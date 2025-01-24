坐落靜謐田野間！一景一物全是老闆娘親手搭建　龍潭花園咖啡廳

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

在龍潭省道旁的花園咖啡「茉莉花園caf’e」，這裡的一景一物都是老闆娘親手搭建，打造著最純樸的田野氛圍感。走進木柵圍籬，這裡種植了許多多肉植物與鹿角蕨，在完全沒有任何遮蔽的空間中，營造出最愜意的旅遊氣息，看似顯眼，但卻往往都會被錯過。

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茉莉花園caf’e｜桃園咖啡廳

近期每次只要經過的時候就會注意到這間茉莉花園caf’e，但因為就在省道旁，也沒有太顯見的招牌，所以並不會想要特地停留。直到有一次的晚上經過時，當燈泡點亮，發現整體的氛圍感也太美了，所以決定特地找一天前往這間純樸的茉莉花園caf’e。

環境介紹

茉莉花園caf’e裡大部分都是木質與貨櫃相互融合的元素，就連廁所的外牆也是用木條建成了，與附近的田野景色完全毫無違和感融為一體。

▲這裡的戶外空間算蠻大的，而且座位數也很多。這樣與大自然完美融合的環境，這樣的愜意感，要待一整個下午都可以。

▲在貨櫃車上是老闆娘的小廚房，飲品跟料理都是在這裡烹飪。

茉莉花園caf’e的座位也有許多的巧思

有吧台區、沙發區還有印地安帳的座位區，冬天的時候老闆娘晚上也會在這裡生火，讓夜晚多了更多的生活質感。

室內空間

因為老闆娘自己有培養綠植的空間，所以在茉莉花園咖啡的室內空間也融合大量的綠色植物，而且各位看到的桌子跟椅子有八成也都是老闆娘自己做的。不得不說老闆娘真的很多才多藝。

▲園區裡種滿了許多多肉的植物，都可以直接購買，除此之外也有鹿角蕨跟空氣鳳梨的選擇。

飲品介紹

主要還是以手沖咖啡為主，咖啡性質以外的飲品種類比較少，這次來選擇了熱拿鐵還有鍋煮奶茶，如果想要吃到茉莉花園caf’e的甜點就要看運氣囉！假日前往比較有機會可以品嚐到。

沒有漂亮的拉花，沒有網美般的視角，但每一杯飲品的容器都讓人可以真正的感覺到：「恩，我就是在生活，我在享受著生活」，所以待在茉莉花園caf’e的時間是很自在的，在屬於自己的空間裡做著自己想做的事情，在這樣的空間裡靜靜的享受著下午時光。

▲冰拿鐵超級大瓶，而且在價格上也相當的實惠。

▲如果不喜歡喝咖啡因飲品的話，果茶也蠻不錯的。

▲這裡的冰滴咖啡是限量的，前往時幸運的話都可以點點看。

茉莉花園caf’e

地址：桃園市龍潭區中正路三坑段511號

電話：0912－035330

營業時間：10：00至20：00

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