貓咪店長療癒身心之旅！宜蘭擼貓咖啡廳　超萌貓肉掌馬卡龍太欠拍

被模特兒耽誤的部落客，以前靠美照生活，現在靠拍美照+寫文生活，歡迎來跟著珊莎吃喝玩樂吧!

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

綠舞飯店新開幕的「擼LALA Sweets」，是一間很有特色的宜蘭貓咪咖啡廳，餐廳內有可愛的貓咪店長駐店，還有提供千層蛋糕、咖啡、果汁等飲品，超萌的貓肉掌馬卡龍也是必點，來這裡享用下午茶，還可以跟超萌貓咪店長互動，超級療癒的擼貓時光，貓咪控的朋友趕緊手刀訂位。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

綠舞日式主題園區 擼LALA Sweets 怎麼去

綠舞飯店旗下、近期開幕的「擼LALA Sweets」，是一間以貓咪為主題的宜蘭貓咪咖啡廳，地點就位在綠舞日式主題園區售票口旁，有附設專屬綠舞日式主題園區停車場，火車則搭乘至羅東火車站，轉乘計程車約車程12分鐘即可抵達。

從門口一進來就會看到售票處，綠舞日式主題園區有和服體驗、手作活動、周歲抓週、萌寵互動跟虛擬高爾夫等等體驗，全台最大的日式主題園區，很適合安排一日遊。

▲粉嫩色系的這一間就是，貓咪控千萬不能錯過。

綠舞日式主題園區地圖

▲綠舞日式主題園區佔地廣泛，園區的活動很多，彷彿來到日本京都一樣。

擼LALA Sweets 入場說明

擼LALA Sweets有低消，成人為300元加一成，12歲（含）以下為250元加一成，目前分成四個梯次進場，每餐期梯次以30人為限，每場時間為90分鐘，入場會免費提供鞋套，還有關於擼貓的相關注意事項。

擼LALA Sweets 菜單

▲飲品部分有咖啡、金棗茶、果汁跟氣泡水等等，其中女神芭絲特是有造型的招牌飲品。

擼LALA Sweets 餐廳環境

▲櫃台旁也有很多可愛的逗貓棒，各種造型都能吸引貓咪的注意。

▲貓咪的玩耍休憩區，超多可愛貓咪，讓人看直呼好可愛。

▲這一區也有相關商品。

▲每一隻貓咪都有自己的個性，重點都還蠻親人的。

▲這邊是用餐區，有舒適的沙發座椅，透明落地窗的設計。

▲帥氣的英國短毛貓。

擼LALA Sweets 餐點分享

女神芭絲特

▲造型很可愛的熱拿鐵，搭配貓咪造型餅乾，這杯拿鐵瞬間成為打卡飲品。

▲可可覆盆子千層蛋糕，酸甜的覆盆子跟可可巧妙融合，口感不膩口。

▲覆盆子馬卡龍。

擼LALA Sweets 貓咪互動

▲吃完下午茶來跟貓咪店長們玩耍，平均不到一歲的小貓咪，活潑好動超捧場。

▲很幸運遇到牠們的吃飯時間，看一群貓貓吃飯也好療癒。

心得分享

「擼LALA Sweets」的貓咪很溫和，大多數都很親人，店內的餐點也有一定水準，來這裡享用下午茶，還可以被貓咪店長療癒身心，好玩到讓人不想回家啦，也很適合親子家庭帶小朋友來同樂。

擼LALA Sweets 宜蘭店

地址 ：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

電話 ：（09）1158－7776

營業時間 ： 9：30－17：00

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►沖繩第3大島「石垣島」攻略！秘境俯瞰壯闊藍海 美食交通整理

►台中夜貓族「這9間」口袋美食請收下！還能免費體驗和服的燒肉店

►開箱澎湖海景民宿！穿梭摩洛哥建築宛如置身國外 坐賞浪漫夕陽