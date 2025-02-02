樂華夜市「Top5在地人美食」榜單！重溫泰國街頭小吃道地酸辣味

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文／ReadyGo

提到新北永和的夜市經典，「樂華夜市」絕對榜上有名。這裡小吃攤林立、美味選擇豐富，無論你是重口味控、甜點愛好者還是喜歡喝杯清爽紅茶解膩的人，都能在此找到滿足味蕾的最佳選項。接下來，就讓我們來盤點「樂華夜市美食」Top5，帶你一次吃遍屬於在地人的隱藏好味道！

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No.1 官記純檸檬泰式涼拌木瓜 85元

喜歡酸辣香氣的你，絕不能錯過這道超人氣泰式涼拌青木瓜！以新鮮青木瓜絲搭配蝦米、花生、魚露以及番茄組成的清爽派對。每一口都有層次分明的酸、辣、甜、鹹，宛如在舌尖上進行一場小型派對。這道美味得連泰國饕客都會前來懷念，但要注意排隊時間可能極長！老闆全程純手工製作，口味從未走鐘。如果你想重溫泰國街頭的道地酸辣風情，一定要有耐心等待，保證吃完讓你回味無窮。

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官記純檸檬泰式涼拌木瓜

地址：新北市永和區永平路180巷1號

營業時間：17：00－23：30（周日公休）、不定期休息，建議早點來排隊

No.2 小島湖 · 一口酥臭豆腐小份 60元／大份 80元

臭豆腐在夜市界從不缺席，但小島湖·一口酥臭豆腐別有一番風味。這裡的臭豆腐主打小塊、酥脆的外皮，小小一口剛好入口不沾嘴，一口一塊，外酥內嫩。搭配份量十足的台式泡菜，微辣或不辣都可選擇，風味層次非常豐富。醬料不多，卻能品嚐到豆腐本身的獨特氣味與香氣。即使假日人潮多，排隊翻桌速度相當快，5－10分鐘就能買到。這家攤位以小巧精緻、香酥多汁的特色，在美食林立的樂華夜市穩穩站住腳，難怪在地人也愛得不行！

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小島湖 · 一口酥臭豆腐

地址：新北市永和區永平路81巷2號

電話：0939－951992

營業時間：周三、四、日 17：00－00：00、周五、六 17：00－00：30（周二公休）

No.3 下港排骨酥湯 排骨酥湯 55元／筒仔米糕 30元

如果你吃膩了夜市中油炸、辣味環伺的重口小吃，不妨來下港排骨酥湯喝碗暖暖湯品。 排骨酥湯湯頭金黃透亮，搭配冬瓜與藥膳提味，讓整碗湯散發迷人胡椒香。排骨酥入口軟嫩，有淡淡中藥香氣，每一口都能感受到傳統技藝的細膩。搭配筒仔米糕則是老饕組合，更是老顧客愛不釋手的定番。下港排骨酥湯的滋味多年不變，清爽又有深度，適合在夜市拼搏一圈後，端起暖湯，療癒身心。

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下港排骨酥湯

地址：新北市永和區保平路14號

電話：02－22325739

營業時間：11：00－13：55、17：00－20：25（周日公休）

No.4 阿爸的芋圓樂華店 招牌芋見泥蔗片冰 135元

甜品時間到了！芋頭控請就定位，招牌芋見泥蔗片冰絕對令你大呼過癮。蔗片冰的清甜與濃厚芋泥的絲滑完美結合，芋圓Q彈不輸九份名店，甜而不膩，隨著舌尖遊走還能感受到芋頭真材實料的扎實感。整碗超大份，兩個人分享剛剛好。加上店內環境整潔、出餐速度順暢，若不愛太甜，也可點豆漿豆花、無糖豆漿等清爽選擇。這裡的甜點不只滿足味蕾，店內牆上滿是塗鴉簽名，承載著各路旅人的青春回憶和溫暖故事。

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阿爸的芋圓 樂華店

地址：新北市永和區保平路18巷1號

電話：02－29247461

營業時間：15：30－23：00

No.5 樂華天下紅茶店 日月潭紅茶 35元

逛夜市怎能少了飲料？ 樂華天下紅茶店的日月潭紅茶讓你在麵線、臭豆腐、甜品中喘口氣。紅茶甘醇不苦澀，半糖剛好、清爽順口，喝過後口中留有淡淡餘韻，讓你不自覺再多喝幾口。儘管偶爾會有小小人龍，但上手的店員快速出餐，還能細心回覆問題，讓顧客深感貼心。如果有時間，多嘗試他們的蜂蜜珍珠鮮奶紅茶，淡雅甜蜜的滋味與紅茶香互相映襯，堪稱超值好選擇。

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樂華天下紅茶店

地址：新北市永和區永平路171號

電話：0903－199857

營業時間：15：30－00：30

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