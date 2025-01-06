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在地人愛店！嘉義西區宮廟旁的深夜小攤　滷肉飯熱湯小菜50元解決

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

嘉義市美食來分享這家「津有味油飯滷肉飯」，小編在嘉義社團發現這家小吃討論度很高，還是不少在地人的口袋美食，有些人甚至回到嘉義就會找時間來吃！菜單很簡單就是賣油飯、滷肉飯、熱湯以及小菜等等，通通都是銅板價有夠便宜，點一桌只要一個銅板就解決有夠省，這價錢起碼夢回10年前。

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津有味油飯滷肉飯在哪裡

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲地址就在嘉義市西區向榮街255號，位於五顯帝廟旁邊小吃攤，外觀沒有明顯招牌，幾乎都是在地人來吃。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

津有味油飯滷肉飯營業時間

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲營業時間從凌晨2點多就開賣到早上11點多，所以有不少在地人會在深夜來這裡吃宵夜。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲用餐環境就是路邊小吃攤。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲菜單價目表請依店家現場為主，餐點通通都是銅板價。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲攤位前面有辣椒醬、蒜泥以及胡椒粉等等。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲很多人來到這裡都是點油飯或滷肉飯，然後一碗熱湯，加上小菜等等。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲店家滷肉飯或油飯差別就是米粒不同，會淋上一樣的滷汁。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲米飯煮到粒粒分明入口香Q不會太油膩，搭配上鹹香肉燥滷汁，可以想像深夜來上一碗真的很有爽度。

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲▼津有味油飯滷肉飯，嘉義市美食超佛心銅板價小吃 。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲油豆腐看到必點，小菜都很便宜，全部點一輪也不會心疼。

▲紫菜湯只要一個銅板就解決，所以也沒什麼好挑剔。

津有味油飯滷肉飯

地址：嘉義市西區向榮街255號
電話：0929－975206
營業時間：02：20－11：50（周四五公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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