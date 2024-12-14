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釜山不燒腦自由行！規劃「4條一日遊路線」交通美食景點全方位攻略

珊莎愛漂亮愛分享

珊莎愛漂亮愛分享 珊莎

被模特兒耽誤的部落客，以前靠美照生活，現在靠拍美照+寫文生活，歡迎來跟著珊莎吃喝玩樂吧!

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃鄒承恩

釜山自由行攻略必收藏！珊莎精選4條釜山一日遊路線與28個釜山景點推薦，四條路線包含擁有絕美海景的海雲台天空膠囊列車、五星汗蒸幕、遊艇夜遊、島海上纜車跟太宗台烤貝，還有必逛的南浦洞跟札嘎其市場。新手也能輕鬆安排各種一日遊路線，趕緊手刀收藏起來，一起來體驗釜山之美吧！

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景點地圖

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

釜山介紹

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

釜山廣域市簡稱釜山，是韓國第二大城市
鄰近韓半島東南端的港口城市，想要欣賞美麗海景來這裡絕對沒錯。而釜山的交通也相當方便，有四通八達的地鐵跟公車，很適合自由行的朋友，距離首爾搭飛機到釜山也只需1小時，很適合安排一次旅遊，好好體驗韓國的魅力！

前往釜山的主要交通
搭飛機從台北飛釜山只需2小時20分左右，目前有桃園跟高雄直飛。釜山是金海機場，從金海機場搭輕軌轉地鐵，到西面站約30分鐘，海雲台約60分鐘。不管是情侶、夫妻、朋友、閨密或是親子家庭都很適合安排旅遊！

釜山景點交通有哪些？
釜山常見的共有4種交通方式，分別是地鐵、公車、計程車跟包車。

地鐵

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

釜山地鐵系統共有4條路線
分別是橘色1號線、綠色2號線、土黃色3號線跟藍色4號線，釜山地鐵也跟紫色金海輕軌、韓國鐵道公社營運管理的東海線串連，總共有6條線。而觀光客常去的都位在橘色線跟綠色線上，需要注意的是釜山地鐵需要分清楚方向，不同方向有不同的閘門跟進站入口，如果搞錯方向就要刷卡出站再重新入站。

會使用韓國的Naver Map相當重要
會顯示最近的地鐵跟搭乘方向路線時間，而只要購買交通卡，例如T-money或WOWPASS，就可以輕鬆暢遊釜山，來到釜山一卡在手就能輕鬆暢遊啦！

公車

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

釜山的公車班次相當多，使用韓國的Naver Map，就會顯示公車路線跟時間，好處是容易有位置坐，也能成為釜山景點的交通方式之一！

計程車

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

釜山的計程車種類相當多，如果是外國旅客，為了避免遇到不良司機抬價，建議使用叫車APP就能安心搭車。Kakao Taxi是目前韓國最大，有推出一款適合台灣旅客的k-ride APP，有中文介面很方便使用，但需要在台灣先下載綁定。而另外一款就是常見的Uber，不須另外下載，到韓國就能直接使用。珊莎實際比較發現Uber價格比較便宜，但有時候也會遇到叫不到車的問題，因此建議下載k-ride備用，信用卡綁定付款，不用煩惱找錢問題，對於韓國旅遊來說相當實用。

包車

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

釜山不少景點都很值得前往，但因為路途遙遠，來回搭車太浪費時間，上網爬文可以預約韓國包車。KKday包車不只有中文服務人員，溝通上面無障礙，如果是多人同行旅遊，建議預約包車比較划算，平均每人只要千元左右，就能安排釜山一日遊等等行程，有在地司機帶路不用煩惱交通問題，省下來的時間只要開心出遊就好！

景點省錢攻略

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

釜山通行證 VISIT BUSAN PASS 是自由行最佳選擇， 一卡在手就能免費入場釜山42個旅遊景點，包含海雲台海邊小火車、釜山樂天世界、Busan X the Sky、Skyline Luge 釜山、松島海上纜車等等。珊莎這次實玩48小時通行證，發現最多可省下約台幣3843元，免煩惱輕鬆暢遊釜山啦！

