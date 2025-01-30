精選5間胡志明市吃到飽！不限時爽嗑龍蝦900有找＋西貢河上吃晚餐

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

胡志明市是一個美食天堂，擁有各式各樣的吃到飽餐廳，無論是海鮮、自助餐還是國際料理。無論您是想大快朵頤，品嚐新鮮的海味，還是想挑戰豐盛的自助餐，珊莎精選「5間胡志明吃到飽餐廳」多樣且品質卓越，保證讓您吃得開心又滿足。從高檔酒店的精緻料理，到當地特色的餐廳，胡志明市Buffet提供了各式各樣的美食選擇，讓您在享受美食的同時，也能感受到這座城市的熱情與活力。

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Chài Village（不限時龍蝦吃到飽）

來到胡志明旅遊，絕對不能錯過這間胡志明龍蝦吃到飽，Chài Village以親民的價格擄獲廣大人氣，Google地圖評價共有7000多則，並擁有高達4.9顆星的高分，每人只最低只要649000越南盾（約842新台幣），就能不限時享用海鮮吃到飽，必點現烤辣醬跟起司龍蝦，還有螃蟹、蝦蛄、河蝦、泰國蝦、法國生蠔跟北海扇貝等等現做料理，自助吧提供壽司、現煮河粉、水果跟甜點等等，選擇真的超級多，餐廳就位在咖啡公寓正對面，吃飽後還可以去西貢摩天觀景台看夜景喔！

交通：距離濱城市場，約5分鐘車程即可抵達。

價位：729000越南盾、649000越南盾

地址：tòa nhà Saigon Garden, 99 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南（地圖）

營業時間：17：00－22：00

胡志明市西貢公主號晚餐遊船

來一場水上遊覽胡志明市吧！搭上西貢公主號，沿著西貢河展開一段美妙的晚餐巡遊。當船隻順著河流前行，別忘了留意沿途的城市地標，像是守添橋和越南電信大廈等，從甲板上的絕佳角度一覽無遺。無論是三道、四道還是五道菜，根據您的口味選擇美食，滿足您的味蕾需求，還有素食和兒童菜單可以選擇喔！

胡志明市西貢公主號晚餐遊船門票：KKday、Klook

地址：05 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City（地圖）

營業時間：18：00－21：30

The Canvas Restaurant 西貢樂天酒店海鮮自助餐

樂天自助餐以精緻的料理聞名，菜單豐富多樣，從越南、亞洲到國際美食應有盡有，還有美味的多汁龍蝦等著您品嚐。當您探索我們精心設計的餐點時，將會發現一道道美味佳肴，讓您享受一場口味的饗宴，尤其是豪華的龍蝦料理，讓人回味無窮。

交通：距離濱城市場，約9分鐘車程即可抵達。

西貢樂天酒店海鮮自助餐：eztravel、Klook

地址：LOTTE HOTEL SAIGON, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南（地圖）

營業時間：早餐06：00－10：00、午餐11：30－14：30、晚餐18：00－22：00

La Vela Saigon 酒店海鮮自助餐 Buffet Hải Sản La Vela Saigon

菜單多樣，從龍蝦、生蠔、扇貝、蝸牛到螃蟹等優質海鮮應有盡有，為您帶來獨特的美味體驗。別忘了探索我們廚師精心烹調的各式亞洲料理，特別是中國美食。像是玻璃水餃、乾貝水餃、蒸香菇腸、海鮮水餃、桂林蒸雞腿、紅燒排骨、上海水餃、奶黃包、烤辣椒鴨水餃、深海餃等超過50種美味選擇，還有炸蝦餛飩等創意料理，保證讓您品嚐到一場既有趣又獨特的美食之旅！

交通：距離濱城市場，約12分鐘車程即可抵達。

五星級La Vela Saigon 酒店海鮮自助餐：eztravel、Klook

地址：280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh 70000越南（地圖）

營業時間：11：30－22：00

西貢日航酒店La Brasserie餐廳海鮮自助餐 La Brasserie Restaurant

胡志明市的西貢日航酒店內的La Brasserie餐廳。這家餐廳不僅讓您品嚐到最新鮮的海鮮，還讓您的用餐體驗升級，成為探索西貢時的絕佳選擇。餐廳以多樣化的海鮮選擇而聞名，您可以品嚐到新鮮的龍蝦、蟹腳、生蠔以及各式各樣鮮美的魚類。每一道菜都精心烹調，保留了海鮮的原汁原味，既美味又營養，讓您在享受美食的同時也能照顧到健康需求。除了豐盛的海鮮，La Brasserie餐廳還提供各種來自世界各地的國際美食，滿足不同口味的需求。

交通：距離濱城市場，約10分鐘車程即可抵達。

La Brasserie餐廳：eztravel、Klook

地址：235 Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, 1, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, 越南（地圖）

營業時間：周一至周五 早餐06：00－10：00、晚餐18：00－22：00，周六至周日 早餐06：00－10：30、晚餐18：00－22：00

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