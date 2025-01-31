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盤點6大宿霧街頭必吃美食！菲律賓家常菜Sisig、30元芒果汁喝爆

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／@IGdddddd.food、@IGjoannelaiiiii

文／ReadyGo

每次提到菲律賓飲食文化，總是會被提起「菲律賓是美食沙漠」，但其實菲律賓宿霧當地的傳統美食也很豐富多樣，「這些食物沒吃過等於沒來過！」外皮金黃酥脆肉質鮮嫩的烤乳豬，以及豬肉碎加上洋蔥與豐富調料翻炒而成的Sisig，還有街頭小吃炸香蕉和現榨芒果汁，這次小編整理了6個傳統菲律賓美食推薦，到宿霧旅行一定要特地品嚐看看。

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菲律賓美食推薦：宿霧必吃

烤乳豬
「沒吃過烤乳豬等於沒來過菲律賓宿霧」來到菲律賓宿霧旅遊，絕對不能錯過的傳統美食非烤乳豬莫屬！從路邊小吃攤到餐廳都常常能看到烤乳豬這個餐點，當地的烤乳豬外皮酥脆帶點焦香，豬肉的部分鮮嫩多汁，重點是價格超級平價，每個人大約200元台幣就能吃得很過癮！Zubuchon餐廳鄰近宿霧國際機場、麥哲倫十字架、Monterrazas De Cebu。

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／@IGdddddd.food

Zubuchon 烤乳豬

地址： 8W68＋WV8, Cebu City, 6000 Cebu, 菲律賓
營業時間：10：00－21：00

海鮮料理
另外到了宿霧一定也會品嚐到的就是「海鮮料理」，這裡完全就是海鮮愛好者的天堂，料理方式不管是炙烤、清蒸或醬炒通通都有，螃蟹龍蝦和大蝦都隨處可見，就連對海鮮沒有特別喜好的小編到宿霧旅遊也忍不住安排好幾餐海鮮大餐；如果你也是愛拍照注重擺盤的旅人，推薦可以到MIST享用海鮮大餐，不僅好吃更好拍！

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／@IGjoannelaiiiii

MIST

地址： Anos Fonacier Circumferential Rd, Panglao, Bohol, 菲律賓
營業時間：10：30－22：00

西班牙料理
由於曾被西班牙統治三百多年，菲律賓的飲食文化深受西班牙的影響，長久下來將西班牙料理的特色融入進菲律賓的烹飪手法，在街上也幾乎隨處可見西班牙餐廳。如果到了宿霧，吃膩了當地街頭小吃，或者有特別想慶祝的日子，不妨找一間高級的西班牙餐廳，享用道地的西班牙料理，像是海鮮燉飯、海鮮冷湯或是火腿料理。

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／@IG_carlos_tseng_

炒碎肉Sisig
要我說最特別的宿霧傳統美食，個人認為絕對是炒碎肉Sisig，這是一道幾乎所有菲律賓家庭都會烹飪的家常菜色。Sisig顧名思義是將切碎的豬肉加上洋蔥、大蒜與各式調味大火翻炒，最後加上白飯與半熟蛋一起享用，就像是「台灣肉燥飯」一樣，是宿霧當地最讓人喜歡的平價豬肉料理，有機會到宿霧一定要點一盤Sisig來品嚐看看。

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／@cebu_eeeeeat

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／@lele_sweetdiary

Lantaw floating native restaurant

地址： Sa Baybayon, Cordova, Cebu, 菲律賓
營業時間：11：00－22：00

炸香蕉
要說菲律賓的街頭甜點美食，小編的首推肯定是炸香蕉，將微酸的芭蕉裹著麵衣油炸，原先綿密軟糯的口感更增添了一些香甜濃郁。在下午茶時間來上一串炸香蕉配上咖啡解膩，是菲律賓最道地的平價特色街頭點心，在台灣幾乎只能看到香蕉煎餅，沒有菲律賓這種炸香蕉，如果你也是香蕉控，千萬不要錯過炸香蕉！如果不是太罪惡，小編巴不得每天都吃！

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／@uncommon_private_kitchen

現榨果汁
最後來到宿霧絕對會忍不住買上好幾杯的飲品，肯定是現榨芒果汁或者酪梨牛奶，無論是在街頭小吃店、夜市或者餐廳都隨處可見的芒果汁、酪梨奶昔，一入口濃郁香甜滿滿的芒果味，重點是這麼大一杯才約台幣30元而已，相較於在台灣喝芒果汁的價格，簡直超級划算！記得到宿霧旅行一定要每天來上一杯，不然回台灣會超級想念。

▲▼宿霧特色傳統美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／@rung_1026

Sugbo Mercado－IT Park

地址： Abad St, Cebu City, 6000 Cebu, 菲律賓
營業時間：16：00－00：00（周一公休）

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