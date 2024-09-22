2024沖繩30處必訪景點介紹！旅遊地圖新手必收藏　包車踩點更輕鬆

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

台灣人最愛的旅遊勝地沖繩Okinawa，除了本島那霸景點之外，沖繩也有跳島遊玩的方式，我整理了 30 個必去沖繩景點，沖繩旅遊包含那霸本島、宮古島跟石垣島等等，包含知名景點玉泉洞、波上宮跟國際通等等，還可以品嚐日本燒肉吃到飽，公設市場大啖沖繩海鮮，商店街超市血拚伴手禮，這樣安排沖繩一日遊最好玩，推薦給第一次玩沖繩的朋友。

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沖繩景點旅遊地圖

日本沖繩介紹

位於日本南部的沖繩，是由160多個小島組成的群島，因其美麗的沙灘和清澈的海水而享有「東方夏威夷」的美譽，這裡氣候溫暖宜人，也是潛水和浮潛的熱門地點，更是度假和放鬆的好去處，此外沖繩也擁有豐富的歷史文化，琉球王國遺址如首里城展示了其獨特的歷史魅力。當地的美食同樣不能錯過。

▲沖繩是一個融合自然美景、歷史文化和美食的旅遊勝地，適合親子家庭或朋友閨密一同出遊。

前往沖繩的主要交通

飛機（直飛航班）

從台灣可以直飛的城市是那霸本島，每天從台灣有多班飛往那霸機場的航班，飛行時間約1小時45分鐘，來回機票最低只要5000元起跳，一年四季都很適合前往。

郵輪

近期最夯的旅遊方式就是搭郵輪啦，這次珊莎搭乘挪威郵輪奮進號前往沖繩，體驗三島暢遊的樂趣，也是一個輕鬆的出遊方式，很適合一家大小同遊。

沖繩景點交通（單軌列車跟公車、計程車、租車跟包車）

沖繩租車

持有國際駕照的遊客可以在選擇自駕在沖繩自由行，多了方便跟靈活度，可以自由遊覽各大景點。

沖繩交通巴士

沖繩的市區交通有單軌列車跟公車。如果要前往比較遠的景點，需要搭乘當地的公車，適合不急於趕時間的遊客，另外也可參考KKday巴士一日遊，乘坐導遊巴士遊覽沖繩各大景點。



沖繩計程車

沖繩也可以叫計程車，適合短距離移動的旅客，但據說沖繩計程車費用偏貴，車程30分鐘計程車資就需要花費近5000日幣，因此如果需要安排沖繩旅遊，建議可以先談好當地包車，以免遇到被抬價或是荷包大失血的問題。

沖繩包車

這次搭乘挪威郵輪奮進號前往沖繩旅遊，上網爬文發現了這間評價很好的行腳沖繩，不只有中文服務人員，溝通上面無障礙。透過Line@詢問回覆也相當迅速，而且行腳沖繩也是日本合法經營的旅行社，非私人經營的包車，不擔心遇到詐騙。

除了提供郵輪自由行的包車服務，包含沖繩那霸、宮古島跟石垣島，另外也有沖繩本島包車服務、包車一日遊，那霸機場接送機等等，其他服務還有代訂票券、體驗活動、租車服務跟代訂餐廳，包辦沖繩旅遊大小事，來到沖繩旅遊首選就是這家。

沖繩景點推薦清單

波上宮

位於沖繩那霸市內，也是琉球八社中唯一靠海的神社，靠近波之上海灘，建在斷崖上，可以俯瞰那霸港的來往船隻和海景。在古代琉球王國時期，波上宮被尊為八社之首，是琉球的總鎮守，在這裡輕鬆搞定交通和停車，在這裡還能買到一些特別的書包御守，為旅程增添一份神聖的保護，鄰近也有一個當地人會去遊玩的小海灘，可以順道去走走。

波上宮交通：距離若狹碼頭，約5分鐘車程即可抵達。

門票費用：免門票

地 址：1 Chome-25－11 Wakasa, Naha, Okinawa 900-0031日本

玉泉洞

沖繩玉泉洞王國村又稱為沖繩世界文化王國，是以日本三大鐘乳洞之一的玉泉洞為中心，擁有10個主題遊樂區的主題公園，玉泉洞是由沖繩獨特的隆起珊瑚礁經過30萬年形成的，這裡還有傳統工藝廣場，您可以觀賞琉球傳統工藝、琉球玻璃工房以及每天三次的琉球舞蹈表演。

