡品嚐必吃的牛肉麵還有肉燥飯，而這次我在菜單中對黑糖小熊奶茶非常好奇。

黑糖小熊奶茶

這杯黑糖小熊奶茶也是我大力推薦的，喝第一口就馬上讓我驚豔了。奶泡上有著小熊般的造型，最上層還有檸檬皮來點綴，最讓我喜歡的就是上面的黑糖奶泡非常的綿密有口感，奶茶的味道也很濃郁。如果有機會來到基立屋，黑糖小熊奶茶真的是必點飲品。

基立屋 KerithHouse

地址：南投縣埔里鎮梅村路255號

電話：04－92912477

營業時間：11：00－20：00、周日14：00－20：00、周一公休

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