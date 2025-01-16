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斗六隱藏版「柴燒豆花」躲在舊工寮裡！爆量古早味大碗只要25元

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

斗六美食來推薦這家「榕樹下豆花」，看到抖音有鄉民分享隱藏版斗六豆花，位置有點偏僻就在鄉間小路旁，我想如果沒有網路的話，應該就只有在地人才知道。柴燒古早味豆花，就連配料也是阿伯自己熬煮，大碗只要25元、小碗20元，這價錢我還以為我穿越了，而且阿伯給料給很多，不少在地人都會來買。

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榕樹下豆花位置

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲Google導航輸入榕樹下豆花，就能導到這家隱藏豆花攤，周邊就是很鄉下旁邊都是田。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲營業時間從早上11點，賣到下午4點打烊，來到這裡看到整個豆花攤好像是工寮的感覺。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲豆花攤有點簡陋，但來買的在地人不少，來來往往大多是外帶為主。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲我也是看到有人往裡面走、有人提著豆花出來，我才走進去買豆花。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

配料是阿伯自己熬煮的
進到裡面就看到豆花阿伯，還可以看到正在用柴火煮的豆花，鄉民說他們家的豆花以及糖水都是用柴火下去煮，最近因為網路抖音的關係，阿伯說太晚來料賣完就會提早打烊。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

榕樹下豆花菜單

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲古早味豆花菜單價錢，這價錢真的應該只有穿越才會看到，還有紅豆、綠豆、花生、薏仁、大豆、粉圓等等配料。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲內用環境比較差，會在意建議直接外帶就好，在地人通常都是來外帶，跟阿伯聊個幾句就閃人。

推薦必點綜合豆花

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲豆花有冰的以及熱的可以選擇，我點了綜合豆花，阿伯加了豆花配料以及碎冰，然後端上桌直接在我面前加糖水。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

豆花料多實在
因為豆花都在下面，剛開始都是看到碎冰以及配料，然後我用湯匙往下一插，撈起來就是整匙豆花，如果不喜歡吃配料的朋友，也可以點純豆花就好，這豆花量很可以。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲整碗豆花糖水加下去，幾乎就是表面張力的狀態，然後用湯匙一撈裡面豆花有夠多。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲入口是走很綿密那種口感，糖水會帶點微微焦香，身為豆花控的小編，他們家的豆花完全給過。

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

▲▼藏在荒郊野外柴燒豆花攤。（圖／部落客Darren提供）

整體心得
很多在地人都是騎著摩托車就來買豆花，爆量古早味豆花大碗只要25元，價錢太佛心了；另外內用環境有點差，會在意的話，建議可以外帶。

榕樹下豆花

地址：640雲林縣斗六市
電話：0963－420886
營業時間：11：00－16：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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