▲還有陶磁手工館、手工機織體驗、手工皮革製作體驗、眼鏡蛇館和貓鼬大戰毒蛇等多種遊樂設施，建議這裡的時間可以安排寬裕一點，不少室內場合都可以慢慢逛。

▲展示了擁有百年以上歷史的琉球古老民居，重現了琉球王國時代的街景。

玉泉洞交通：距離瀨長島，約26分鐘車程即可抵達。

門票費用：大人1650日圓、兒童830日圓

地 址：Maekawa－1336 Tamagusuku, Nanjo, Okinawa 901－0616日本

營業時間：09：00－17：30

瀨長島海風露台

瀨長島有沖繩的小希臘之稱，其中必訪的純白色系購物中心「瀬長島 Umikaji Terrace」，這裡有餐廳、甜點、伴手禮店等等，安排來這裡走走看，還能順道欣賞無邊際夕陽美景。

瀨長島海風露台交通：距離那霸機場，約20分鐘車程即可抵達。

門票費用：免門票

地 址：日本〒901－0233 Okinawa, Tomigusuku, Senaga, １７４－6

營業時間：10：00－20：00

首里城

象徵了沖繩的歷史與文化，它見證了琉球王國的興衰，位於小山丘上，被曲線的城牆環繞，內部有許多設施，不僅有幾個廣場，還有信仰用的聖地，雖然在2019年遭遇火災，但目前可以參觀的有守禮門、歡會門跟幾乎修復的奉神門，預計在2026年會完成正殿重建。

首里城交通：距離國際通商店街，約13分鐘車程即可抵達。

門票費用：大人400日圓 ／未滿6歲 免費

地 址：1－2 Shurikinjocho, Naha, Okinawa 903－0815日本

營業時間：08：00－20：30

沖繩美麗海水族館

亞洲最大跟世界前三大的水族館! 這裡展示的水中生物種類豐富且稀有，園區寬廣，非常適合帶小孩來玩，因此成為沖繩親子遊的首選景點，水族館有海豚劇場、海牛館、海龜館等周邊設施，館內不同樓層有不同主題，「珊瑚礁之旅」與「黑潮之旅」等等，很適合安排躲太陽的室內景點。

沖繩美麗海水族館交通：距離古宇利海洋塔，約34分鐘車程即可抵達。

門票費用：大人 2180日圓 / 未滿6歲 免費

地 址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905－0206日本

營業時間：08：30－18：30

古宇利海洋塔

海拔高度82米的白色展望塔，是欣賞古宇利大橋的絕佳位置，1樓是展示古宇利島歷史的資料館，2樓和3樓是室內展望層，屋頂還有甲板露台，可以看到美麗的全景，登塔的路上有茂密的亞熱帶植物庭園，可以乘坐高爾夫球車移動，在這裡可以一邊感受流動的景色和海風，一邊享受打卡拍照的樂趣。

古宇利海洋塔交通：距離下地島機場，約12分鐘車程即可抵達。

門票費用：大人 1000日圓／未滿6歲 免費

地 址：Sawada Irabu, Miyakojima, Okinawa 906－0507日本

青之洞窟

位於沖繩本島恩納村的真榮田岬，是一個一半在海中的洞窟，受到外面射入洞內的陽光影響，洞窟內的水面和水中都閃耀著神秘的藍光，這裡成為沖繩本島廣受歡迎的海洋休閒景點，這個洞窟是因海水侵蝕形成的海蝕洞，洞內的海面因為日光折射而呈現出神秘的藍色光芒，因此被稱為「青之洞窟」，想要體驗浮潛活動，來這裡就對。

青之洞窟交通：距離琉球村，約3分鐘車程即可抵達。

地 址：469－1 Maeda, Onna, Kunigami District, Okinawa 904－0417日本

DMM Kariyushi水族館

距離那霸機場只要20分鐘車程，館內的水槽運用了最新的影像和空間表現技術，打造出一個疑幻似真的水世界，讓傳統印象中的靜態水族館搖身一變，成為一個適合全家的娛樂型水族館，來到這裡可以透過視覺和聽覺感受到季節和自然的美麗變化，展示了超過190種跟5000隻以上的動物，除了零距離觀賞海底生物，另外還可以餵食企鵝跟樹懶。