首爾一日遊行程規劃（路線1） : 海雲台廣安里一日遊
釜山最北邊的路線是海雲台這附近，持釜山通行證就能免費暢玩很多景點，因此建議一早先前往最有名的天空膠囊列車（需自費）。並且可以先在KKday或Klook先訂好票，到現場就免排隊，去完海東龍宮寺跟釜山天際斜坡滑車，可以再搭海岸列車回來，晚餐是知名的韓式烤肉伍班長，吃飽再去新世界SPA LABD體驗韓式汗蒸幕，最後可以去外帶好吃的BBQ炸雞當宵夜。

天空膠囊列車
超火的「海雲台Blueline Park海濱列車」（해운대블루라인파크），一定要搭的是「天空膠囊列車」，四種超吸睛的黃、綠、紅、藍車廂，搭配無敵海景。天空膠囊列車是由舊鐵道改建而成，以海雲台尾浦站為起點，沿著海岸線行駛2公里，停靠青沙浦站的這一段是最美的。車廂懸掛在7到10公尺高的空中軌道上，一個小車廂最多可以坐4位成人，搭完整趟約30分鐘。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵中洞站，約3分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣762元起
參觀時間：約30分鐘可以完成
地 址：13 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～20：30

海東龍宮寺
這座釜山知名景點位於市郊，是韓國三大觀音聖地之一，融合了海、龍和觀音的元素，信仰氛圍濃厚。寺廟建於1376年，以大雄殿為主要建築。大雄殿前供奉著從建寺時期流傳至今的彌勒坐像石佛，很多人特地來這裡祈求子嗣，因此這座石佛又被稱為「得男佛」。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵松亭站，約10分鐘車程即可抵達
門票費用：免門票
參觀時間：約90分鐘可以完成
地 址：86 Yonggung-gil, Gijang-gun, Busan, 南韓
營業時間：04：00～20：00

釜山天際斜坡滑車 （Skyline Luge 釜山）
知名遊樂景點Skyline Luge的正旁邊就是釜山樂天世界。持釜山通行證可以免費玩兩次斜坡滑車跟空中纜車，斜坡滑車操作很簡單，體驗兩條不同路線馳騁而下的快感，不管是大人小孩都可以玩得很開心，膽子夠大的話，這裡也有空中滑索可以加購試試！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵松亭站，約10分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣523元起
參觀時間：約90分鐘可以完成
地 址：205 Gijanghaean-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓
營業時間：10：00～18：30

海雲台藍線公園海岸列車
海雲台海岸列車是必搭的觀光列車，共有6個站，沿途會停靠尾浦站、迎月步道站、青沙浦站、天空展望台站、九德浦站、松亭站。持釜山通行證可以在海雲台尾浦、青沙浦跟松亭三個站兌換免費車票，搭乘時面向海邊的座位區，可以沿途欣賞東釜山美麗的海岸風光，不少海鮮餐廳跟海景咖啡廳都位在附近，安排一日遊相當適合。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵中洞站，約3分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣146元起
參觀時間：約30分鐘可以完成
地 址：13 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～20：30

青沙浦天空步道
青沙浦是釜山海雲台的熱門景點之一，這裡的鐵道沿著東海南部的海岸線，是全韓國僅有的兩條濱海鐵路之一。釜山電影《我和我的女友》曾在這取景，之後更是吸引了許多遊客前來。青沙浦不但以盛產海帶聞名，也是看絕美日出的必訪之地。搭上超夯的海雲台膠囊列車，來到青沙浦車站，沿途風光超美，值得一遊！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離天空展望台站，步行1分鐘即可抵達
門票費用： 免門票
參觀時間：約30分鐘可以完成
地 址：산3-9 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～18：00

海雲台海灘
海雲台是一大片美麗沙灘，也是韓國人最愛的度假勝地，周邊不僅有各式美食、百貨公司，還有海雲台夜市。到釜山的人通常都會安排來海雲台，不只因為迷人的海景，這裡也是逛街天堂之一。慢慢逛的話，一天的行程也超充實，且這裡的步調比釜山市區更悠閒，白天和夜晚的景色各有不同韻味，讓人一待就愛上！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵海雲台站，步行8分鐘即可抵達
門票費用：免門票
地 址：266 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：24小時

