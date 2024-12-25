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菜單上百種口味看到眼花！台北忠孝新生美食　老饕首推蒜味蛋炒飯

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

忠孝新生美食推薦吃什麼？台北忠孝新生美食推薦這家喬喜蛋炒飯專賣店，網路評價4顆星的台北炒飯店，主打上百種口味炒飯炒麵，口味多到讓你天天吃也吃不膩，鄰近三創生活園區以及光華商場，每到用餐時間店內總是擠滿客人，還有人站在菜單前面發呆，因為口味太多會讓人有選擇障礙。

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喬喜蛋炒飯專賣店在哪裡

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲捷運忠孝新生站1號出口，走路大約不到5分鐘就可以抵達，隱藏在巷弄裡頭，招牌很明顯不難找。

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲店外就貼著他們家的菜單，密密麻麻一堆字，加上三不五時就會有人停在菜單前面。

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

喬喜蛋炒飯專賣店用餐環境

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲內用空間不大，大多是靠牆座位，加上幾張方桌，在外面也有幾張桌子。

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲人多的話就連裡面都是滿滿排隊人潮。

喬喜蛋炒飯專賣店菜單價錢

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲主打炒飯、炒麵、炒河粉、炒烏龍等等，大多數的客人都是點炒飯為主。

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲炒飯的廚師就有兩位輪流出菜，有些客人來外帶一次就帶好幾盒炒飯，店家的手腳也很俐落迅速。

蒜味肉絲蛋炒飯

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲蒜味蛋炒飯有不少鄉民推薦，喜歡重口味的朋友，建議可以加點辣；蛋炒飯份量也不小，米飯軟硬度炒到剛剛好。

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲入口會有蛋香以及爆炒的香氣，是好吃的蛋炒飯。

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

炒菠菜

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲炒菠菜也好好吃，菠菜水嫩又保留一些脆度。

蟹肉蛋花湯

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲用湯匙撈起來都是滿滿蛋花跟料，調味鹹淡適中，搭配炒飯甚是不錯。

▲▼喬喜蛋炒飯專賣店，鄰近光華商圈提供上百種品項選擇障礙。（圖／Darren蘋果樹提供）

喬喜蛋炒飯專賣店

地址：台北市中正區臨沂街3巷7號
營業時間： 11：00－14：00、17：00－20：00
店家電話：02－23963554

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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