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南台灣最神秘冰淇淋店！藏身荒野綠地的孤寂感太美、坐擁首排海景

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

在墾丁除了有沿海公路上最美的純白夢幻餐廳丹桂小菊以外，還有南台灣最美的海景冰淇淋店「東邊海風冰淇淋。，開著車奔馳在風吹砂的沿海道路上，沒有人會知道在大片的綠地上會隱匿著一間冰淇淋專賣店，這裡有著無死角的絕佳景色，站在大草原上遠眺太平洋，看著夕陽西下的夢幻美景真的是一種說不出來的感動。

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▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

地理位置＆停車場
這一天我們退房後先到「丹桂小菊」享用好吃又好拍的網美午餐，接著就順路來墾丁最神秘的冰淇淋店「東邊海風冰淇淋」，這邊提醒大家一下，在前往的路上，各位一定會懷疑自己是不是開錯路了，但請放心的跟著導航走就對了，沿途會看到非常荒蕪的大草原，在遠處會有一棟暗系建築佇立在大草原中，就是這一棟。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡有一個偌大的停車場，而這片停車場佇立著一根根的大石柱，所以完全不需要擔心停車問題。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

環境介紹
在這邊不僅可以拍出大片的草原，還有絕美的海景照，如果是傍晚時間前往的話，這裡還是欣賞落日的最好景點，暗色系的水泥建築宛如蒙上了神秘的面紗，當一一揭開面紗時會發現是如此的美與藝術，小小的一間店看似空間不大，但是卻妥善運用了每一個角落空間，戶外的座位區與大自然所結合，在享用冰淇淋的情形下也可以欣賞的無際的海景。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲戶外座位設置，L型的木棧座椅面向蔚然的海洋，聽著風吹草動的細微聲響，坐在這裡什麼都不用想，只需要盡可能的放空。

室內介紹
走進室內空間，可以感受到強烈特色的風格，沒有過多的裝潢，簡單的藝術品與齒鯨類的繪畫卻帶給這間店生命力，墾丁有著宜人的天氣，當光線從建築的隙縫中灑進時，室內空間處處都可以看到光影藝術，隨著時間而變化，這也是東邊海風冰淇淋的一大視覺藝術。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲一旁還有一個獨立空間，如果有一群朋友前往就很適合在這裡，店家用落地窗取代原有的牆面，讓包廂座位區的旅人也可以享有這份墾丁獨有的大草原景色。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡的每一個空間、每一個角落，似乎沒有死角，隨時都可以拍出一系列有質感的照片。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

菜單

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲甜點都是現點現做，價格偏高，但其實都反應在每一款冰品上，不只好吃，也非常的好拍。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

美人魚
每一款冰品都蠻精緻的，以有質感的透明杯做為冰淇淋的容器。因為每一款都各有特色，每一杯都是完全截然不同的美感，如果各位有選擇障礙的話，少女們可以直接選這款，一製作好，馬上就是抓人目光。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲主要以各種莓果製作而成，有莓果冰淇淋，還有店家自製的莓果醬，裡頭還有人魚尾巴及珍珠與貝殼，而這些都是翻糖，都是可以食用的。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

白香緹（左）／泰樂園（右）
兩款都是最新推出的冰品，白香緹有著濃厚的椰奶香氣，而且裡頭還有菊米餅，以浪漫的婚禮為構想，整體的視覺感受真的非常的夢幻。喜歡喝泰奶的，這一款泰樂園真的要來點點看，茶香味濃郁，而且不會過甜，在味道上拿捏得恰到好處，杯底還有五彩繽紛的蒟蒻，吃起來層次豐富。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

情人蘇打
這一款色彩繽紛的冰品中，這次前往的長輩真的都愛死了，因為裡面有他們最愛的情人果，而且還有古早味的柑仔糖。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

黑巧克飛莎莉
最讓我驚豔的不是這款冰淇淋本身，而是最上頭的「飛莎莉」，原本以為是黃色的番茄放在枯葉上作為裝飾，吃的時候讓我大大的驚艷，結果詢問之後才知道這是一種稀有的水果，叫飛莎栗（類似燈籠果），果實與樹葉都可以食用，這裡的巧克力冰淇淋撒上爆米香，最底層則是爆米花，在甜甜的滋味中夾雜著古早味的口感與氣味，有別於一般的吃法，蠻特殊的。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

結語心得
此趟旅行無意間闖進了這片神秘的世外桃源，起初是被這棟建築給吸引，但前往後瞬間被這裡的視野與氣息給牢牢地抓住，一直到打烊的時候還捨不得離去，在夕陽餘暉、波光粼粼的映照下猶如美麗的一幅畫，如果未來各位有機會前往，建議可以選傍晚時分前往，到時候這裡的美景是最浪漫的。

▲▼南台灣最美海景冰淇淋店，神秘異國風情必玩墾丁景點。（圖／部落客黑皮提供）

東邊海風冰淇淋

地址：屏東縣恆春鎮東海路650號
營業時間：11：00～17：00（周三公休）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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