Sea Life 釜山水族館
Sea Life就位在超人氣景點海雲台海邊，是韓國本島最大的海生館。這裡最有名的展示區，當然非鯊魚餵食秀和超長的海底隧道莫屬了！最近還新增了鯊魚透明船和VR海底探險等超有趣的體驗，讓人玩到停不下來，持釜山通行證可享7折優惠，即使開館多年，釜山水族館依然是超熱門的必訪景點！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵海雲台站，步行8分鐘即可抵達
門票費用： 新台幣 511元起
地 址：266 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：10：00～19：00

伍班長烤肉
伍班長烤肉是海雲台很有人氣的韓式烤肉，座位區分成室內跟戶外，提供中文菜單，餐點都是以單點為主，有牛肉跟豬肉兩種，店員都會過來教學怎麼烤。烤盤有蒸蛋，泡菜跟小菜也可以放在旁邊加熱，炭火烤的調味牛排骨很推，搭配熱熱的泡菜跟生菜一起吃更美味，如果要吃飽要再單點主食之類的，可以體驗釜山韓式烤肉的熱鬧氛圍！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵海雲台站，步行約4分鐘即可抵達。
地 址：20 Gunam-ro 24beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：12：00～01：00

新世界SPA LAND汗蒸幕
Spa Land有最新穎的設備和各種主題蒸房，也有休閒娛樂區。它位於Centum City站的新世界百貨裡，還被稱為五星級汗蒸幕。Spa Land裡面有多達13種不同主題的桑拿，門口還會標示每間房的溫度、功效等資訊。除了傳統汗蒸幕的基本桑拿和浴池外，這裡還有臉部按摩、半身按摩、坐浴、半身浴等服務，持釜山通行證可享免費入場。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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SPA LAND Centum City交通：距離地鐵Centum City站，步行約5分鐘即可抵達
門票費用：新台幣 474元起
體驗時間：持釜山通行證免費體驗4小時（最晚21：00入場）
地 址：35 Centum nam-daero, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～22：00

ELYSIA BOUTIQUE HOTEL 艾麗西婭精品酒店
艾麗西婭精品酒店就位在海雲台沙灘正對面，平均每晚每人只要千元出頭就能入住。雙面海景房可以俯瞰整個沙灘，視野真的相當厲害，櫃台是24小時服務，正樓下就有7－11，走路到海雲台夜市只需3分鐘。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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交通：距離地鐵海雲台站，步行約9分鐘即可抵達
地 址 ：49 Gunam-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午03：00
退房時間：上午11：00

BBQ炸雞 海雲台店
BBQ炸雞是韓國朋友推薦愛店，曾在韓劇「鬼怪」出現的BBQ炸雞，也是韓國最大的連鎖炸雞店。點半半炸雞一次就能吃到兩種口味，這次我們點的是黃金炸雞跟辣味炸雞，外酥內嫩又多汁。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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BBQ炸雞 海雲台店交通：距離地鐵海雲台站，步行約5分鐘即可抵達
地址：南韓 Busan, Haeundae-gu, Gunam-ro, 34-1 2 층
營業時間：12：00～23：00

首爾一日遊行程規劃（路線2）：釜山樂天逛街一日遊
釜山樂天世界跟Lotte Premium Outlets 東釜山店就在正對面，可以先安排玩完樂園之後，再到百貨公司吃東西逛街血拚，最後到釜山X the SKY欣賞釜山絕美景色，同一棟就有五星海景汗蒸幕Club D Oasis。海雲台夜市必逛，有一定要吃的糖餅跟蜂巢冰淇淋。最後晚上的遊艇一定不能錯過，搭船欣賞超美的廣安大橋，夜晚還有煙火秀喔，最後釜山年輕人最夯的夜市MILLAC THE MARKET，推薦大家可以去走走，最後宵夜必吃是釜山美食豬肉湯飯！

