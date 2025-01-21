抬頭是無邊際山嵐綠意！南投水里最新「秘境咖啡廳」搶先看　

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

南投水里是一個很容易被各位忽略掉的區域，卻不知道，這裡有超多的景點秘境隱身其中！這一次要不是入住位在水里的「老五民宿」，我也不會誤闖到水里鵲橋旁的「鵲橋小白屋咖啡」，潔白的色調建築有著群山環繞的絕佳視野，很容易坐下之後，就會忘記時間，置身在這一個超美的南投景點中。

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停車資訊

「鵲橋小白屋咖啡」位在槑休閒農業區中，在鵲橋的廣場中有很大的停車場，所以想要來喝咖啡的話，停車算是蠻方便的。

環境介紹

老五民宿離水里鵲橋車程三分鐘就可以抵達了。這是我第一次前往，卻馬上被這樣的山景與吊橋給深深的吸引住。

全長 225 公尺的水里鵲橋

是南投縣內最長的單跨距吊橋，不僅是一座連接河谷兩岸的橋樑，更是當地重要的文化地標。吊橋入口處的陶磚壁畫，是由在地居民親手創作的藝術作品，色彩鮮明且極具巧思，展現了當地特有的農村生活場景，彷彿將人帶回純樸的田園時光。就在去年12月，在這邊新開幕了一間「鵲橋小白屋咖啡」，時隔不到一個月就有機會來朝聖真的很幸運。

坐落於群山環繞的美麗環境中

以純白簡約的建築風格與周遭自然景色相得益彰。咖啡館內部設有充足的座位，無論是獨自一人來這裡放鬆、帶著書本享受靜謐時光，或是與三五好友一起閒聊，都能找到合適的位置。

▲白天的鵲橋小白屋被陽光灑滿，清新的光線讓空間更顯明亮溫暖。隨著日影西斜，夕陽的餘暉透過窗戶灑進，更是平添了一份浪漫與寧靜。

▲拾級而上也有座位區，在這裡可以看到最棒的景色。這一塊黃布，之後業者也會拿掉，不會擋到美麗的風景。

▲而且我最喜歡的就是這一處觀景台的座位區，感覺離山巒更加的貼近，而且整個視野也更加好。

▲咖啡都是自產的，喝起來特別的有韻味。但來到這裡就不能錯過自釀的梅子飲品，還有手工蛋糕。

鵲橋小白屋咖啡

地址：南投縣水里鄉三部三路2號

營業時間：09：00－16：30

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