一口咬下爆出滿滿芋泥！行天宮巨型芋頭泡芙　搭酥脆外皮有夠涮嘴

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

行天宮美食推薦吃什麼？行天宮美食推薦這家「食芋堂」，鄰近捷運行天宮站巷弄內的台北甜點店，主打芋頭為主的甜點，熱賣的有爆漿芋泥泡芙、芋泥派、芋光寶盒、芋泥球、芋頭布丁、芋頭大福等等，是芋頭控必訪的朝聖地。

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▲每次來到行天宮拜拜，都會去行天宮旁邊買油飯或冬粉，然後來到這裡外帶芋泥泡芙回家吃，幾乎都變成既定的行程。

環境

▲可以看到冷藏櫃內擺放許多蛋糕、芋泥泡芙、芋泥派、芋泥球等等，這些想要看到最好就買，手腳太慢有可能就賣光光。

芋泥球

芋光寶盒

芋頭大福

芋泥泡芙

芋頭西米露

牛奶芋泥捲

▲除了冷藏櫃內的甜點蛋糕之外，禮盒也很受歡迎，想找伴手禮禮盒也可以來參考。

▲桌面上的餅乾也有提供試吃盒可以試吃。

食芋堂保存方式



▲店家提醒芋頭超過30分鐘要自備保冷袋，店家也有賣保冷袋和保冷劑。

芋頭泡芙

▲超大顆芋頭泡芙，現買現吃最好吃，裡頭包裹著滿滿的芋泥餡，咬下去可以感受到酥脆外皮，以及冰涼濃厚芋泥餡。

芋泥派

這款也是IG爆款芋泥派，「食芋堂」前身是東區凱帝蛋糕烘焙的傳統老店，他們家的芋泥派就一直很受歡迎；5公分高芋泥派，濃厚芋頭香氣，甜而不膩推薦必買，雖然很多人常常在草莓季來這裡買草莓甜點，但身為芋頭控的我，更推他們家的芋頭甜點。

食芋堂

地址：台北市中山區松江路297巷5號

營業時間：12：00～17：00（周一至周五18：00）

店家電話：02－77163336（＃21）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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