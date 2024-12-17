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華燈初上取景日料店！40多年中山老字號美食　招牌土瓶蒸每桌必點

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

小巷亭食品有限公司是在地開賣40多年的中山美食！鄰近台北圓環以及寧夏夜市，原本就是家小有人氣的小巷亭日本料理，走台式日本料理路線，後來《華燈初上》日本料理店也在這裡取景，讓小巷亭受到關注度又更高，來用餐還發現也有不少外國遊客。

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▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

小巷亭食品有限公司在哪裡
地址就在台北大同區南京西路250巷8號，搭捷運出中山站走路過來大約6分鐘，鄰近路易莎咖啡建成圓環門市，開車來可以停在建成國中地下停車場，樹小編搭捷運走路過來就看到巷弄有不少人。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲如果想吃他們家的話，建議不要太晚去，假日通常晚上6點前就賣得差不多了。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲店名叫小巷亭看就知道因為在巷弄間的料亭，從巷弄前面就是整排的類似自助餐取餐方式，有關東煮、壽司、烤物、湯品、生魚片、冷盤等等。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲看到什麼都是自取，所以就會看到大家拿著托盤到處走來走去，另外提醒記得先找位子再出來取餐，然後吃完結帳就好。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

用餐環境

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲內用座位還不少，就連戶外也有座位，最熱門的座位區，就是外面掛著紅燈籠的這裡，因為裡面是華燈初上日本料理場景。

菜單

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲內用先去排座位吃飽再結帳，如果是外帶直接點餐結帳就好，菜單價錢請依店家現場為主。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

黑白配壽司 60元

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲壽司米飯處理得還不錯，軟硬度也適中，個頭也不會太小顆，光是吃完這盤就有飽足感。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

土瓶蒸

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲土瓶蒸也很受歡迎，裡面給的料還挺有誠意，喝起來味道也不錯，整壺被我喝光光，還有料我也沒放過。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

蒸蛋

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲蒸蛋表現就是一般般，裡面幾乎沒啥料，不過我看到每桌幾乎都會拿蒸蛋，旁邊桌小朋友也吃得很開心就是了。

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

決明子紅茶

▲▼華燈初上取景地！飄香40年老字號　隱藏台北巷弄內平價日式料理。（圖／部落客Darren提供）

▲想喝就直接跟店員說，喝起來有點略甜，如果能加點冰塊應該會更好。

小巷亭食品有限公司

地址：103台北市大同區南京西路250巷8號
電話：02－25552386
營業時間：11：30～20：00（周二公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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