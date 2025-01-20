桃園機場、林口台地盡收眼底！玻璃屋裡用餐超享受　假日一位難求

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

新北三峽近期人氣夯點紫微森林，紫微森林是一間坐落山林裡的玻璃屋，唯美的建築搭配綠意盎然的樹林和草地，來這裡用餐吃下午茶，休閒走走很是放鬆；特別的是，紫微森林擁有遼闊的觀景視野，能眺望國際機場、林口台地、觀音山和陽明山，就連著名地標的台北101，來這都能看得到。不過，上山的道路較為顛簸，一定要注意會車，假期用餐人潮多踴躍，建議先預約較佳。

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紫微森林景觀餐廳一日遊景點攻略



第一站：熊空茶園

第二站：三峽大熊櫻花林（季節限定）

第三站：大寮茶文館

第四站：三峽皇后鎮森林

第五站：紫微森林

交通方式＆停車資訊

開車來訪的朋友，可以直接導航紫微森林，凱文說山路不太好開，而且要注意會車問題，滿分坐在車裡一晃動，的確也不太舒服。也因為山路狹窄，會車時一定要特別留意，建議旅人一定要先預約，不然好不容易開上來，卻沒有座位，還要花時間等候就有點可惜了。

提供戶外的森林停車場

看起來空間也不大，感覺也很容易客滿。入園前，園區主人還特別詢問是否訂位，因為當天還沒中午，現場排隊就要一個半小時，此時滿分慶幸出發前，就已經先訂好位，主人也很熱心，若沒座位用餐，依舊能入園參觀。

▲紫微森林若大的招牌，很是顯眼，入口處有入館用餐的基本消費說明。

庭院環境

▲走進紫微森林，滿分先被園區裡的玻璃屋給吸引，唯美的玻璃小屋，很像坐落在森林裡的小秘境。

▲園區四周綠意盎然，有綠樹，也有小草坪，跟著石階步道，可一路通往紫微森林的玻璃屋。

▲漫遊草原步道，滿分還發現古錐的艾摩石像，覺得它的表情好可愛，也想合影玩拍紀念。

▲紫微森林園區環境幽美，位在山上也很涼爽，戶外庭院裡還特擺設座位區，讓旅人休息觀景。

紫微森林戶外

▲庭院佔地還蠻寬敞的，讓旅人能在園區裡散步，吸收大自然的芬多精，還能欣賞療癒的瀑布池塘，看魚群在池裡悠游。

▲森林庭院裡，居然還有灰姑娘的南瓜馬車，女孩們別錯過，快登上馬車裡當公主。

用餐環境

▲用餐空間寬敞舒適，且採光明亮，餐廳共有兩層樓，當天整個大客滿。

▲運氣不錯，假日的前幾天還能預約到座位，服務人員幫滿分安排在一樓靠窗的坐位區，餐具皆已定位，並隨之送上茶水，服務還不賴。

紫微森林景觀餐廳菜單

提供特色簡餐、中式料理、火鍋和燉類，來紫微森林想要吃飯或是吃麵都可以。另外也有港點、鬆餅，及咖啡飲料可以選擇，餐點價格落在160元～1580元，品項相當豐富，入園用餐每人低消為380元，加收10%服務費，點餐後，需自行到櫃台先結帳。

後院俯瞰遼闊美景

等餐時間，滿分又抓凱文出來庭院逛逛，紫微森林的玻璃屋建築又美又很有特色，而且走出庭院，也能欣賞戶外的遼闊美景，當日天氣不錯，蔚藍的天空，伴隨著白雲。

餐廳裡有小朋友遊戲室

透過玻璃窗，也能欣賞戶外的美景。不過，親子室裡這麼多好玩的玩具，滿分猜想，小朋友的眼底只會有玩具和木馬，還不錯，能有個讓小孩放電的好地方。

戶外的觀景用餐區

▲老實說，滿分覺得能在這用餐賞景更棒，沒有任何遮蔽物，還能飽覽整片連綿山群。

陽台的景觀視野非常棒

能看到桃園機場、林口台地、觀音山和陽明山，就連台北最大地標101都能清楚的映入眼簾，當日的天空變化莫測，不時有雲霧匯集，時而晴天時而又出現烏雲籠罩，非常精彩。

180度的遼闊視野

在紫微森林閣樓的觀景台賞景真的很享受，秀麗的大自然美景，感覺一伸出雙手，就能觸摸到對面山頭；站在觀景台前，發呆放空相當自在，不時有微風吹拂，也會覺得很涼爽，滿分很喜歡這裡的景緻，整個捨不得離開。

紅磚風車也很好拍

玩拍時，滿分意外發現玻璃屋裡的美拍秘境，沒想到合掌玻璃小屋前，還有個小陽台，站在紅磚風車前取景，畫面也蠻好看的，喜歡拍照的朋友們，也不要錯過。

豬肋排特色簡餐 580元

精緻簡餐上桌，看起來非常可口，餐盤上有主餐、豬油拌飯、小菜和水果，豬肋排非常好吃，咬一口就讓人驚艷！豬肋排雖說帶骨，但肉質軟嫩美味，每一口都是舌尖上的好味道，滿分很喜歡，凱文也覺得不錯吃，配菜的部份就比較普通，但精緻簡餐，也因為豬肋排讓人覺得加分。

精緻簡餐附－主廚濃湯

精緻簡餐附－160元飲料

精緻簡餐附－冰淇淋

▲簡餐還有附飯後甜點，當天的甜點有冰淇淋和鬆餅可以選擇，凱文選擇了冰淇淋，草莓口味沁涼甜滋滋。

翠綠雞粒炒飯 268元

滿分當天點了一份翠綠雞粒炒飯，感覺是來自飯店大廚做的手藝，相當好吃，炒飯粒粒分明，搭配時蔬很有味道，不過一份炒飯要價268元，真的就不便宜，相較之外，滿分會覺得點精緻簡餐比划算。

午後紫微森林天氣較不穩定

森林庭院突然下起滂沱大雨，許多旅人也都跑進玻璃屋躲雨，也因為下雨，森林裡降溫不少，讓漫遊園區的滿分，覺得格外涼爽，待雨勢減緩後，滿分又忍不住出來散步。

▲飽餐一頓後，咱們準備離開餐廳，滿分又意外發現，入口處居然也有繡球花。

結語

當天在紫微森林用餐觀景非常愉快，慶幸滿分來訪前，就有事前先預約訂位；雖說假日等餐的時間真的比較久，但整體的餐點表現不錯，在水準之上，點紫微精緻簡餐划算又好吃，紫微森林的觀景視野也很棒，遼闊又忘憂。尤其是站在閣樓的戶外觀景平台上，感覺不做什麼，光放空發呆也很享受，新北三峽一處值得走訪的休閒景觀餐廳，雖然山坡道路真的不好開，但為美景值得，建議假期來訪的朋友，一定要先預約。

紫微森林景觀餐廳

地址：新北市三峽區竹崙里紫微南路97－1號

營業時間：10：00～21：00（周一二休）

電話：02－26681108

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