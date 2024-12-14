Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

苗栗特色小鎮「薑麻園」景點一日遊！薑麻園位在三義及大湖的交界處，海拔近700公尺，擁有遼闊觀景視野、也是容易看到雲海的仙境，休閒園區景點豐富，薑麻是在地特色，來訪可以品嚐薑製作的糕點及泡薑蒸足浴，也能走森林步道，登觀景台感受雲海的震撼。

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薑麻園景點一日遊｜順遊景點安排



第一站：薑麻園瞭望台

第二站：薑麻園遊客中心

第三站：聖衡宮

第四站：琉璃秋境

第五站：鍾鼎山林

第六站：漫步雲端

第七站：卓也小屋

薑麻園瞭望台

薑麻園瞭望台（因為地震觀景台出現裂痕，目前暫停開放）

薑麻園瞭望台是三義超人氣的雲海勝境，免門票的森林步道，輕鬆步行就能抵達，觀景台視野遼闊，能看見壯麗山群，可眺望大雪山、小雪山、鞍馬山和大霸尖山，再搭配薑麻園社區周邊景點，旅程會更充實。

地址：苗栗縣三義鄉13－3號

營業時間：觀景台開放時間7：00－22：00

服務電話：03－7951870

薑麻園遊客中心

薑麻園休閒園區周邊都很熱鬧，在森林步道的對面是遊客服務中心，有販售薑麻園在地特產；包含各式水果、蔬菜，還有薑麻園的薑，以及包裝精美的伴手禮，都值得來逛逛。遊客中心還提供免費薑茶，冬天來一杯好溫暖，走完步道來這喫茶也很棒。

地址：苗栗縣大湖鄉13－3號

營業時間：08：00－17：00

服務電話：03－7951870

聖衡宮

薑麻園遊客中心旁邊是聖衡宮，也是苗栗相當著名的雲海廟宇，聖衡宮主要祭祀關聖帝君，宮殿前還有一座觀景台，可以看雲海日出，地理位置極佳，景觀也很美麗，也能順遊來拜拜祈福。

地址：苗栗縣大湖鄉11號九鄰薑麻園

開放時間：08：00－18：00

服務電話：03－7951217

琉璃秋境

琉璃秋境位在苗栗大湖的薑麻園社區，園區佔地寬廣，有一大片綠地草原，還有一整排的露營風帳篷座位區，來訪可以野餐、吃窯烤披薩喝下午茶，還能眺望山景，運氣不錯就有機會看到雲海。

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號

營業時間：周一－周五 10：00－18：00（周四公休）、周六日11：00－19：00

服務電話：（09）0516－7767

鍾鼎山林

鍾鼎山林景觀咖啡館位在苗栗的薑麻園社區，坐落海拔750公尺的山林中，擁有遼闊的觀景視野，可以吃火鍋、體驗蒸足浴，還能賞雲海，季節限定的楓葉季、櫻花季，以及草莓季饗宴，園區綠意盎然，來這享受足浴望山嵐也是一大享受。

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號

營業時間：10：00－18：00（周末09：00－19：00）

服務電話：03－7951777

漫步雲端

三義鄉有座浪漫的城堡，漫步雲端森林廚房，晴天時紅樓城堡如莊嚴的堡壘皇宮，陰天時雲海層層繚繞，好似雲霧古堡，漫步雲端提供豐富餐點，可以用餐也能下午茶，園區綠意盎然，綠草如茵，來賞景也格外自在。

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下22號

營業時間：周三至周五 11：00 － 18：00、周六至周日 10：00 － 19：00（周一二公休）

服務電話：03－7879085

卓也小屋

卓也小屋是座充滿懷舊感的幽靜庭院，園區佔地寬廣，綠意盎然，園子將優雅花卉、質感環境與精緻美食結合，美景令人賞心悅目，季節對了來卓也小屋也能欣賞桐花和螢火蟲，卓也小屋是座複合式休閒園區，不僅能遊園賞花，也能吃小火鍋、下午茶、手作DIY和住宿一次滿足。

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1－5號

營業時間：09：00－17：30

服務電話：03－7879198

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