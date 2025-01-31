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韓國交通卡整理包！WOW PASS現金提取功能、T-money享有轉乘優惠

▲▼韓國交通卡使用攻略，掌握WOW PASS、T-money使用密技。（圖／ReadyGo提供）

首圖／Tmoney臉書、韓國觀光公社

文／ReadyGo

韓國交通卡和預付卡的種類繁多，想自由行卻不知道該買哪一種韓國交通卡最划算？乘車優惠、觀光景點門票優惠和購物折扣等額外福利都想擁有，真是讓人看到眼花繚亂、選擇困難！自從2023年3月首爾實施了不收現金的交通工具政策，遊客如何選擇適合的交通卡變得更為重要。

今天小編直接為你介紹韓國自由行必備的兩張卡片，無論是搭車、購物、換匯， 讓你一次輕鬆搞定，省錢、省事又省心，簡單擁有便捷愉快的韓國自由行。

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韓國自由行｜韓國交通卡使用攻略

韓國交通卡 WOW PASS
WOW PASS是一張結合現金預付卡和韓國交通卡T-Money的功能於一身的外國旅客專屬卡，不但使用方便，而且配套完善。在地鐵站、飯店、機場等地方就設有機台（WOW PASS機台位置），購卡後綁定WOW PASS的App，就能即時確認餘額及收到付款通知，還可享有現金回饋及優惠券。

▲▼韓國交通卡使用攻略，掌握WOW PASS、T-money使用密技。（圖／ReadyGo提供）

圖／韓國觀光公社

最吸引人的地方是可以用外幣儲值
直接透過首爾各主要地區、酒店，如明洞、東大門、弘大，以及釜山、大田等城市的兌換機，可即時以外幣現金兌換為韓幣並充值至卡內，支援美金、港幣、台幣、日圓等16種常見貨幣，讓你以優惠的匯率充值餘額。你還可以透過機台提領卡內的韓幣現金，以備不時之需。申辦簡單使用方便，只要一卡在手，搭車、購物、省錢都輕輕鬆鬆搞定，由於WOW PASS為遊客而設，所以開卡時需要使用護照，並會收取5,000韓元手續費。

WOW PASS
價格：5,000韓元／提領現金手續費：1,000韓元
儲值上限：1天兌換（外幣充值）限額為200萬韓元；7天充值限額為1,000萬韓元。退卡手續費：1,000韓元

有效期限：WOW PASS卡的有效期限為生產期起6年，不過即使過了限期，只要申請補發新卡，剩下餘額可以繼續使用。（重發新卡手續費3,000韓元）

購買地點：KLOOK、明洞站／弘大站／江南站／東大門歷史文化公園站／首爾站等地鐵站、仁川／金浦機場和飯店

WOW PASS卡片功能
1.結合簽帳現金卡及交通卡、可使用外幣儲值，提取現金韓幣、預付卡，對外國旅客很便利。
2.便利性高：只有WOW PASS有現金提取功能，萬一在旅遊途中花光手上的現金也不用擔心，到自助機提取現金就可以了，但要注意每次提取都有手續費1,000韓元。
3.購物優惠：WOW PASS在商戶的普及率比T-Money優勝得多，幾乎大部分的熱門品牌都有提供優惠。
4.兌換率：只有WOW PASS支援直接使用外幣充值，而且匯率也不錯，不會跟明洞的價格差太多。
5.建議用戶們在手機上安裝WOW PASS App、預付卡，才可進行領取卡片餘額、補發時所需的驗證，也可查詢卡片餘額及付款明細。不過即使沒在App登錄卡片，還是可以使用付款、儲值餘額、T-money及現金回饋功能。

WOW PASS 如何儲值
1.WOW PASS簽帳卡功能需在WOW PASS機台儲值。
2.WOW PASS卡裡的T-money餘額需要另外儲值才能使用，和其他交通卡一樣可以在地鐵站／便利店等地方儲值, 也可以在App儲值。
3.線上儲值：利用APP及手機NFC功能, 可將WOW PASS餘額轉換爲T-money餘額。
4.現金儲值：地鐵站、便利店用韓幣現金儲值。

WOW PASS 注意事項
1.WOW PASS有分為「交通卡帳戶」及「現金支付帳戶」，兩者是金額不能共用，在乘車前需要先用韓幣儲值。
2.購買時需要出示護照
3.提領現金只限提領韓幣現金，1,000韓元以下無法提領
4.T-money餘額退款需在便利店等T-money退款處進行退款
5.現在可在App購買機場超值組合，包含SIM 卡 + T-money 一萬韓幣餘額 + WOWPASS 卡＋事前餘額儲值，再至仁川、金浦、金海、釜山港、濟州、大邱機場的SKT卡櫃台領取。

韓國交通卡 T-money
T-money是韓國最廣泛使用的交通卡，購買時無需支付保證金，但是需要支付交通卡本身的費用。適用範圍遍及全韓國，除了可在公共交通系統包括巴士、地鐵、火車、計程車使用外，搭乘地鐵、公車都可享有搭車優惠，每程都有100韓元的優惠，可節省不少費用。

▲▼韓國交通卡使用攻略，掌握WOW PASS、T-money使用密技。（圖／ReadyGo提供）

圖／Tmoney臉書

目前韓國兩大交通卡「T-money」、 「cash bee」卡，已經整合為全國互換（전국호환）、具有 「OneCard All Pass」的全國通用卡， 可以在一些便利店、販賣機和餐廳付款使用，出門就不用帶著大量現金，方便快捷。若無特殊需求，兩種卡片擇一即可，但以普及率來說，「T-money」卡的使用範圍和購買點更多元廣泛。T-Money還和許多藝人、品牌推出不同設計的卡片，包括Line Friends、Kakao Friends、BTS、BT21等，選擇很多還具收藏性。

▲▼韓國交通卡使用攻略，掌握WOW PASS、T-money使用密技。（圖／ReadyGo提供）

圖／Tmoney臉書

T-money
卡片種類：分為成人卡、青少年卡、兒童卡（購買青少年及兒童卡時需出示證件）、T-money貼紙卡（貼在iPhone背面的產品）
價格：空卡售2,500韓元～5,000韓元
儲值上限：每次最低1,000韓元～最高90,000韓元，卡片最高儲值額度為500,000韓元／退卡手續費：500韓元
有效期限：沒有使用期限
購買地點：KLOOK、機場、部分地鐵站售票處和自動販賣機、貼有「T－Money」或「Cashbee」標誌的便利商店、第三方旅遊網站等

T-money 卡片功能
主要功能：最基本交通卡功能，加值後可使用於搭乘地鐵／公車／計程車，並享有轉乘優惠
附加功能：韓國的商家（如：便利商店等）小額付費，不定期有優惠折扣

T-money 卡片退款
T-money退款根據金額需以不同方式退款, 請照以下情況到退款處退款, 退款手續費為500韓元。
20,000韓元以下 : 便利店（GS25, 7－11 等）
30,000韓元以下 : 便利店（CU, emart 24 等）
50,000韓元以下 : 首爾地鐵站務室
50,000韓元以上 : Tmoney總公司（首爾站10號出口Tmoney總公司1樓, 平日09：00～18：00）

T-money 注意事項
1.T-Money卡並沒有使用期限，建議你可以留下待下次到韓國旅行使用。
2.如果是在韓國當地才購買青少年卡或兒童卡，售卡單位有權要求旅客出示護照證明才會銷售。

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