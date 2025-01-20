推薦桃園4處散心景點！湖景環繞的放鬆小屋、走進百年茶廠裡探索

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文／ReadyGo

想要在桃園找到絕美的拍照景點嗎？超好拍桃園景點絕對不能錯過！無論你是重機愛好者、美食饕客，還是熱愛自然風光的旅人，復興鄉都能滿足你的期待。以下為你精選四大必訪景點，讓你輕鬆拍出夢幻美照，留下難忘回憶！

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GOGOBOX餐車誌 in 樂灣基地｜重機迷與美食愛好者的天堂

位於大溪的GOGOBOX 餐車誌坐落在北橫公路旁的樂灣基地，是一間充滿美式風格的餐車餐廳，也是許多重機車友熱愛的聚集地。以一部報廢卡車改造成的餐車為中心，周圍環繞著寬敞的大草地與綠意盎然的戶外雅座，還設有許多裝置藝術。無論是草地帳篷區、遮陽傘下的桌椅，還是報廢車內的用餐空間，處處都充滿濃濃的美式氛圍，讓人彷彿置身於美國公路旁的經典餐車。

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推薦理由

美食饗宴：主打各式漢堡，特別推薦帶骨香腸與套餐組合，享受美味與視覺的雙重享受。

拍照打卡：每年推出不同的景觀設計，適合與車合影、拍下滿滿美式風情，親子出遊或好友聚會的最佳選擇。

GOGOBOX餐車誌 in 樂灣基地

地址：桃園市大溪區復興路二段138號

營業時間：周二至周日 08：00－17：00；周一 09：00－17：00

電話：0915－281828

大溪老茶廠｜歷史與美景交織的茶香秘境

坐落於桃園大溪的大溪老茶廠，是一座擁有百年歷史的茶廠。復古優雅的建築、藍天綠地的美景，吸引無數拍照愛好者的駐足。這裡原本是製茶中心，現已成為結合茶文化、歷史和現代設計的觀光景點。入場費為150元，其中100元可抵消費，十分划算。

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推薦理由

文化之旅：參觀老機具展示，了解傳統茶葉製作工藝和文化。

絕美景點：復古紅磚古井、長廊窗戶是IG必打卡的拍照點，二樓長廊窗戶讓陽光灑進，成為捕捉美照的最佳背景。

大溪老茶廠

地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號

營業時間：09：30－17：00

電話：03－3825089

景美山林茶園 & 山月茶屋｜絕美茶香與療癒景觀的絕佳去處

隱藏於桃園市復興區的景美山林茶園與山月茶屋，是近年來熱門的拍照聖地。日式風格的茶屋和大片綠意美景宛如世外桃源，從窗外望去便是滿滿的茶園與山景，讓人感受到放鬆與愜意的氛圍。

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推薦理由

絕佳取景：茶屋內部以純白和木質裝潢為主，搭配大面積的落地窗，每個角落都能成為拍照的絕佳背景。

美食享受：提供多款主打茶飲，千層蛋糕與「日式炭燒牛肉茶漬飯」深受好評。

景美山林茶園 & 山月茶屋

地址：桃園市復興區枕頭山7鄰11之5號

營業時間：周二、周四至周一 11：00－17：00／假日11：00－18：00（周三公休）

環湖咖啡好食｜湖景環繞的放鬆聖地

如果你尋找一個可以在湖景中放鬆的地方，環湖咖啡好食絕對是你的不二選擇。這家餐廳以超大的落地窗面對石門水庫而聞名，從室內欣賞到的景色如畫般美麗。

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推薦理由

美景享受：二館採全新日式榻榻米風格，輕鬆自在，隨時都能捕捉到絕美的景色。

美味餐點：玫瑰鹽奶蓋紅茶、干貝軟殼蝦義大利麵等餐點深受遊客喜愛。

環湖咖啡好食

地址：桃園市大溪區環湖路二段68號

營業時間： 09：00－18：00

電話：03－3879192

以上精選的桃園復興鄉超好拍景點

無論是充滿美式風情的 GOGOBOX 餐車誌、歷史與美景交織的大溪老茶廠、世外桃源般的山月茶屋，還是湖景環繞的環湖咖啡好食，都能讓你在旅途中留下難忘的美照與回憶。趕快規劃你的桃園復興鄉之旅，親身體驗這些絕美景點！

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