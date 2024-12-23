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門還沒開就在排隊！桃園最夯前鼎泰豐師父　滿滿湯汁感還原度超高

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

楊梅美食來分享佳園寶麵食館！招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢一半，就能吃到還原度很高的小籠包、炒飯、油豆腐細粉等等。菜單點心類就有小籠湯包、蝦仁蒸餃、豆沙小包、赤荳鬆糕、油豆腐細粉、蛋炒飯等等，店家門還沒有開，就已經有一堆人在排隊等待，受歡迎程度完全不用多說，生意很好就連網路評價也不錯。

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佳園寶麵食館在哪裡
佳園寶麵食館地址就在桃園楊梅瑞溪路一段213號，這裡離比較熱鬧的楊梅市區有段距離，倒是下楊梅交流道開車只要3分鐘就能抵達，附近還有頭重溪柚子公園。營業時間從早上11點開賣，小編大約11點前就抵達，沒想到門還沒有開就已經一堆人在排隊，店家招牌就寫著前鼎泰豐師父，結果我準時抵達，還是要等到第二輪才能吃到。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

用餐須知
佳園寶麵食館門口公告，現在可以外帶，餐點售完會提前打烊；還有很重要的是，請大家有時間再來吃，因為手工製作都需要等待。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

用餐環境
店內用餐座位不多，一樓算算大約4張方桌，然後二樓有兩張圓桌，位子不多所以通常人少就是要併桌，但桌子算大不用擔心太擁擠。

小編算是準時在11點前抵達，大約排到第2輪內用
店家會給單子留下名字以及電話，可以在附近繞繞，會打電話通知，大約等了40分鐘就輪到我了，再次回到店內就發現人潮爆多，就連外帶的人也很多。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲店內用餐環境乾淨整齊，沾醬料區自取，旁邊還有提供茶水。

小籠湯包
鄉民推薦必點有小籠湯包、蝦仁蒸餃、菜肉蒸餃、豆沙小包、元盅雞湯、酸辣湯、蛋炒飯等等，入座大約等了10多分鐘餐點就陸續上齊。佳園寶麵食館的小籠湯包推薦必點，吃過真心覺得相似度很高，另外提醒麵點這些品項最好都要上桌趕緊吃，因為放太久外皮就會有點乾。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲小編稍微把湯包挖個洞，就有滿滿湯汁流出來；入口確實很鮮美，而且價錢又比鼎泰豐便宜，真的沒啥好挑剔。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

豆沙小包
很喜歡甜食的小編，也點了豆沙小包，咬下去裡面會有滿滿豆沙餡，餡料不會太甜膩，可以作為餐後甜食剛剛好。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

蝦仁蛋炒飯
另外我看之前有人介紹有賣排骨蛋炒飯，後來好像拿掉了，所以只好點了蝦仁蛋炒飯，炒飯確實也炒得不錯，但我個人更喜歡有排骨的。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

元盅雞湯
我這天最喜歡的是這個元盅雞湯，原本還在想說要不要點酸辣湯，後來決定點雞湯，結果雞湯有夠好喝，湯頭清甜順口，然後雞肉燉到軟綿非常棒。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

評論
我也蠻想試試鬆糕，這個是併桌客人的，另外他們也有點菜肉蒸餃，看起來也很好吃。佳園寶麵食館算是我吃過那麼多鼎泰豐師傅出來開的餐廳，算是有前三水準的，推薦大家想吃要早點去吃。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
菜單價錢請依店家現場為主，很多打了前鼎泰豐師傅名號的餐廳，都沒有小籠湯包。

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼楊梅美食來分享佳園寶麵食館，招牌就寫著前鼎泰豐師父的楊梅美食餐廳，只要鼎泰豐價錢的一半。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

佳園寶麵食館

地址：桃園市楊梅區瑞溪路一段213號
電話：03－4814688
營業時間：11：00－13：30、17：00－19：30（周二、三公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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