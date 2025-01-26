窗邊就是維多利亞港景！18樓高空俯瞰城市燈火　香港蠔酒吧開箱

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

來到香港旅行，港式料理絕對是行程中一定要安排的！但這一次真的要大推特推情侶激推的香港餐廳，那就是香港喜來登酒店的海景餐廳「蠔酒吧」，當晚上一走進這樣的空間，180度零死角的視野，直接對映維多利亞港，還沒開始吃晚餐就已經沉醉在這樣的浪漫氛圍中。

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交通資訊

如果要前往「香港喜來登酒店」，地理位置算是蠻方便的。搭乘港鐵至尖東站K出口，出站後步行三分鐘內即可抵達。

環境介紹

蠔酒吧是香港頂級餐廳之一，位於香港喜來登酒店的18樓，從美食到視覺，皆能帶來無與倫比的奢華體驗。這裡的設計與氛圍讓人彷彿置身於高端的現代藝術空間，透過大面積落地窗可以俯瞰維多利亞港的壯麗景色，尤其是在黃昏時分，燈火與海景交織出如夢似幻的場景。

▲不管是白天或是晚上，都可以呈現出截然不同的面貌。

窗外就是維多利亞港

這裡的氛圍溫馨而高雅，落地窗外就是香港最具代表性的景點「維多利亞港」。夜幕降臨，燈光璀璨的天際線與水面的粼粼波光相互輝映，整個空間都籠罩在一種迷人的浪漫氛圍中。

餐點介紹

精選生蠔

餐廳最為人稱道的亮點之一，是它在全香港擁有種類最豐富的生蠔選擇。來自全球各地的頂級生蠔，每一種都經過精挑細選，保證新鮮與品質。這裡還提供專業的生蠔搭配建議，例如根據不同品種的生蠔，推薦搭配特定的香檳或白酒，讓味蕾體驗達到巔峰。此外，除了生蠔，餐廳的其他海鮮料理及精緻創意菜肴同樣令人印象深刻，完美展現了廚師對食材與烹調藝術的深刻理解。

▲蠔酒吧以法餐的用餐方式來呈現，從餐前菜到後面的甜點，每一道菜色都會有對應的美酒可以品嚐。

西班牙紅蝦刺身

西班牙紅蝦刺身搭配魚子醬，是一道將奢華與精緻完美結合的高端料理。選用來自西班牙的頂級紅蝦，其肉質鮮甜細膩，帶有天然的海洋鮮香，光是視覺上晶瑩剔透的紅潤色澤便已令人食指大動。

帶子沙律

這一道帶子沙律以簡約卻巧妙的方式，展現了帶子的原始鮮甜與食材間的和諧搭配。主角帶子選用新鮮且品質頂級的海捕品種，經過輕微煎烤，外層微微焦香，內部依然保持柔嫩多汁，讓其鮮美的風味達到極致。

煎焗美國羊架

在這一次的主餐中有澳洲牛、美國羊以及南極海鱸魚三種選擇，而這一次我選擇了「煎焗美國羊架」。羊架的肉質真的非常的鮮嫩，而且吃起來沒有過重的羊騷味，搭配專屬的酒一起享用，真的是大大的幸福。

炭燒澳洲和牛西冷

這一次的主菜是選用嚴選的澳洲和牛，這種頂級牛肉以其細膩的油花與柔嫩的肉質而聞名，堪稱牛肉愛好者的極致享受。在上菜之前，服務員會貼心地詢問每位客人的熟度偏好，並根據牛肉的特性提供專業的建議，通常會推薦中等偏生的熟度，以充分保留和牛的鮮嫩多汁與濃郁風味。

澳洲和牛的烹調過程極為講究

廚師以精準的火候鎖住肉汁，使每一片切開後都呈現出完美的粉紅色澤，並散發出令人垂涎的誘人香氣。刀叉輕輕滑過，牛肉便順滑地分開，入口時那種細膩的口感與豐富的油脂香氣立即在舌尖爆發，帶來無與倫比的味覺享受。

▲服務員會根據客人需求推薦最適合的酒品，例如一杯酒體飽滿的紅酒，不僅能夠解膩，還能與和牛的香氣達到絕妙的和諧。

經典意式芝士餅／熔岩朱古力蛋糕

餐後也會有精緻的甜點，而在不同的甜點中，也會有不同的酒讓我們品嚐，各有不同的風味。這一次的蠔酒吧體驗，整體下來，真的可以用滿滿儀式感來形容。

香港喜來登酒店－蠔酒吧

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18F

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