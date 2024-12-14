ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

薑麻園一日遊攻略！探訪苗栗最美雲海小鎮　雲霧古堡裡漫遊散心

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

苗栗特色小鎮「薑麻園」景點一日遊！薑麻園位在三義及大湖的交界處，海拔近700公尺，擁有遼闊觀景視野、也是容易看到雲海的仙境，休閒園區景點豐富，薑麻是在地特色，來訪可以品嚐薑製作的糕點及泡薑蒸足浴，也能走森林步道，登觀景台感受雲海的震撼。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

薑麻園景點一日遊｜順遊景點安排

第一站：薑麻園瞭望台
第二站：薑麻園遊客中心
第三站：聖衡宮
第四站：琉璃秋境
第五站：鍾鼎山林
第六站：漫步雲端
第七站：卓也小屋

薑麻園瞭望台

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

薑麻園瞭望台（因為地震觀景台出現裂痕，目前暫停開放）
薑麻園瞭望台是三義超人氣的雲海勝境，免門票的森林步道，輕鬆步行就能抵達，觀景台視野遼闊，能看見壯麗山群，可眺望大雪山、小雪山、鞍馬山和大霸尖山，再搭配薑麻園社區周邊景點，旅程會更充實。

地址：苗栗縣三義鄉13－3號
營業時間：觀景台開放時間7：00－22：00
服務電話：03－7951870

薑麻園遊客中心

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

薑麻園休閒園區周邊都很熱鬧，在森林步道的對面是遊客服務中心，有販售薑麻園在地特產；包含各式水果、蔬菜，還有薑麻園的薑，以及包裝精美的伴手禮，都值得來逛逛。遊客中心還提供免費薑茶，冬天來一杯好溫暖，走完步道來這喫茶也很棒。

地址：苗栗縣大湖鄉13－3號
營業時間：08：00－17：00
服務電話：03－7951870

聖衡宮

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

薑麻園遊客中心旁邊是聖衡宮，也是苗栗相當著名的雲海廟宇，聖衡宮主要祭祀關聖帝君，宮殿前還有一座觀景台，可以看雲海日出，地理位置極佳，景觀也很美麗，也能順遊來拜拜祈福。

地址：苗栗縣大湖鄉11號九鄰薑麻園
開放時間：08：00－18：00
服務電話：03－7951217

琉璃秋境

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

琉璃秋境位在苗栗大湖的薑麻園社區，園區佔地寬廣，有一大片綠地草原，還有一整排的露營風帳篷座位區，來訪可以野餐、吃窯烤披薩喝下午茶，還能眺望山景，運氣不錯就有機會看到雲海。

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號
營業時間：周一－周五 10：00－18：00（周四公休）、周六日11：00－19：00
服務電話：（09）0516－7767

鍾鼎山林

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

鍾鼎山林景觀咖啡館位在苗栗的薑麻園社區，坐落海拔750公尺的山林中，擁有遼闊的觀景視野，可以吃火鍋、體驗蒸足浴，還能賞雲海，季節限定的楓葉季、櫻花季，以及草莓季饗宴，園區綠意盎然，來這享受足浴望山嵐也是一大享受。

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號
營業時間：10：00－18：00（周末09：00－19：00）
服務電話：03－7951777

漫步雲端

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

三義鄉有座浪漫的城堡，漫步雲端森林廚房，晴天時紅樓城堡如莊嚴的堡壘皇宮，陰天時雲海層層繚繞，好似雲霧古堡，漫步雲端提供豐富餐點，可以用餐也能下午茶，園區綠意盎然，綠草如茵，來賞景也格外自在。

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下22號
營業時間：周三至周五 11：00 － 18：00、周六至周日 10：00 － 19：00（周一二公休）
服務電話：03－7879085

卓也小屋

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

▲▼薑麻園景點一日遊，苗栗最美雲海小鎮、看日出、望雲海、喝薑茶、泡蒸足浴。（圖／滿分提供）

卓也小屋是座充滿懷舊感的幽靜庭院，園區佔地寬廣，綠意盎然，園子將優雅花卉、質感環境與精緻美食結合，美景令人賞心悅目，季節對了來卓也小屋也能欣賞桐花和螢火蟲，卓也小屋是座複合式休閒園區，不僅能遊園賞花，也能吃小火鍋、下午茶、手作DIY和住宿一次滿足。

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1－5號
營業時間：09：00－17：30
服務電話：03－7879198

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►平日一晚兩千有找！入住普吉島海灘Villa房　沙灘酒吧聽海放空
►爸媽救星！開箱桃園室內親子遊樂園　一年無限次暢玩卡最超值
►溪湖一日遊攻略！推薦景點懶人包　彰化最大花卉公園呼吸芬多精

關鍵字： 薑麻園景點一日遊 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 苗栗旅遊 薑麻園 台灣特色系列 滿分

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

推薦閱讀

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

苗栗泰安住宿推薦！特搜6間溫泉飯店　露營也能泡湯還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

拜訪台南7家深夜限定點心天堂！招牌＆介紹一次看　還有寵物友善

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

特搜桃園「燒肉吃到飽」攻略！安格牛桌邊現切、澳洲M9和牛隨你吃

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

中壢懶人一日遊！美食推薦國旗米干　景點有浪漫玫瑰園、羊世界

好丘草莓季開跑！草莓厚醬貝果回歸

好丘草莓季開跑！草莓厚醬貝果回歸

高雄義大跨年煙火秀9處最佳觀賞視角

高雄義大跨年煙火秀9處最佳觀賞視角

苗栗「最美雲海小鎮」一日遊攻略！

苗栗「最美雲海小鎮」一日遊攻略！

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

釜山不燒腦自由行！4條一日遊路線

釜山不燒腦自由行！4條一日遊路線

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村首辦跨年派對「免費入場」

免費玩！南港「戶外滑冰場」恐龍助陣

天冷瘋泡湯！「北投4溫泉飯店」亮點

汐止「溫馨秘密基地」遠離都市喧譁！

欣葉NAGOMI第2家店明年第1季開

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

手搖飲雙12限定優惠懶人包！

三商巧福牛肉麵特價109元

宜蘭民宅內必吃千層派

熱門行程

最新新聞更多

好丘草莓季開跑！草莓厚醬貝果回歸

高雄義大跨年煙火秀9處最佳觀賞視角

苗栗「最美雲海小鎮」一日遊攻略！

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

釜山不燒腦自由行！4條一日遊路線

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

東京淺草日式早餐推薦！超夯手作飯糰

饗麻饗辣草莓季登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366