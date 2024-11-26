全台唯一「計程車博物館」車迷必訪！來自世界各地古董收藏一次看

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃鄒承恩

宜蘭室內親子景點推薦計程車博物館，是全台唯一的計程車主題園區！陳列著來自世界各地的計程車，各式各樣的計程車模型可愛又精緻，還可以認識計程車的歷史小知識。門票能兌換飲料、玩旋轉木馬、挑戰刺激的碰碰車等，也能買到計程車周邊紀念品和玩偶。

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入園門票

一般票：200元

團體票：180元（滿15人以上）

優待票：150元（宜蘭縣民、職業駕駛、年滿65歲、孩童滿3歲及學生、身心障礙及一位陪同者）

學生團體票：120元（滿15人以上）

免費：未滿3歲免費入園

每張門票附贈迎賓飲料一份、碰碰車遊戲券一張。另可折抵館內消費餐飲區50元、禮品區50元以及碰碰車50元各乙次，恕不合併使用。

▲博物館門票是計程車模型紙，可以DIY變成小車子。

▲免費體驗碰碰車兌換券，也可體驗旋轉木馬。

▲園區內有戶外大型停車場。

環境

館內就是一座大型的計程車車庫，陳列著來自世界各國的計程車，包括台灣、香港、日本以及美國等計程車，色彩繽紛非常吸睛，車輛前也都有簡介。

▲經典紐約計程車，寬敞的座位空間且外型貴氣，據說在70年代的曼哈頓很常見。

▲投幣30元就能玩的小計程車。

古董珍藏品

館內還陳列許多汽車的模型和古董，以及來自世界各地的模型車、童玩、公仔和裝飾，每一個玻璃櫥窗都是老闆的珍藏。

▲玻璃櫥窗是以小朋友的高度來設計。

▲館內還提供滑步車給小孩玩。

▲小型的兒童遊戲區旁，也有夾娃娃機可以挑戰。

▲櫃台旁的旋轉模型車。

坐位區

▲組裝完成後是香港和倫敦的計程車，以及布置場景。



紀念品區

洗手間

館內設施完善，洗手間也是以車子場景來設計，適合取景拍照，也有設置哺乳室和尿布台。

碰碰車

熱門設施碰碰車，門票提供的體驗券可以免費搭乘一次。

戶外廣場

戶外廣場除了有旋轉木馬，還可以免費體驗人力車、腳踏車、三輪車等。

旋轉木馬

歷史小知識

心得

計程車博物館是個適合親子同遊的休閒景點，不僅能認識計程車的由來和小知識，還能近距離的觀賞來自世界各地的計程車，以及老闆私人收藏的古董和珍藏。館內主要是以參觀取景，有提供完善親子設施，包含坐位區、餐點、洗手間及親子遊戲空間等，很推薦車迷的朋友，一定要列入口袋名單。

計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

營業時間：10：00～17：00

電話：03－9908088

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