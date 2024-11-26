ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台唯一「計程車博物館」車迷必訪！來自世界各地古董收藏一次看

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃鄒承恩

宜蘭室內親子景點推薦計程車博物館，是全台唯一的計程車主題園區！陳列著來自世界各地的計程車，各式各樣的計程車模型可愛又精緻，還可以認識計程車的歷史小知識。門票能兌換飲料、玩旋轉木馬、挑戰刺激的碰碰車等，也能買到計程車周邊紀念品和玩偶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

入園門票
一般票：200元
團體票：180元（滿15人以上）
優待票：150元（宜蘭縣民、職業駕駛、年滿65歲、孩童滿3歲及學生、身心障礙及一位陪同者）
學生團體票：120元（滿15人以上）
免費：未滿3歲免費入園
每張門票附贈迎賓飲料一份、碰碰車遊戲券一張。另可折抵館內消費餐飲區50元、禮品區50元以及碰碰車50元各乙次，恕不合併使用。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲博物館門票是計程車模型紙，可以DIY變成小車子。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲免費體驗碰碰車兌換券，也可體驗旋轉木馬。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲園區內有戶外大型停車場。

環境
館內就是一座大型的計程車車庫，陳列著來自世界各國的計程車，包括台灣、香港、日本以及美國等計程車，色彩繽紛非常吸睛，車輛前也都有簡介。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲經典紐約計程車，寬敞的座位空間且外型貴氣，據說在70年代的曼哈頓很常見。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲投幣30元就能玩的小計程車。

古董珍藏品
館內還陳列許多汽車的模型和古董，以及來自世界各地的模型車、童玩、公仔和裝飾，每一個玻璃櫥窗都是老闆的珍藏。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲玻璃櫥窗是以小朋友的高度來設計。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲館內還提供滑步車給小孩玩。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲小型的兒童遊戲區旁，也有夾娃娃機可以挑戰。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲櫃台旁的旋轉模型車。

坐位區

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲組裝完成後是香港和倫敦的計程車，以及布置場景。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

紀念品區

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

洗手間
館內設施完善，洗手間也是以車子場景來設計，適合取景拍照，也有設置哺乳室和尿布台。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

碰碰車
熱門設施碰碰車，門票提供的體驗券可以免費搭乘一次。

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

戶外廣場
戶外廣場除了有旋轉木馬，還可以免費體驗人力車、腳踏車、三輪車等。

旋轉木馬

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

歷史小知識

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼宜蘭計程車博物館帶你解鎖親子娛樂新體驗。（圖／滿分的旅遊札記提供）

心得
計程車博物館是個適合親子同遊的休閒景點，不僅能認識計程車的由來和小知識，還能近距離的觀賞來自世界各地的計程車，以及老闆私人收藏的古董和珍藏。館內主要是以參觀取景，有提供完善親子設施，包含坐位區、餐點、洗手間及親子遊戲空間等，很推薦車迷的朋友，一定要列入口袋名單。

計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號
營業時間：10：00～17：00
電話：03－9908088

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►房內爽泡牛奶浴、天台酒吧俯瞰蘭陽平原！羅東村却國際溫泉酒店
►深夜台東「看夜景＋吃美食」好地方！靜謐景觀貨櫃餐廳越夜越美
►迪士尼「夢幻泉鄉」開箱！魔髮奇緣天燈海超浪漫　必玩攻略一次看

關鍵字： 計程車博物館 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

過來集合！男高舉飼料誘惑　清境綿羊聽指令速整隊排好

推薦閱讀

三峽順遊路線安排！坐落山林裡的玻璃屋　探索森林步道泡美人湯泉

三峽順遊路線安排！坐落山林裡的玻璃屋　探索森林步道泡美人湯泉

枋山無敵海景咖啡廳！超寬敞園區隔壁就是海灘　墾丁下午茶推薦

枋山無敵海景咖啡廳！超寬敞園區隔壁就是海灘　墾丁下午茶推薦

精選12家花蓮住宿推薦！各家優點＆設施全攻略　浪漫城堡遠離塵囂

精選12家花蓮住宿推薦！各家優點＆設施全攻略　浪漫城堡遠離塵囂

苗栗最強懶人露營！飯店級露營車自帶浴缸　小孩放電一路玩到退房

苗栗最強懶人露營！飯店級露營車自帶浴缸　小孩放電一路玩到退房

季樂鐵板燒進駐台中大遠百

季樂鐵板燒進駐台中大遠百

點八餐飲歡慶中華隊奪冠　港點買一送一

點八餐飲歡慶中華隊奪冠　港點買一送一

7-11開賣台版超商栗子提拉米蘇

7-11開賣台版超商栗子提拉米蘇

全台唯一「計程車博物館」車迷必訪！

全台唯一「計程車博物館」車迷必訪！

「東京最強早午餐」台灣首店11／28開幕

「東京最強早午餐」台灣首店11／28開幕

台灣虎航「台北-宮崎包機」今首航

台灣虎航「台北-宮崎包機」今首航

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

王品10品牌中華隊奪冠優惠一次看

送機票啦！限時抽星宇航空機票

賀中華隊奪金　東京機票買1送1

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

花卉試驗中心「楓樹、銀杏轉黃」

全台僅存「活化石炒麵」只賣50元！

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

「中華隊奪金」手搖飲優惠懶人包！

台北萬豪下午茶吃到飽12/1登場

熱門行程

最新新聞更多

季樂鐵板燒進駐台中大遠百

點八餐飲歡慶中華隊奪冠　港點買一送一

7-11開賣台版超商栗子提拉米蘇

全台唯一「計程車博物館」車迷必訪！

「東京最強早午餐」台灣首店11／28開幕

台灣虎航「台北-宮崎包機」今首航

「新竹紫爆花田秘境」最美觀賞期曝光

滿地蛤蜊殼超荒謬！大阪難波特色小店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366