釜山樂天世界冒險樂園
釜山樂天世界位於釜山機張區，佔地超過50萬平方公尺，大小是首爾樂天世界的3到4倍！這裡的主題是LOTTY搭救女主角Lorry的「童話王國」，帶遊客展開一場童話冒險的闖關故事，園區分成六大主題區，還有24項遊樂設施，且每天都有華麗熱鬧的遊行可以觀賞，持釜山通行證可以免費兌換入場，很適合來這裡一日遊。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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釜山樂天世界冒險樂園交通：距離地鐵蠶室站，步行約3分鐘即可抵達
門票費用：新台幣 814元起
地 址：42 Dongbusangwangwang-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓
營業時間：10：00～20：00

Lotte Premium Outlets 東釜山店
愛逛街的朋友來到釜山，除了可以去釜山明洞的「南浦洞」，以及被列入金氏世界紀錄的世界最大百貨「新世界百貨 Centum City」，還有一個「樂天名牌折扣OUTLETS東釜山店」。結合了樂天商城、樂天OUTLET、樂天超市和樂天電影院，整個商場的設計靈感來自希臘聖托里尼島，讓你彷彿置身異國。

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Lotte Premium Outlets 東釜山店交通：距離地鐵OSIRIA奧西利亞站，步行約14分鐘即可抵達。
門票費用：免門票。
地 址：147 Gijanghaean-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓
營業時間：10：30～21：00

釜山 X the SKY
釜山 X the SKY位於韓國第二高的海雲臺 LCT Land Mark Tower，這裡是能同時享受海景和市景的韓國最大觀景台。持釜山通行證可以免費兌換門票，每一層樓都設計得非常棒，可以欣賞到海雲臺海灘、城市夜景、廣安大橋、釜山港大橋、二妓台和迎月嶺等釜山景點。此外，這裡還有一些獨特的設施，比如可以放鬆休息的「X the Lounge」、以海景為背景拍照的「X the Photo」，以及能買到特色紀念品的「X the Gift」，全世界最高的星巴克也在這裡！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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BUSAN X the SKY交通：距離地鐵中洞站，約3分鐘即可抵達
門票費用：新台幣 446元起
參觀時間：約60分鐘可以完成
地 址：30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：10：00～21：00

Club D Oasis（海雲台 LCT 水上樂園）
五星級海景汗蒸幕CLUB D OASIS，位於釜山最高樓海雲臺LCT的3到6樓，結合高級SPA跟水上樂園，最多可同時容納3500人。在這裡可以享受無邊際海景的戶外足浴湯，還有私密小屋的三溫暖露台酒吧區，還有各種主題熱療和SPA。5樓不僅有室內三溫暖，露天湯池可以穿著泳衣泡湯，這裡跟知名咖啡廳清水堂合作，提供多種飲品。4樓則有美食街和室內水上樂園，持釜山通行證可以免費進場4小時，很值得安排一下午來遊玩！

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Club D Oasis交通：距離地鐵中洞站，約3分鐘即可抵達
門票費用：新台幣370元起
體驗時間：持釜山通行證可以免費進場4小時（最晚20：30入場）
地 址：30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：10：00～21：30

海雲台傳統市場
海雲台市場鄰近海雲臺海水浴場，是國外觀光客必訪地之一。這裡不僅有各種新鮮便宜的蔬菜、肉類與魚貝類，還有販賣飯捲、辣炒年糕等各式各樣的美食，琳瑯滿目的海產餐廳，還會看到老闆現殺盲鰻，真的超酷！很受歡迎的蜂蜜冰淇淋、黑糖糖餅店等等，都是必吃美食，晚上更是熱鬧，很像台灣的夜市！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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海雲台傳統市場交通：距離地鐵海雲台站，步行6分鐘即可抵達。
門票費用：免門票。
參觀時間：約60分鐘可以完成。
地 址：22-1 Gunam-ro 41beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～22：00

