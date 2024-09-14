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貓咪店長療癒身心之旅！宜蘭擼貓咖啡廳　超萌貓肉掌馬卡龍太欠拍

珊莎愛漂亮愛分享

珊莎愛漂亮愛分享 珊莎

被模特兒耽誤的部落客，以前靠美照生活，現在靠拍美照+寫文生活，歡迎來跟著珊莎吃喝玩樂吧!

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

綠舞飯店新開幕的「擼LALA Sweets」，是一間很有特色的宜蘭貓咪咖啡廳，餐廳內有可愛的貓咪店長駐店，還有提供千層蛋糕、咖啡、果汁等飲品，超萌的貓肉掌馬卡龍也是必點，來這裡享用下午茶，還可以跟超萌貓咪店長互動，超級療癒的擼貓時光，貓咪控的朋友趕緊手刀訂位。

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綠舞日式主題園區 擼LALA Sweets 怎麼去

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

綠舞飯店旗下、近期開幕的「擼LALA Sweets」，是一間以貓咪為主題的宜蘭貓咪咖啡廳，地點就位在綠舞日式主題園區售票口旁，有附設專屬綠舞日式主題園區停車場，火車則搭乘至羅東火車站，轉乘計程車約車程12分鐘即可抵達。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

從門口一進來就會看到售票處，綠舞日式主題園區有和服體驗、手作活動、周歲抓週、萌寵互動跟虛擬高爾夫等等體驗，全台最大的日式主題園區，很適合安排一日遊。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲粉嫩色系的這一間就是，貓咪控千萬不能錯過。

綠舞日式主題園區地圖

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲綠舞日式主題園區佔地廣泛，園區的活動很多，彷彿來到日本京都一樣。

擼LALA Sweets 入場說明

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

擼LALA Sweets有低消，成人為300元加一成，12歲（含）以下為250元加一成，目前分成四個梯次進場，每餐期梯次以30人為限，每場時間為90分鐘，入場會免費提供鞋套，還有關於擼貓的相關注意事項。

擼LALA Sweets 菜單

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲飲品部分有咖啡、金棗茶、果汁跟氣泡水等等，其中女神芭絲特是有造型的招牌飲品。

擼LALA Sweets 餐廳環境

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲櫃台旁也有很多可愛的逗貓棒，各種造型都能吸引貓咪的注意。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲貓咪的玩耍休憩區，超多可愛貓咪，讓人看直呼好可愛。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲這一區也有相關商品。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲每一隻貓咪都有自己的個性，重點都還蠻親人的。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲這邊是用餐區，有舒適的沙發座椅，透明落地窗的設計。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲帥氣的英國短毛貓。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

擼LALA Sweets 餐點分享

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

女神芭絲特

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲造型很可愛的熱拿鐵，搭配貓咪造型餅乾，這杯拿鐵瞬間成為打卡飲品。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲可可覆盆子千層蛋糕，酸甜的覆盆子跟可可巧妙融合，口感不膩口。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲覆盆子馬卡龍。

擼LALA Sweets 貓咪互動

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲吃完下午茶來跟貓咪店長們玩耍，平均不到一歲的小貓咪，活潑好動超捧場。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲很幸運遇到牠們的吃飯時間，看一群貓貓吃飯也好療癒。

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

▲▼擼LALA Sweets，綠舞飯店新開幕宜蘭貓咪咖啡廳，和喵星人度過療癒午茶時光。（圖／珊莎提供）

心得分享
「擼LALA Sweets」的貓咪很溫和，大多數都很親人，店內的餐點也有一定水準，來這裡享用下午茶，還可以被貓咪店長療癒身心，好玩到讓人不想回家啦，也很適合親子家庭帶小朋友來同樂。

擼LALA Sweets 宜蘭店

地址 ：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號
電話 ：（09）1158－7776
營業時間 ： 9：30－17：00

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客
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