DMM Kariyushi水族館交通：距離那霸機場，約20分鐘車程即可抵達。

門票費用：成人 2,400日幣／13歳至17歳青年 2,000日幣兒童／4歳至12歳兒童 1,500日幣

地 址：Bora－1221－14 Gusukube, Miyakojima, Okinawa 906－0000日本

沖繩美食

石垣牛專賣 燒肉金城 北谷總店

來到沖繩不能錯過燒肉吃到飽，這間燒肉金城使用的是自家牧場生產的石垣牛，限時120分鐘的豪華套餐讓你無限吃，超厚切牛肉鮮嫩多汁，還有隱藏版的牛內臟也是必點，餐廳座位寬敞又舒適，鄰近景點美國村，想要品嚐美味的石垣牛，就來這裡盡情享受吃到飽的暢快感。

石垣牛專賣燒肉金城北谷總店交通：距離首里城，約33分鐘車程即可抵達。

消費金額：120分鐘特級石垣牛吃到飽豪華套餐 新台幣2222元／1人

地 址：1 Chome-11－10 Kitamae, Chatan, Nakagami District, Okinawa 904－0117日本

營業時間：11：30－22：00

那霸市第一牧志公設市場

在牧志公設市場，不但能買到最新鮮的食材，這裡的品項遠比超市豐富得多，鮮魚區展示了豐富的沖繩特有在地海鮮，肉品區陳列著各種不同部位的豬肉，生鮮區則堆滿了沖繩特色的熟食小菜，我們這次在鮮魚區購買食材，店家中文溝通也OK，並會協助帶我們去2樓的餐廳「代客料理」，點了沖繩必吃的夜光貝、甜蝦、生魚片跟海葡萄等等，直接料理開吃真的太爽，推薦必來。

那霸市第一牧志公設市場交通：距離國際通商店街，步行約3分鐘即可抵達。

消費金額：4人總消費8060日圓。

地 址：2 Chome－10－1 Matsuo, Naha, Okinawa 900－0014日本

營業時間：08：00－22：00

沖繩購物

那霸國際通商店街

國際通位於沖繩那霸市區，是來到沖繩旅遊必去的景點之一，不只交通方便抵達，而且還超好買，國際通上的RYOBU百貨公司、平和通商店街好逛到不行很多全球知名的的品牌、連鎖店和便利店在國際通也都可以找到，請勿錯過平和通這條有蓋的商店街，位於大街一半位置的右邊。

▲在這裡有許多售賣傳統服飾、瓷器、鮮肉和魚類以及各種尺寸風獅爺像的小商店和攤位，從白天到晚上都好好逛。

那霸國際通商店街交通：距離牧志公設市場，步行約3分鐘即可抵達。

地 址：3 Chome-2－10 Makishi, Naha, Okinawa 900－0013日本

營業時間：24 小時營業

沖繩宮古島景點推薦

宮古島是日本沖繩的離島景點，以其絕美的海灘和清澈的海水聞名，堪稱此生必看的傳說「宮古藍」，一年四季都很適合造訪，宮古島景點有壯闊的自然景觀，如東平安名岬、砂山海灘和伊良部大橋，海洋資源也相當豐富，很適合安排浮潛和潛水行程，近距離觀賞色彩繽紛的熱帶魚和珊瑚礁。

砂山海灘 Sunayama beach

宮古島的熱門景點之一，細緻到如同麵粉的沙子，海水非常清澈湛藍，小提醒前往海灘的路有點難走，需要先經過一片起伏的沙丘，建議穿布鞋或拖鞋前往，之後就能看到一整片閃著翡翠光芒的絕美海景，夢幻的宮古藍真的超級美，這邊堪稱底片殺手的景點，讓我們拍到停不下來，參觀完之後回到入口處，這邊有廁所可以沖洗沙子，也有販賣機可以買水。

砂山海灘交通：距離伊良部大橋，約13分鐘車程即可抵達。

門票費用：免門票

地 址：Nikadori Hirara, 宮古島市沖繩縣 906－0000,日本

營業時間：24小時

伊良部大橋

這座橋連接了沖繩的宮古島和伊良部島，是日本所有免費通行橋梁中最長的，全長3,540公尺，橫跨美麗的大海的橋墩，駕車開著這條路上相當舒服，從橋上望出去的景色也被稱為東洋最美海景，真的是美到讓人屏息，如果時機對了，還可以看到海龜在海裡悠遊，建議可以開到橋墩制高點，這邊堪稱絕美拍照點，只是風很大，要注意帽子等隨身配件不要飛走。