Honey Ba Beoljip Ice Cream （蜂蜜冰淇淋專賣店）
海雲台傳統市場必吃就是Honeyba蜂巢冰淇淋，近來韓國很流行在冰淇淋上，再加一塊甜蜜蜜的蜂巢，搭配香濃的牛奶風味冰淇淋。雖然一份就要6000韓元，這間店闆娘還會先請我們試吃，可以當作嚐鮮的甜點，螞蟻控一定會很愛！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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Honey Ba Beoljip Ice Cream交通：距離地鐵安國站，步行約3分鐘即可抵達。
地 址 ：1394-95 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：11：00～23：00

海雲台糖餅（해운대명품호떡）
位在海雲台市場入口處的「名品糖餅」，遠遠就能看到排隊人潮。這間是在地很出名的排隊美食，目前口味有Honey跟Seed兩種，而Cheese口味要晚上6點之後才能點。現點現炸的酥脆糖餅，麵團口感是有Q度的，內餡是香甜的蜂蜜口味，讓人可以光速解決，很適合當作逛街的點心。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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海雲台糖餅交通：距離地鐵海雲台站，步行約7分鐘即可抵達。
地址：38 Jungdong 1-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓金（地圖）
營業時間：11：00～23：00

釜山YACHT HOLIC遊艇
持釜山通行證可以免費兌換遊船。從水營灣遊艇4號碼頭出發，大約60分鐘，沿途會經過廣安大橋和廣安海水浴場，路線會根據季節和時間調整。珊莎很推薦預約晚上的場次，那天出海的遊艇不少，大家會停在廣安大橋前輪流放煙火，形成絢麗奪目的煙火表演，遊艇有提供飲品喝到飽，回程還能欣賞超美夜景。

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釜山YACHT HOLIC遊艇交通：距離地鐵冬柏站，步行約13分鐘即可抵達
門票費用：新台幣 697元起
參觀時間：約60分鐘可以完成
地 址：84 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：12：00～22：00

MILLAC THE MARKET
釜山打卡景點「水邊公園 Millac the Market」，近來有餐廳跟文創商店進駐，更設置了DJ台跟夜市，成為釜山年輕人周末夜晚必去的景點，超嗨的音樂跟人潮。現場有炸雞、韓國泡麵、烤魚等等美食，夜市一路營業到凌晨三點，是體驗釜山夜生活的好地方！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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MILLAC THE MARKET交通：距離地鐵廣安站，約5分鐘車程即可抵達。
地址：56 Millaksubyeon-ro 17beon-gil, Suyeong-gu, Busan, 南韓
營業時間：10：00～03：00

密陽血腸豬肉湯飯 海雲台店
這間是創立40多年的在地老店，24小時經營不休息，連晚上10點多來，用餐人潮一樣滿滿滿。必吃的經典豬肉湯飯，也有綜合湯飯（豬肉+血腸+內臟）可點，豬肉湯飯熱呼呼的湯頭，香醇又暖胃，本身湯頭很清爽，可以自行加蝦醬跟胡椒調味，珊莎個人覺得相當好吃，宵夜吃一碗超滿足！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

密陽血腸豬肉湯飯 海雲台店交通：距離地鐵海雲台站，步行約4分鐘即可抵達。
地址 ：28 Gunam-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：24小時

首爾一日遊行程規劃（路線3）：松島纜車太宗台一日遊
鄰近南浦站的松島纜車跟太宗台，建議可以一早先前往釜山站兌換觀光巴士，再搭巴士到纜車遊玩，天氣好時整個景色真的超美，太宗台可以去吃在地美食烤貝，再去知名海景咖啡廳走走，晚上到廣安里海灘走走，夜晚的人潮也相當多，整個海岸線的餐廳酒吧相當多，晚餐安排吃釜飯專賣店，最後還可以去24小時的汗蒸幕，欣賞夜晚的廣安大橋美景。

