首圖／＠梧棲中港觀光夜市臉書、＠閃電李家炸雞

文／ReadyGo

台中夜市：梧棲中港觀光夜市

梧棲中港觀光夜市是台中最新開幕，佔地超過2000坪的海線觀光夜市，9月13日隆重開幕，是台中第14座取得營業許可的夜市，首日開幕之後，許多台中人就在「我是梧棲人」、「沙鹿之美」等社團貼文分享資訊，讓在地人以及遊客都想要到此朝聖，所以每次營業可都是人潮滿滿。

募集了200家攤位進駐，包括美食小吃、百貨飾品、遊戲休閒以及藝文表演等，夜市熱門的炸雞、滷味、煎包、牛排、烤肉臭豆腐和蔥油餅等美食通通有，還有許多夜市名店這裡也都看得到，重複的美食攤位不超過三家，增加夜市多樣性，周邊還有數個收費停車場，交通方便又好逛。

可以直接安排台中海線一日遊行程，白天去附近的知名景點包括台中港梧棲假日觀光漁市、高美濕地、MITSUI OUTLET PARK台中港、梧棲文化出張所、梧樂新創園區等，晚上再來逛逛夜市用美食填飽飢餓的胃。

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梧棲中港觀光夜市必吃1：九記煎餃水煎包

專賣新鮮現包、現點現煎的煎餃水煎包，總是排隊人潮滿滿買氣超旺，每一鍋都是熱騰騰剛出鍋就被搶光光。煎餃外皮軟Q、豬肉餡飽滿鮮甜超好吃，水煎包外皮薄、底部煎的焦脆、一口咬下肉汁濃郁、味道鮮美、不會油膩，而且老闆服務親切，超人氣的銅板美食絕對不能錯過。

圖／＠梧棲中港觀光夜市臉書

梧棲中港觀光夜市必吃2：閃電李家炸雞

喜歡吃炸雞的人推薦來買閃電李家炸雞，販賣品項還滿多，尤其鮮嫩多汁的炸雞，是老闆的獨門招牌。熱呼呼，酥炸出漂亮金黃脆皮的炸雞，香酥脆皮、皮香肉嫩，每吃一口都是鮮甜的雞汁，不僅令人齒頰留香，超大份量CP值也超爆表。金黃香酥的雞腿、雞翅和口感酥脆內裡綿密的薯條，可是熱門必點！

圖／＠閃電李家炸雞

梧棲中港觀光夜市必吃3：柯南臭豆腐

老闆可能是卡通迷的柯南臭豆腐，源起於彰化伸港福安宮海尾臭豆腐，攤位前也是客人絡繹不絕，大排長龍只能說是常態。外皮薄脆、內餡多汁的臭豆腐，一份有五塊，老闆會幫你把特製醬料戳洞加在豆腐裡面，味道濃醇的泡菜也是給得毫不手軟，搭配上一碗豬血湯或貢丸湯，太滿足了。

圖／＠柯南臭豆腐

梧棲中港觀光夜市必吃4：王記－超長薯條&糯米炸

王記超長薯條採用新鮮馬鈴薯泥，以日本專利模具現壓現炸，並使用植物炸油素食也可食用，令人震驚的超長薯條，好吃又吸睛，夜市裡很多人都手拿著邊走邊吃；鹿港有名的傳統小吃糯米炸，口感外酥內軟，搭配香氣十足本土的花生粉、芝麻粉，絕對讓人一口接一口。

圖／＠王記－超長薯條&糯米炸

梧棲中港觀光夜市必吃5：摩托車壽司女孩

攤位造型就是一台摩托車的摩托車壽司女孩，主打當天現做的手工壽司，搭配新鮮食材，Q彈又粒粒分明的日式風味醋飯和各種餡料，用料扎實的食材與醋飯，酸甜鹹香比例剛剛好。一盒滿滿超有飽足感，是讓人吃了會想再吃的壽司 。

圖／＠梧棲中港觀光夜市臉書

梧棲中港觀光夜市必吃6：福滿意麵線

湯頭鮮美濃郁的福滿意麵線，大腸滷得超級入味，還軟嫩彈牙。加上裡頭添加了來自海線，一顆顆渾圓飽滿的新鮮蚵仔，入口肥美綿密又滑順的肉質爆口，肉羹嫩中帶Q、麵線用手工麵線、加上獨特醬汁、增添獨家特色風味，整體滋味絕對令人難忘。

圖／＠梧棲中港觀光夜市臉書

梧棲中港觀光夜市必吃7：豪佳牛排

讓人一吃就上癮的豪佳牛排，份量大又價格實在，厚片牛排肉質鮮嫩、雞腿排多汁美味，鐵板麵給得超多而且不軟爛，內用玉米濃湯和紅茶還讓你吃到飽。每天開攤營業都座無虛席，雖然很忙但是出餐很快、服務態度佳，喜歡夜市牛排的人一定要來品嚐。

圖／＠豪佳牛排

梧棲中港觀光夜市必吃8：菇呷

菇呷用杏鮑菇、秀珍菇、金針菇、珊瑚菇做出菇菇的滿漢全席。輕輕裹上一層薄粉，油炸至金黃香酥，內裡保留了本身的汁水，趁剛剛起鍋撒上鹹香的胡椒鹽，真的涮嘴到不行，一大包一下就吃光光，想吃的話一定要早點來排隊，否則可是會撲空的。

圖／＠梧棲中港觀光夜市臉書

梧棲中港觀光夜市

地址：台中市梧棲區文昌路280號

營業時間：每周二、四、五、六 16：30～23：30

連絡電話：0971－212127

停車資訊：夜市內建汽機車停車位，機車停車格約280格，汽車停車格30格。周邊中港高中西側門、大庄停車場、臺灣大道童綜合醫院B、C停車場、步行8分鐘、即可抵達夜市。

台中一日遊｜原來梧棲不只有Outlet可以逛 咖啡廳、手作刺繡、義式冰淇淋通通有！

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