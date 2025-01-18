北車窄巷藏米其林美食！預約制台菜　鑊氣炒飯、松坂肉是必吃經典

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃鄒承恩

「元味料理」這家藏在巷弄米其林推薦台菜料理，放在樹小編口袋名單很久。元味料理預約有夠難訂，要不是有朋友訂到位，我不知道幾時能吃到；元味料理沒有明顯招牌，只有4張桌椅，元味料理菜單20多道，超強熱炒像是炒飯、三層肉、松坂肉都很受歡迎。

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元味料理在哪裡？

出捷運台北車站，可以從台北車站往京站出口，或者是直接出台北車站西一門，走路大約10分鐘就可以抵達。走過來看到王爺廟招牌這個入口，非常窄的巷弄走進去就能找到。

元味料理營業時間

元味料理營業時間表定是中午12點到下午5點，重點不是營業幾點，而是要先預訂到，而且都不接現場客人，來用餐就看到好幾組客人被拒之門外，所以簡單說就是預約到再去吧。

元味料理菜單價錢

菜單是以熱炒為主，在不同季節時令會有不同料理，所以有不少老客人都會再訪三訪，簡單來說就是吃不膩。

元味料理餐點介紹

三層肉

鄉民評為驚豔三層肉，說真的外觀還看不出來到底哪裡驚豔，但入口就能感受到平凡無奇的三層肉，入口軟嫩不會肥膩，簡單搭配上蒜味醬油以及薑絲，涮嘴好吃說是驚艷，不如說是有內涵。

魷魚螺肉蒜

再來元味料理這道魷魚螺肉蒜，經典酒家菜之前比較常在南部吃到，沒想到元味料理也有，而且南部的口味稍微偏甜，在這裡則是鹹甜度剛好，入口口感層次豐富，湯頭非常美味不膩口非常棒。

鮑魚芹菜筊白筍

這道則是有鮑魚、美人腿、芹菜等等，鮑魚入口彈嫩可口，搭配其他蔬菜增添豐富口感，樸實外觀卻很美味。

爆蛋中卷

爆蛋中卷聽到同桌來吃過的人說，這道是元味料理的經典菜色之一，中卷裡面有滿滿卵，咬下去鮮甜好吃。

松阪豬炒豆乾

他們家的料理就是看起來家常卻很美味，松阪豬肉不會太硬太乾，吃起來脆香搭配醬炒香氣很涮嘴。

蘆筍炒肉絲

再來這道是蘆筍炒肉絲，新鮮蘆筍軟嫩清甜，如果不吃辣的話可以先跟店家說，我們是點有辣度的，簡單又好吃。

清炒珠蔥

清炒珠蔥調味也不多，把珠蔥的淡雅蔥香保留著，入口細嫩甘甜不會辛辣，上菜沒有多久也被我們清盤清光。

炒飯

元味料理必吃的炒飯，聽說之前還有咖哩炒飯，現在則有醬油炒飯以及番茄炒飯，不得不說這炒飯充滿鑊氣，記得要趁熱吃入口非常香，兩種炒飯我都很喜歡。

九層塔蚵仔

這道也是這天我很喜歡的菜色，九層塔下面有滿滿的蚵仔以及豆腐，香濃九層塔加上飽滿蚵仔鮮香滑潤口感表現極好。

炒蝦仁

沒想到連家常炒蝦仁吃完就讓人覺得好吃，說真的每道料理都口味適中，而且熱炒功夫一流，難怪可以那麼受歡迎。

鮮魚料理

鮮魚料理只要夠新鮮用清蒸就很美味，我自己很愛這道蒸魚料理，魚肉細嫩沒什麼魚刺，我吃了不少塊。

香煎魚卵

元味料理招牌菜色之一的香煎魚卵，上這道也讓我超開心，因為個人就很愛吃魚卵，煎到表面香酥又不會太乾，入口就是整個滿足。

炒青菜

之後再來個炒青菜均衡一下，這頓吃下來價錢不會太貴，加上菜色好吃讓人滿意，難怪預約那麼難預約。

再訪元味料理

樹小編運氣很好，剛好遇到朋友訂到元味料理，我就遞補上去，又再訪元味料理，吃完同樣很滿意，以下是吃到新的菜色。

海戰車

來到元味料理這裡就是店家當天有什麼食材，就出什麼料理，所以你每次來吃都會有些不同料理。這次樹小編就吃到海戰車，海鮮外型像戰車很霸氣，然後口感很Q彈飽滿，入口能感受到鮮甜滋味超讚。

糖醋魚

這次來有吃到糖醋魚，整條魚炸到酥脆，魚肉不會太老外皮也很酥香，糖醋酸甜滋味不膩口，我覺得光是吃魚肉也很好吃。

麻油料理

最後這碗麻油料理有滿滿配料，像是有豬血糕、腰子、瘦肉以及高麗菜等等，湯頭不會太油，入口覺得會暖暖的，每樣食材都很新鮮好吃。

心得

再訪元味料理表現還是水準之上，不得說店家挑選食材很用心，加上料理火候掌握功夫很好，但因為都是接熟客為主，所以很難訂位，感謝朋友讓我有口福可以再訪。

元味料理

地址：台北市大同區華陰街227巷2號

電話：02－25590721

營業時間： 12：00－15：00（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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