松島海上纜車 松島Sky Park
松島海上纜車真的相當壯觀，持釜山通行證兌換免費水晶纜車來回票，一下子就能搭到86米高的纜車。水晶纜車是全透明的，俯瞰松島海水浴場、巖南公園、影島、南港大橋、龍頭山公園等美景。晚上還可以看到海水浴場前碼頭船隻的燈光和南浦洞城市的霓虹燈，這條纜車路線從松島海水浴場東邊的松林公園出發，到西邊的巖南公園，全長約1.62公里。纜車下方還有一條天空步道，走在上面可以欣賞壯觀海景，吸引了不少外國遊客特地前來體驗。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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松島海上纜車 松島Sky Park交通：距離地鐵札嘎其站，約7分鐘車程即可抵達
門票費用：新台幣 186元起
參觀時間：約30分鐘可以完成
地 址：181 Amnamgongwon-ro, Seo-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～22：00

松島龍宮空中步道 （龍宮雲橋）
搭完松島海上纜車之後，可以順道來這裡走走，松島龍宮天空步道全長127公尺、寬2公尺，持釜山通行證兌換免費門票，走在上面就像在海上漫步，既刺激又能欣賞到無敵海景，還有各種天然的奇岩怪石。白天可以享受徐徐海風，晚上則能欣賞絕美夜景，須注意這邊風很大，要小心帽子跟裙子。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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松島龍宮空中步道交通：距離松島海上纜車，步行約6分鐘即可抵達。
門票費用：1000韓元（成人）。
參觀時間：約30分鐘可以完成。
地 址：620-53 Amnam-dong, Seo-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～17：30

太宗台 蛤蜊燒烤村
釜山影島的釜山烤貝相當出名，鄰近景點太宗台，這邊就有太宗台烤貝街、太宗台烤貝村，猶如一處迷你的海鮮市場一般，每一間都有面海的無敵景觀，而珊莎選的這一間是釜山在地人也愛吃的9號攤，老闆的料理選擇很多，店面也是最乾淨整齊的，綜合烤貝拼盤相當新鮮又美味，最後再來碗海鮮拉麵，超韓的在地美味值得來吃看看！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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太宗台 蛤蜊燒烤村交通：距離太宗台旅遊諮詢站，步行8分鐘即可抵達。
地址：81 Gamjihaebyeon-gil, Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓
營業時間：11：30～22：00

太宗臺
太宗台遊園區裡有茂密的松林、奇形怪石、陡峭的懸崖和一望無際的藍海，整個景色非常壯觀，園區內有一條環狀步道，全長約4.3公里，走完整趟大概需要2個小時。為了方便遊客參觀，釜山觀光公社特別設置了DANUBI列車，而持釜山通行證兌換免費遊園車票，列車票價成人只要3000韓元，除了起點和終點站，列車在3個景點停靠，分別是觀景台（母子雕像）、影島燈塔（遊覽船）和太宗寺站。乘客可以隨時上下車，建議大家可以搭到第一站觀景台下車參觀，再步行到第二站參觀，之後再搭車到太宗寺站，平日約每20分鐘發一班，繞行一圈大約20～25分鐘。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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太宗臺交通：距離THRILL ON THE MUG!咖啡廳，約3分鐘車程即可抵達
DANUBI列車的票價：3000韓元（成人）
參觀時間：約120分鐘可以完成
地址：1017-1 Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～18：00

THRILL ON THE MUG！（海景咖啡廳）
THRILL ON THE MUG！就位在太宗台跟太宗台烤貝村附近，因為座落在山坡上，建議叫計程車前往，平日來的人潮也相當多，位置都是自由入座，可以找到座位後再點餐，喝下午茶一邊欣賞釜山影島絕美海景，遠方還有船隻經過，整個風景美的跟一副畫一樣，景色真的太療癒！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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THRILL ON THE MUG！交通：距離太宗台，約3分鐘車程即可抵達。
地 址：산32-8 Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, 南韓
營業時間：10：00～22：00