伊良部大橋交通：距離牧山展望台，約8分鐘車程即可抵達。

門票費用：免門票

地 址：Miyakojima, Okinawa 906－0000日本

營業時間：24小時

牧山展望台 Makiyama Observatory

牧山展望台位於宮古島的一個山頂上，是欣賞宮古島景色的絕佳地點，經過伊良部大橋之後，下一個景點可以順路來這裡，登上展望台後，會被眼前的景色驚呆了，無邊的大海一直延伸到天際線，蔚藍的海水和天空交相輝映，美得令人屏息，站在這裡，可以真切感受到大自然的偉大和壯麗，另外也可以跟整座的伊良部大橋合照。

牧山展望台交通：距離伊良部大橋，約8分鐘車程即可抵達。

門票費用：免門票

地 址：日本〒906－0502 Okinawa, Miyakojima, Irabu, Ikemazoe, Unnamed Road

IMGYA海上樂園 Imgyaa Marine Garden

這座海濱公園利用了宮古島南岸特有的海岸線和海灣打造而成，池塘般的內海、橋樑、茂密的植物和步道完美融合，景色別具一格，這裡也有很多海底珊瑚礁跟熱帶魚，多到數不清，這次來訪看到很多來浮潛跟玩SUP的遊客，有時間也可以安排起來。

IMGYA海上樂園交通：距離宮古島登山纜車，約3分鐘車程即可抵達。

地 址：Tomori－605－2 Gusukube, Miyakojima, Okinawa 906－0107日本

營業時間：24 小時營業

宮古島登山纜車 The Shigira Lift Ocean Sky

沖繩首座雙人纜車就是這裡，這座空中纜車位於宮古島東南側的Shigira度假村，也是宮古島必去的景點之一，搭上纜車，就像在空中漫步，前往海灘的纜車路上，可以將湛藍的海天一線盡收眼底，纜車全長283公尺，乘坐時間約13分鐘，沿路很平穩，長輩小孩也能玩得很開心，我們是選擇做單趟，並請包車司機在對面接我們，這樣就不用多花時間坐回程，推薦大家可以來體驗看看。

宮古島登山纜車交通：距離IMGYA海上樂園，約3分鐘車程即可抵達。

門票費用：500日圓（4歲以上／單程），800日圓（4歲以上／來回）

地 址：Arazato－1004－32 Ueno, Miyakojima, Okinawa 906－0202日本

營業時間：10：00－17：30

宮古島海中公園

宮古島海中公園是個豐富的海洋觀光景點，可以輕鬆享受海底探險，不必換上潛水裝備，海底公園裡有各色繽紛的熱帶魚和章魚，主打有24個透明壓克力窗直接面向海洋，盡情觀察海中生態，是一個老少咸宜的親子景點。

宮古島海中公園交通：距離砂山海灘，約14分鐘車程即可抵達。

門票費用：1000日圓／未滿6歲免費

地 址：Karimata－2511－1 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906－0002日本

營業時間：09：00－17：00

Blue Seal宮古島店 Blue Seal Miyako Island Painagama Branch

Blue Seal冰淇淋絕對是必吃的沖繩美食經典之一，在日本擁有超過45間分店，堪稱沖繩的老牌冰淇淋店，這裡冰淇淋的口味超多樣，融合了當地食材，有超過30種獨特口味，這間店內還有超多巨型冰淇淋的裝飾，到現場會完全拍不停，堪稱網美必去景點。

Blue Seal宮古島店交通：距離山水沙灘，約6分鐘車程即可抵達。

地 址：Kugai-654－23 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906－0015日本

營業時間：10：00－20：00

にんにく焼肉 プルシン宮古島店

來到宮古島怎麼不吃燒肉，這間店從中午就開始營業，這次透過行腳沖繩代訂，一抵達餐廳就直接進來，省下許多排隊時間，重點店員居然還會講中文，菜單也有給中文版，溝通完全無障礙，品嚐美味宮古島和牛搭配沁涼的沖繩啤酒，真的太享受了。

