俯瞰胡志明市夜景！高CP值飯店每人1200元　鄰近濱城市場超方便

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

「西貢溫套飯店Winsuites Saigon Hotel」鄰近知名景點濱城市場，走路就能到當地的換匯所，附近景點還有胡志明美術館跟范五老街，飯店夢幻高空泳池可以欣賞絕美市景，也是看夜景小酌好去處，早餐豐富又好吃，現煮越南河粉跟越式甜湯都有，住宿房價很親民，住一晚每人只要1200元起！

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交通

從胡志明新山一國際機場搭機場接駁到飯店，大約需要30至40分鐘，一趟只需要350元台幣，好處是一出機場，就有專車接駁，省去叫車等待的時間。

建築外觀、位置

位在越南胡志明市第一區，獨棟高樓設計，是這一排飯店最高的一棟建築；旁邊就有餐廳、SPA跟商店等等，走路就能到濱城市場、胡志明美術館等等知名景點，優越的地理位置，房型價格也很親民，因此成為我這趟越南旅遊的首選。

大廳環境

機場接送一抵達飯店，門口的接待人員就立馬來幫我們拿行李，服務真的超好，因為飯店門口沒有坡道，只能走樓梯，直接幫我們扛到一樓大廳，立刻就對這間飯店印象加分！飯店一樓大廳裝潢很雅緻漂亮，胡志明天氣炎熱，進到室內有涼涼的冷氣可以吹，舒適的大廳座位，也是不少旅客休憩的地方。

辦理check-in時

還請我們到一旁就坐，邊喝沁涼的飲料，邊填寫資料，飲料清爽微甜相當消暑，一旁還有果乾跟薑片可以享用。這次透過Trip.com訂房，還有額外贈送下午茶，但因為我們趕著去其他景點，很可惜沒有機會享用，看照片是三層點心塔，入住就有送下午茶，這點也相當吸引人！

豪華雙人房

這次我預訂的是豪華雙人房，飯店服務人員會幫我們送行李到房間，還會順道介紹房間設施，這間房型大約是8坪左右，雖然沒有窗戶，但整體房型裝潢不錯也很乾淨。

▲角落有一個單人沙發座椅，木地板踩起來很舒適，床邊兩側都有下床空間，對於攜帶兩個29吋大行李的我們而言，整體住宿感覺很舒服不擁擠。

▲梳妝台跟Mini吧有充電插座，床邊也各有一個充電插座，台灣的充電插頭可以直接插越南插座，因此要充手機跟相機等都很足夠。

Mini吧有提供越南咖啡跟茶包

服務人員有介紹MINI吧裡面的飲料跟啤酒都是免費的，後來到其他飯店都表示水或飲料要收費，才發現Winsuites Saigon Hotel是這一趟越南旅遊，唯一一間飲料、啤酒跟水都免費的飯店，相比之下真的是一間很優質的胡志明飯店！

衛浴空間採透明隔窗讓房型顯得更開闊

當初在找胡志明住宿時，這間飯店價格親民又有浴缸，晚上逛街累了還可以回來泡澡，這點真的深得我心！衛浴空間明亮乾淨，浴缸很大，水溫也夠熱。盥洗備品應有盡有，但因為淋浴間玻璃只有隔一半，如果要沖澡還是會噴濕到洗手台。

▲沐浴備品是飯店的品牌，提供洗髮精、沐浴乳跟潤髮乳。



▲整體住宿的舒適度相當不錯，很開心住到一間高CP值的胡志明飯店。



高空泳池

▲泳池位在飯店的頂樓，需要搭電梯到最高樓，再走樓梯上去，泳池雖然不大，但光是這個高空景色就很美了。



▲躺在這裡就可以感受胡志明的絕美市景，在這裡拍照也很好看，根本是夢幻打卡點。



高空酒吧

一旁是高空酒吧，有提供餐點、調酒、飲品等等，每天下午15點到17點，還有買一送一的活動，不出門也可以來這裡放鬆一下。

健身房

▲飯店設施還有附設健身房，讓有運動習慣的住客可以使用。



夜景

晚上的城市夜景也相當迷人，車水馬龍的都市風華，很值得細細欣賞。在飯店就有高空泳池跟酒吧，已具備了我心中優質住宿的條件，很推薦大家來胡志明玩，可以入住這一間。

▲夜幕低垂之後，整座城市變得星光點點，泳池打燈之後也變得更漂亮。



▲不少住客來這裡用餐跟小酌，不用出門找高空酒吧，飯店這裡就有！

早餐

隔天早餐地點在二樓，用餐時間是06：30－10：00，單買早餐的費用是每人20萬越南盾，而我們的訂房本身就有包含早餐。

▲這一區是沙拉區，提供多達五種醬料。



▲這一區有水果、西式麵包區跟優格，一旁還有越南傳統甜湯，加入許多新鮮水果，口感香甜好喝。



▲▼熟食區有培根、香腸、水煮飯跟地瓜等等。



▲也有咖哩、炸物、炒麵跟白飯。

▲▼這邊還有專人現煮的海鮮河粉，一早就能吃到熱騰騰的越式美食。



▲▼現做蛋料理這裡也有，可以點歐姆蛋、炒蛋跟水煮蛋等等。



▲飲品多達五種選擇，沁涼的果汁茶飲很消暑，還有牛奶跟麥片可以搭配。

早餐基本上餐點都很不錯，現煮越南河粉Q彈有勁，還有好喝的越式甜湯。多種選擇一早就能吃得很有飽足感，很合我們的口味，調味不會太過重鹹重辣，加上還有越南河粉等當地特色料理，可以吃飽又滿足。

評價

整體很有設計感，房間舒適又乾淨，加上有高空泳池跟酒吧，也是我選擇入住的原因之一。而且飯店鄰近濱城市場等景點，走路就可以到景點逛逛，很推薦大家來到胡志明，可以將這間納入口袋名單。

Winsuites Saigon Hotel

地址：Đ. Lê Lai Ward, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

入住時間：14：00

退房時間：12：00

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