廣安里海水浴場 Gwangalli Beach
在韓國幾乎沒有人不知道廣安里，因為這裡跟海雲臺一起是釜山最具代表性的旅遊景點。廣安里除了海水浴場，還有不少餐廳跟咖啡廳，沿著海岸店家林立，熱鬧得不輸市中心，特別到了晚上，廣安大橋的夜景美得讓人讚嘆不已，很多餐廳都有戶外座位區，可以邊吃晚餐小酌，邊欣賞廣安里夜景。而一直到年底12／31止，每周六都有廣安里M無人機燈光秀（19：00、21：00），人潮真的勘比跨年，可以說從早到晚都相當好玩。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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Gwangalli Beach交通：距離地鐵廣安站，步行約18分鐘即可抵達
門票費用：免門票
地 址：219 Gwanganhaebyeon-ro, 광안제2동 Suyeong-gu, Busan, 南韓
營業時間：24小時

Handasot 韓多鍋總店 （釜飯專賣店）
這間是小紅書爆紅的Handasot韓多鍋，最大特色就是釜飯專賣店，海雲台也有一間分店，而我們吃的是廣安里的總店。逢用餐期間排隊人潮總是滿滿，建議先用catch table登記遠端候位，就不用等太久。點餐是自助式平板，也有中文菜單，必吃的有蟹肉釜飯跟牛排釜飯等等，附上精緻的四宮格小菜，加點的烤魚跟烤鮑魚也相當好吃！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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Handasot 韓多鍋總店交通：距離地鐵廣安站，步行約14分鐘即可抵達。
地址：101 Namcheonbada-ro 33beon-gil, Suyeong-gu, Busan, 南韓
營業時間：11：00～21：00

Hotel Aqua Palace 汗蒸幕
正對廣安大橋的Hotel Aqua Palace，持釜山通行證可以免費兌換入場，這間的汗蒸幕的海景視野一流，室內空間也很寬敞，活動起來非常自在。平日的時候人潮不多，環境悠閒舒適。面海的地方有大片落地窗，無論是在浴室泡湯還是在大廳吃東西，都能輕鬆享受到美麗的海景。白天和夜晚各有各的魅力，雖然環境設施不夠新穎，但好處是24小時營業，且有各種溫度的汗蒸幕跟休息空間，隨時想來都可以。每年釜山國際煙火節時，這裡也是欣賞煙火的熱門地點。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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Hotel Aqua Palace 汗蒸幕交通：距離地鐵廣安站，步行約13分鐘即可抵達。
門票費用：成人12000韓元、兒童9000韓元。
地 址：225 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan, 南韓
營業時間：24小時（汗蒸幕24小時開放，三溫暖清潔時間每日23：00～03：00）

Hotel 1膠囊飯店
Hotel 1位在廣安里絕佳位置，從房間就能欣賞廣安大橋美景，不論白天夜晚都相當讓人驚艷。飯店頂樓還有露天平台可以打卡拍照，一樓大廳也有咖啡廳，住宿都有附簡單的麥片跟泡麵早餐。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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Hotel 1膠囊飯店交通：距離地鐵廣安站，步行約18分鐘即可抵達
地 址 ：203 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan, 南韓
入住時間：下午04：00
退房時間：上午11：00

首爾一日遊行程規劃（路線4） : 南浦洞逛街美食一日遊
南浦洞是釜山知名商圈，這裡同樣也有BIFF廣場，可以品嚐各種韓國小吃，吃完飯去走訪釜山甘川文化村，最後再到札嘎其市場大啖海鮮，想要買伴手禮的朋友，推薦可以到樂天超市，選擇多又可以退稅。

南浦洞 光復路時尚街
南埔路光復路時裝街從韓國投資信託一路延伸到原美花堂百貨商店，最後通往大廳洞釜山近代歷史館和國際市場的入口。這裡有各式各樣的商店，從韓國潮牌、運動服飾、戶外裝備、高級時裝品牌等等，這裡應有盡有，是外國旅客來釜山時必逛的購物熱點之一。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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光復路時尚街交通：距離地鐵南浦洞站，步行約3分鐘即可抵達。
門票費用：免門票。
參觀時間：約1小時可以完成。
地址：2-6 Nampo-dong 5(o)-ga, Jung-gu, Busan, 南韓
營業時間：24小時

