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苗栗花露農場「牡丹花館」開幕！160坪日式庭園亮相　還有鬱金香

▲苗栗卓蘭花露農場「牡丹花館」今（23日）開幕。（圖／花露農場提供）

▲苗栗卓蘭花露農場「牡丹花館」今（23日）正式開幕。（圖／花露農場提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗花露農場「牡丹花館」今（23日）開幕！業者砸重本於園內打造160坪新場館，從日本進口600棵牡丹花，並以日式風格設計庭園，走到戶外，還有鬱金香花海、罕見的八房松迎賓，過年來苗栗玩，又有全新花種可以欣賞。

▲苗栗卓蘭花露農場「牡丹花館」今（23日）開幕。（圖／花露農場提供）

▲「牡丹花館」斥資2千多萬元打造。

花露農場透露，「牡丹花館」斥資2千多萬元打造，從日本進口600棵牡丹花，一共搜羅12個品種，囊括島津紅、向陽、島之輝、紅輝獅子、八千代椿、向原、島根聖代、百花殿、連鶴、島大 臣、黃冠、島錦等，目前進入絕佳觀賞期。

▲苗栗卓蘭花露農場「牡丹花館」今（23日）開幕。（圖／花露農場提供）

▲從日本進口600棵牡丹花，一共搜羅12個品種。

館內以日式庭園最常見的元素，包含竹籬笆、苔蘚、石燈籠、白色礫石、木頭等自然素材，營造出日式枯木山水的幽美意境，不用飛到日本，在台灣平地能就近欣賞有「國色天香」之譽的牡丹花。

▲苗栗卓蘭花露農場「牡丹花館」今（23日）開幕。（圖／花露農場提供）

▲館內以日式庭園最常見的元素，包含竹籬笆、苔蘚、石燈籠、白色礫石、木頭等自然素材，營造出日式枯木山水的幽美意境。

同時，場長也從日本引進5000株鬱金香，就位在牡丹花館外，另也種植了難得一見的八房松，這株珍稀樹種，會變紫紅色、粉紅、金黃、純白四種顏色，十分罕見。

▲苗栗卓蘭花露農場「牡丹花館」今（23日）開幕。（圖／花露農場提供）

▲▼色彩濃豔的牡丹花，呈現高貴不凡的姿態；5000株鬱金香目前也進入盛花期。（圖／花露農場提供）

▲苗栗卓蘭花露農場「牡丹花館」今（23日）開幕。（圖／花露農場提供）

不過，因為原物料與各項成本開銷皆上漲，花露農場於今（23日）起門票調整為成人一人250元，六歲以下兒童免費，其中100元可單一折抵消費，可用於餐廳、咖啡廳、精油館商品，或是折抵花淇淋、植栽等。

▲▼杉林溪森林生態渡假園區。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

▲杉林溪森林生態渡假園區。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

此外，南投縣杉林溪森林遊樂區每年預計在3月下旬迎來牡丹花季，將持續至4月底，在海拔1600公尺高山上，一面呼吸高濃度芬多精，一面巡遊在色彩鮮豔的牡丹花海中，感受自然的魅力，會是清明連假的度假首選之一。

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