にんにく焼肉 プルシン交通：距離伊良部大橋，約8分鐘車程即可抵達。

4人消費金額：新台幣2664元（單點式）

地 址：Shimozato－83－3 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906－0013日本

營業時間：11：30－15：00／17：00－23：00

Blue Turtle 宮古島店

這間店是宮古島知名的海景咖啡廳，但因為太過熱門，到現場居然沒辦法內用，只能外帶，建議大家可以提前預訂，如果不會說日文，可以找行腳沖繩，提供沖繩餐廳代訂，想吃的餐廳都可以請他們幫忙，免去日文溝通的困擾。

Blue Turtle 宮古島店交通：距離牧山展望台，約8分鐘車程即可抵達。

消費方式：須提前預約座位，沒預約只能外帶

地 址：Irabu－1352－16 Irabu, Miyakojima, Okinawa 906－0503日本

營業時間：11：00－22：00

美思佰樂 宮古西里店 MaxValu

最後一站一定要安排購物，MaxValu超市遍布全日本，是個知名的大型超市，提供日常用品、生鮮食品、熟食、各類蔬果、糖果和餅乾等，商品不僅價格實惠且種類齊全，也是宮古島自由行旅客補貨的好去處，連當地居民也都來光顧，24小時營業，性價比超高，我們買了很多伴手禮跟宮古島雪塩，連生魚片、甜蝦一盤都只要100多元台幣，旁邊就有用餐座位區超貼心，直接現場開吃起來，推薦大家必來。

美思佰樂 宮古西里店交通：附設停車場，距離四眼井，約1分鐘車程即可抵達。

地 址：Nishizato－1290 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906－0012日本

營業時間：24 小時營業

沖繩石垣島景點推薦

石垣島位在日本沖繩縣，是八重山群島中最大的島嶼，以絕美的自然景觀跟豐富的文化體驗而聞名，這裡有壯觀的海岸線、清澈的海水和鬱鬱蔥蔥的山脈，同時也是浮潛、潛水和登山的絕佳地點，川平灣被譽為日本最美的海灣之一，透明的海水和珊瑚礁景色令人驚嘆，除了自然景觀，石垣島還有豐富的文化遺產，如石垣島鍾乳洞等等。

川平公園展望台 Kabira Park Observation Deck

川平灣位於沖繩最大的離島，也是米其林三星景點的必訪之地，堪稱沖繩的小馬爾地夫，石垣島的西北部有9座小島和清澈透明的海景，即使因為海流洶湧禁止遊客下水，現場也可以買票搭玻璃船，去欣賞海中景觀跟海洋生物，在不同的天氣和時段，川平灣的海水顏色據說多達7種，猶如如Tiffany藍的海水顏色變化萬千，光用看的就讓讓人驚嘆。

川平公園展望台交通：距離川平観音堂，步行約3分鐘即可抵達。

門票費用：免門票

參觀時間：參觀約30分鐘可以完成，搭船需配合時刻表。

地 址：日本〒907－0453 Okinawa, Ishigaki, Kabira, 川平公園

營業時間：24 小時

川平観音堂 Kabira View Shrine

來到川平灣也可以順道來這裡走走，川平觀音堂是一座歷史悠久的寺廟，位於石垣島西南部受歡迎的川平公園內，沿著觀音崎山腰的石燈籠步道走，就能輕鬆找到這座寺廟，這裡供奉著觀音菩薩，保佑航行安全和身體健康，是當地人心中的守護神。

川平観音堂交通：距離川平公園展望台，步行約3分鐘即可抵達。

門票費用：免門票

參觀時間：約10分鐘可以完成。

地 址：912 Kabira, Ishigaki, Okinawa 907－0453日本

營業時間：24小時

祖母綠之海觀景台

這次搭乘行腳沖繩包車，由在地人司機帶路，讓我們來到這個超美的觀景台，在這裡可以看到像祖母綠寶石般美麗的海景，觀景台的建築上長滿了綠色藤蔓，讓人彷彿置身於吉卜力動畫「天空之城」的場景中，站在觀景台上，無邊無際的美麗海洋映入眼簾，這個展望台有三層樓高，每層樓看出去的海景都略有不同，很適合來這裡拍照欣賞整座石垣島風景。

