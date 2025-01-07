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池畔天空花園一覽草悟道夜景！台中微醺秘境「保齡球酒吧」開箱

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

台中勤美洲際酒店酒吧「Rolling Bar 滾 BAR」全新概念運動酒吧，打造融合復古未來主義跟高級亞洲運動酒吧的獨特氛圍。舒適的沙發座椅延伸至池畔天空花園，將草悟道夜景盡收眼底，Bar內進駐兩條保齡球道、桌上足球、桌上冰球跟飛鏢遊戲等，來到這裡聚餐小酌，更多了有趣的運動體驗，每月都有DJ主持派對等等，搭配多款精緻調酒跟餐點，吸引不少饕客前來。

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Rolling Bar 滾 BAR 怎麼去

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲首間國際五星級酒店插旗中台灣，新開幕的台中勤美洲際酒店，就坐落在草悟道商圈。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲走入台中勤美洲際酒店，彷彿是一棟垂直美術館，氣派華麗的大廳。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲懸吊著來自捷克 Lasvit 和藝術家 Petra Krausova 共同創作的大型玻璃吊燈「SUPERNOVA」。

Rolling Bar 滾 BAR 環境

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲內裝設計由知名設計師方序中操刀，將彈珠台跟保齡球館等元素，融入時尚質感酒吧中。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲打破傳統酒吧的框架，耳邊傳來保齡球的撞擊聲。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲球道不是裝飾，而是真的可以打的保齡球耶，大家紛紛換上球鞋，跟朋友來場保齡球PK大賽。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲除了有專業保齡球道，酒吧還有飛鏢機、手足球台跟桌上冰球等等，來到這裡可以說一點都不無聊。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲派對活動更是豐富，之後會推出周三仕女夜、周六狂熱夜跟每月的DJ主持派對。

Rolling Bar 滾 BAR 消費方式

每人：888元＋10%
沙發區：每桌 4,288元＋10%（四人座位）
包廂（PDR）：16,888元＋10%，包含2小時KTV （10人座位）
保齡球道使用：每小時3,300元（每球道單次限兩人使用），如有使用需求須先預訂並符合座位低消以加購使用。

Rolling Bar 滾 BAR 菜單

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

Rolling Bar 滾 BAR 開幕派對

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲當天也是Rolling Bar開幕派對，現場提供各式酒品。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲香檳口感清新且平衡，Rolling Bar營造全感官沉浸的飲酒環境。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲派對活動相當豐富，有專業辣妹DJ跟主持人，讓賓客也沉浸在音樂旋律中。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲復古未來感也相當濃厚，讓我們沉浸在氛圍感滿分的場域裡。

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲當天表演還有水鼓秀跟舞龍舞獅，如果想要包場辦活動、派對等等，戶外池畔空間相當有氣氛。

Rolling Bar 滾 BAR 餐點分享

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

Rolling Bar 滾 BAR 評價

▲▼Rolling Bar 滾 BAR，臺中勤美洲際酒店酒吧，質感摩登新地標。（圖／混血珊莎提供）

無論是想滿足對小酌放鬆的追求，還是城市夜景的繁華，Rolling Bar都是享受夜生活的不二之選，台中新潮流酒飲文化再次升級，周末下班不妨來這裡感受著活力又慵懶的運動酒吧氛圍，這間一定要收藏起來。

台中勤美洲際酒店 Rolling Bar 滾 BAR

地址：台中市西區館前路77號5樓
電話：04－23246318
營業時間：周二至六 18：00－01：00（周一周日公休）

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