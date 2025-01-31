一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

在如今的網路世代，還會有所謂的秘境嗎？要不是這一次由在地人帶路，我也不會知道原來這裡還有一個從日治時期就留下來的水里秘境「頭社水路橋」。在這樣的秘境中，有著叢林般的畫面感，更充滿著歷史的痕跡。而且在網路上幾乎沒有什麼資訊，如果想要前往的話，可以先到車埕休閒農業區詢問服務人員，因為地點真的太複雜，由專業的人指路會比較清楚。

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景點資訊

▲目前沒有地標，建議可以到「車埕木馬道」詢問，會有服務人員指路。

景點介紹

頭社水路橋是「日月潭水力發電計畫」中的遺跡之一。在過去，這裡是全亞洲最大的水力發電廠。當我們穿過一條條的叢林小徑之後，會來到一座充滿雜草的山洞。越過這個充滿歷史感的山洞後，馬上就來到了今日的頭社水路橋。

▲這一次我們有跟車埕休閒農業區報名導覽行程，所以沿途都會有專業的導覽人員跟我們講解這邊的故事。

頭社水路橋是在日治昭和12年所興建的

是日月潭第一發電所。在日本統治時期，臺灣總督府派人勘查島上水資源，發現日月潭為一座天然蓄水池，可引入濁水溪上游水源發電。在這邊可以看到滿是歲月痕跡的路橋， 路橋上還布滿了野草。

後來導覽員帶著我們往一旁的小徑走了進去

道路非常小，而且兩側的野草長的比人還要高。這邊的蚊蟲非常多，所以建議各位要前往的話，記得穿著長袖長褲，還有切記注意安全。

▲▼途中還會經過路橋下方的拱門，這裡是一個絕佳的拍照打卡點。

一般人不會知道這個地方

但溯溪好手非常喜歡來這裡，從這裡一直往上走，景色會越來越美。走到終點還可以看到漂亮的瀑布，但聽說要走完全程需要四到六個小時以上，所以我們就在起點這邊拍照打卡就好了。經過多年大自然的洗滌，在湖中有許多天然的水坑，這裡水不深，很適合夏天和家人好友來玩水。但如果有產生垃圾，請記得帶走，一起保護這美麗的地方。

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