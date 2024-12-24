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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者黃鄒承恩

很多人都會安排來南山首爾塔遊玩，來到這裡可以欣賞都市絕美夜景，更是不少情侶夫妻約會勝地！N首爾塔還有高空夜景餐廳，可以享受精緻餐點跟桌邊服務，用餐氣氛真的100分，春天來可以賞櫻花，秋天更是楓葉銀杏的必訪景點！

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南山首爾塔怎麼去？

從地鐵明洞站出發，可以搭乘5號巡迴公車在首爾塔或南山纜車下車。另一種是觀光客常用的方式，從明洞站步行約10分鐘就能抵達南山電梯，再從南山電梯到南山纜車搭乘處，坐纜車上首爾塔。這次因為我們趕時間，所以是從明洞站叫Uber計程車直達南山纜車。

南山首爾塔、南山纜車票價

我們先在KKday上面買票，再到現場出示票券兌換，南山纜車票價是成人往返15000韓元（約台幣339元）／單程12000韓元（約台幣271元），兒童往返11500韓元（約台幣260元）／單程9000韓元（約台幣203元），這時候已經是晚上7點，營業時間為10：00～23：00，原本以為售票口沒什麼人，結果一上樓就傻眼了。

▲滿滿的外國旅客人潮，證明大家說的都是真的，至少需要預留1至1.5小時時間。

▲我們預約的是晚上8點的餐廳，如果跟我們一樣想要晚上來韓Cook用餐，1小時的交通時間真的會太趕。

▲首爾塔只能搭纜車或巴士上去，外車都是禁止上山的喔。

▲搭乘南山纜車上山速度相當快又平穩，一下子就抵達山頂了，還可以順道欣賞首爾夜景。

南山首爾塔 售票處

首爾塔的觀景台需要付費前往，其餘樓層有伴手禮店跟餐廳等等，而我們預約的韓Cook已經包含觀景台門票了，所以來這裡吃飯看夜景相當划算。

南山首爾塔 票價

首爾塔觀景台門票 : 成人16000韓元 （約台幣361元）/ 兒童 12000韓元（約台幣271元）。來到售票處只要出示KKday憑證，並表示有預約餐廳，售票人員就會核對姓名跟預約時間，兌換一張觀景台門票，就能搭乘電梯。必須先坐電梯到五樓，再從五樓走樓梯到三樓，才能抵達餐廳，這部分有點複雜，但跟著指標走就不會迷路。

▲售票處正對面就是首爾塔觀景台的入口，從這邊下去搭乘電梯也需要排一會隊，因此建議換完票就趕緊先來搭電梯吧。

南山首爾塔 觀景台

▲吃飽之後我們回到五樓觀景台，現場有360度環景視窗，也可以投幣欣賞首爾夜景，一旁也有伴手禮店可以逛逛。

▲不少情侶都來首爾塔看夜景，這邊真的越晚越多人。

南山首爾塔 餐廳

很多人都會安排來首爾塔遊玩，但你有體驗過在首爾塔餐廳吃飯嗎? 韓Cook是一間提供高級韓牛料理的餐廳，360度環景座位讓每一位客人都能欣賞絕美夜景，搭配精緻的餐點跟桌邊服務，用餐氣氛真的100分耶！套餐包含首爾塔門票，吃飽還可以去樓上看夜景，很值得造訪的首爾景觀餐廳。（閱讀完整文章）

南山首爾塔 戶外夜景＆愛情鎖

▲去完觀景台之後，回到一樓就有露天平台可以欣賞夜景，晚上來這裡真的好浪漫。

▲很有名的首爾塔愛情鎖，成為另類的拍照打卡點。

▲沒想到回程大約晚上10點時，排隊人潮還是相當多，所以排了約半小時才搭纜車下山，再轉乘電梯到平地。

▲結束美好的一晚啦！可以從這邊散步走回明洞站，我們是選擇叫Uber回飯店休息啦！

心得

南山首爾塔是欣賞絕美夜景最佳去處，只是搭乘纜車人潮真的很多，建議可以預留1至1.5小時在交通上。而這次順道在韓Cook吃晚餐，感受真的很不一樣，吃完飯還可以去逛逛觀景台，推薦給大家可以這樣玩喔！

南山首爾塔

地址：首爾市龍山區南山公園路龍山洞2街1－3

營業時間：10：00～23：00（周六10：00～00：00）

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