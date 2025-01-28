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7家「大湖草莓園」詳細攻略！高架種植方便摘採、牛奶施肥更鮮甜

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@jezzikkac、IG@hanhsu.0710

文／ReadyGo

隨季節摘採當令水果，體驗樸實又令人難忘的回憶，聽起來是不是很吸引人的生活呢？讓人期待已久的草莓季終於來了，為此本篇將聚焦在台灣草莓主要產地－苗栗縣大湖鄉，嚴選當地高人氣大湖草莓園，並看看這些店家各自的特色是什麼。草莓控必收！看完這篇，趕緊來計畫一趟苗栗旅行，品嚐現採的新鮮與幸福。

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苗栗景點：盤點高人氣大湖草莓園

名品牛奶草莓園
「名品牛奶草莓園」位在苗栗縣大湖鄉苗62線清安道路往泰安溫泉的道路旁，他們家的草莓是由優質的奶粉發酵而成，並於施肥時使用牛奶酵素，所以草莓果實格外香甜，有獨特的風味。還因此榮獲2021年大湖農會草莓評鑑「頭等獎」殊榮。名品牛奶草莓園為戶外場地，佔地廣大，且因不收門票，嚴禁邊採邊吃，請大家採果前先詢問清當日價格，也推薦在離開前買草莓冰淇淋或雪糕享用！

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sidstacyyeh

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fyurh_

名品牛奶草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪4鄰49－10號
電話：0989－539662
營業時間：09：00－17：00

紅色琉璃瓦草莓園
是草莓園也是咖啡廳和露營區的「紅色琉璃瓦草莓園」，外觀以白色鐵皮屋而吸引目光，看起來充滿設計感又帶點文青風，是近年來著名苗栗景點之一。紅色琉璃瓦草莓園免入園費，草莓以時價論斤計價，且同樣也是不能邊採邊吃，而戶外共有七座草莓園，比較不會有人擠人的情形。

至於周邊則有草莓果醬、草莓果醋等等，還有分為室內跟戶外座位的咖啡廳，販賣各種草莓蛋糕，甚至還有草莓油飯便當，非常特別。

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hanhsu.0710

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hanhsu.0710

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@grace1109

紅色琉璃瓦草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪96－6號
營業時間：08：30－17：30

大湖紅香草莓園
喜歡嚐鮮嗎？「大湖紅香草莓園」有自行研發成功的「大湖一號」、「大湖二號」等新品種草莓，大湖一號呈現水滴狀，果肉呈紅色，甜度絕佳；大湖二號外型是暗紅色系，果肉偏白，口感則是脆而多汁，有龍眼花蜜的香味。2022年，大湖紅香草莓園才首度開放產地自採，值得一提的是這裡海拔高達七百公尺，居高臨下的景色相當美麗！

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@leanne_mini

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@leanne_mini

大湖紅香草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉12－2號
電話：0931－252616
營業時間：08：00－17：00

大湖六合高架牛奶草莓
喝ㄋㄟㄋㄟ長大的草莓，輕輕鬆鬆站著採！「大湖六合高架牛奶草莓」全區以高架種植，方便小朋友的身高，更細心在地面鋪設防水布，讓客人在雨天也不用擔心弄髒鞋子。園區不惜成本，施肥選用牛奶酵素，使草莓果實香甜，並且果肉入口即化！這裡的周邊除了賣草莓苗之外，還有草莓貢丸湯、草莓冰淇淋等美食，且不收門票，草莓以斤計價。

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mimi0518_baby

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jimkuo62

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jimkuo62

大湖六合高架牛奶草莓

地址：苗栗縣大湖鄉富興村7鄰水尾2－23號
電話： 0921－471542
營業時間：08：00－18：00

慶豐高架草莓
如果帶毛孩的話，我們推薦寵物友善的「慶豐高架草莓」！慶豐高架草莓為戶外園區，採收完秤重收費，而每天開放採草莓的區域不同，且部分園區地上有鋪地板，帶小孩或推嬰兒車也滿好走、好推。周邊品項提供草莓香腸、草莓啤酒、草莓冰沙和草莓牛奶，帶著淡淡草莓香味的香腸很值得一試！

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jezzikkac

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jezzikkac

慶豐高架草莓

地址：苗栗縣大湖鄉2鄰2－16號
電話：0960－730113
營業時間：07：00－18：00

大湖巧合草莓園
開車前往「大湖巧合草莓園」，建議將導航搜尋華興國小，而若是非假日期間採完草莓，老闆還提供免費載到大湖酒莊的服務，順遊鄰近苗栗景點。大湖巧合草莓園的園區有八個學校操場這麼大，每天都會有「今日一斤」多少錢的收費標準，此外還有販售純手工製作的草莓果醬和草莓冰沙，而熱情又親切的老闆娘也是客人們喜歡造訪的原因。

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jane57911

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jane57911

大湖巧合草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村5－3號
電話：0926－672625
營業時間：09：00－18：00

灣潭玫瑰草莓園
由祖孫三代精心打造的「灣潭玫瑰草莓園」，位處於雪霸國家公園遊客中心、巧克力雲莊一帶，放眼望去盡是漂亮的美景。這裡提供溫室、高架和地面三種採草莓選擇，溫室園區種植12000株高架草莓，如果遇到飄雨的話可以關上，搖身一變舒適的室內空間！不僅如此，還有喝下午茶或是進行草莓醬DIY的區域，很適合一家大小前來體驗。

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@limo_levi

▲▼草莓控必收！嚴選7家大湖草莓園。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@limo_levi

灣潭玫瑰草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村1鄰水尾33－15號
電話：0926－266261
營業時間：09：00－17：00

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