祖母綠之海觀景台交通：距離石垣島鍾乳洞，約6分鐘車程即可抵達。

門票費用：免門票

地 址：Ishigaki, Okinawa 907－0023日本

營業時間：24 小時營業

石垣島鍾乳洞

石垣島最大的鐘乳洞，全長3.2公里，其中約660米開放參觀，除了美麗的鐘乳石外，還有絢麗的燈飾照明、發出神秘水聲的水琴窟，以及外型像動畫角色龍貓的鐘乳石，非常有看頭，壓軸的是一座長40米、寬20米、高6米，被稱為眾神雕刻之森的大鐘乳洞，洞內有周長達10米的大石柱，還有無數根石筍豎立，景色相當壯觀，如果說沖繩必訪的是玉泉洞，那石垣島鐘乳洞也不輸其風采，值得一訪。

石垣島鍾乳洞交通：距離祖母綠之海觀景台，約6分鐘車程即可抵達。

門票費用：成人1200日圓／兒童 600日圓

地 址：1666番地 Ishigaki, Okinawa 907－0023日本

營業時間：09：00－18：00

米魯米魯 冰淇淋 mirumiru 本舖

這間海景咖啡廳也是必來景點，現場提供輕食飲料跟冰淇淋等餐點，不少日本人也特別來造訪，邊吃冰邊欣賞絕美海景，可以說相當享受，一旁也有一間伴手禮小店可以採買，可以當成下午茶吃點心的好去處。

米魯米魯 冰淇淋交通：距離石垣島鍾乳洞，約8分鐘車程即可抵達。

消費金額：冰淇淋2球660日圓。

地 址：1583－74 Arakawa, Ishigaki, Okinawa 907－0024日本

營業時間：10：00－19：00

八重山そば製麺所×石垣島麺処

在google上找到這間有名的石垣島美食，餐廳座位區很多，日式座位區用餐很有氣氛，最大特色是餐廳使用每天早上自製的麵條，其中石垣島辣麵是必吃招牌，多達10級的辣度，適合愛吃辣的朋友來挑戰，另外拉麵也有搭配餃子＋飯或炸雞＋飯的套餐，這樣整組搭配起來，真的好飽，麵條Q彈有嚼勁，連珊莎也忍不住吃光光。

八重山そば製麺所×石垣島麺処交通：距離石垣市公設市場，約7分鐘車程即可抵達。

消費金額：單點式 2人消費4092日圓

地 址：324－1 Maezato, Ishigaki, Okinawa 907－0002日本

營業時間：11：00－15：00／17：00－21：00

石垣市公設市場

石垣市公設市場總共有三層樓，市場內擺滿了各式各樣的攤位，販賣新鮮的海產、當地的農產品、手工藝品和特色小吃，清晨的市場特別熱鬧，漁民們剛從海上捕撈回來的新鮮海產陸續運到這裡，吸引了很多當地居民和遊客來選購，這次來訪時看到有賣石垣牛漢堡、生魚片等等攤位，想要來這裡吃美食也沒問題。

石垣市公設市場交通：距離石垣新港，約6分鐘車程即可抵達。

門票費用：免門票

地 址：208 Okawa, Ishigaki, Okinawa 907－0022日本

營業時間：09：00－20：00

石垣島商店街 Euglena Mall

觀光客必來的石垣島商店街位於石垣島市中心，超過100間商舖並列在兩旁，拱形蓋頂的設計讓你逛街時不怕日曬雨淋，這裡有餐飲店、蔬果店、雜貨店、工藝品店和藥妝店，也是買紀念品的好地方，還有本地藝術家創作的手工藝品和沙灘用品，種類豐富。

石垣島商店街交通：距離石垣市公設市場，步行約2分鐘即可抵達。

地 址：203 Okawa, Ishigaki, Okinawa 907－0022日本

營業時間：依店鋪營業時間而訂

美思佰樂 石垣店

MaxValu超市遍布全日本，是個大型超市，提供日常用品、生鮮食品、熟食、各類蔬果、糖果和餅乾等，商品價格實惠、種類齊全，不僅是旅客補貨的好去處，連當地居民也喜歡光顧，超市特別展示了一區伴手禮區，只要詢問店員，就會帶你去找這一區，讓觀光客可以更快速省時購買，這點相當貼心。

美思佰樂 石垣店交通：距離石垣市公設市場，約3分鐘車程即可抵達。

地 址：1157 Tonoshiro, Ishigaki, Okinawa 907－0004日本

營業時間：08：00－01：00

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