思味軒 韓式牛肉料理餐廳
思味軒位在西面站，獨棟三層樓餐廳，裝潢相當高級又乾淨。透過KKday可以線上預約，餐點吃得到韓牛跟釜山湯飯，有專人幫烤服務，只要台幣324元就能品嚐釜山豬肉湯飯，湯飯的用料也相當時在，豬肉燉到相當軟爛又大塊，小菜配料也很多又好吃，不管是燒肉控或湯飯控，來到這裡都能一次滿足！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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思味軒交通：距離地鐵西面站，步行約4分鐘即可抵達
地 址 ：19 Seomyeonmunhwa-ro, Busanjin District, Busan, 南韓
營業時間：11：00～21：30

BIFF 廣場
釜山國際電影節的舉辦讓電影院街重新整修，並改名為BIFF廣場。以前BIFF廣場舉辦過手印儀式跟座談會等多種活動。隨著新的電影殿堂在海雲臺區落成，現在電影節的開幕式和其他活動都改到海雲臺舉行。而現在的BIFF廣場保留了很多電影節創始時期的痕跡，還有不少知名電影人的手印印在街道上。且街上還有各種小吃攤販，像是有堅果糖餅、飯捲跟年糕等代表性美食。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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BIFF 廣場交通：距離地鐵札嘎其站，步行約5分鐘即可抵達。
門票費用：免門票。
參觀時間：約1小時可以完成。
地 址：58-1 Gudeok-ro, Jung-gu, Busan, 南韓
營業時間：24小時

南浦洞 滿州城（炸醬麵店）
釜山也有道地的韓式炸醬麵，這間滿州城就位在南浦洞商圈，店內用餐大多是韓國人。炸醬麵一碗只要6000韓元，鹹甜滋味還有洋蔥的焦香，菜單上沒有的韓式餃子，只有貼在店門口宣傳，肉餡輕甜口感多汁，相當中式氛圍的餐廳，很適合逛完街來這裡填飽肚子。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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南浦洞 滿州城交通：距離地鐵南浦站，步行約8分鐘即可抵達。
地址：南韓 Busan, Jung-gu, Nampo-gil, 22 1층
營業時間：10：00～21：00

釜山甘川文化村
釜山甘川文化村早期是因戰爭形成的釜山難民村，近幾年在韓國政府的整頓下，已轉型成觀光客打卡的文化村，一年約有185萬人次造訪，來到這裡也可以使用釜山通行證，到甘川浪漫韓服免費租借韓服1小時。甘川文化村到處都有各式各樣的藝術作品，最有名的就是小王子跟沙漠狐狸，這裡也有不少咖啡廳，很適合來這裡半日遊。

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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釜山甘川文化村交通：距離地鐵土城站，約5分鐘車程即可抵達
地址：203 Gamnae 2-ro, Saha-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～18：00

札嘎其市場
來到釜山最大的海鮮市場，可以感受到阿珠媽們的熱情叫賣，還能欣賞市場各種魚貨。這裡有新鮮的帝王蟹等海鮮，可以現煮現吃。札嘎其市場供應全韓國30%到40%的海鮮，對當地來說非常重要。市場分為露天區和室內魚市場，在露天區，你會看到許多最新鮮的魚貨整齊地擺放著，讓人忍不住想拍照。而在室內魚市場，可以買完海鮮之後，再請店家料理，堪稱海鮮控的天堂！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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札嘎其市場交通：距離地鐵札嘎其站，步行約5分鐘即可抵達。
地址：52 Jagalchihaean-ro, Jung-gu, Busan, 南韓
營業時間：09：00～21：00

釜山樂天超市 光復店
到韓國旅遊少不了買伴手禮，而釜山樂天超市更是觀光客必去首選，選擇不僅多，也可以現場退稅跟包裝。包含韓國泡麵、韓國零食跟韓國餅乾等等，很多人都是一大車的掃貨，來這裡就能通通一次帶回家！

▲▼精選４條釜山一日遊路線全攻略。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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樂天超市 光復店交通：距離地鐵南浦站，步行5分鐘即可抵達。
地址：2 Jungang-daero, Jung-gu, Busan, 南韓
營業時間：10:00～23:00

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