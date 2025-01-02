Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

台東住宿推薦「貓追熊親子民宿住宿」！位在市區的親子民宿，商圈熱鬧周邊景點豐富，提供免費停車，近鐵花村和台東觀光夜市。住宿布景童趣又可愛，一進入民宿，就能看到超狂的兒童汽車賽道，另外還有規劃沙坑、室內滑梯、親子遊戲室、豐富的兒童遊戲空間，貼心準備按摩椅，讓小孩玩樂放電時，大人也能鬆一下。

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交通方式＆停車資訊

滿分自從有了ZAQ寶後，住宿都會特別講究，希望環境舒服乾淨，還有兒童遊戲空間最棒。此行玩台東，滿分預定這間台東貓追熊親子民宿，網路評價五星好評，住過的親子旅人也都很推薦。民宿位在台東市區，地點位置不錯，開車導航地標即達，有規劃戶外的停車場，開車停車都方便，而且距離台東鐵花村和台東觀光夜市都很近唷！

民宿環境空間

台東貓追熊親子民宿的服務人員都很親切，抵達民宿時，會由專人出來迎接，並辦理入宿，只是一進入民宿時，滿分有驚艷到耶！因為一打開門，就看到超狂的迷你賽車場，不僅有跑道路線、紅路燈，還有各種汽車。

台東貓追熊親子民宿住宿訂房方式非常簡單，電話就能直接訂房，再匯個訂金就能完成訂房，辦理好入住手續後，服務人員也會作民宿介紹，包含設施環境、兒童遊戲區及賽車的使用時間，各遊戲區域牆面，也有開放時間公告唷！

房間介紹

台東貓追熊親子民宿沒有電梯，這點小可惜；若是行李較多的朋友，可以請服務人員幫忙。台東貓追熊親子民宿有多種房型可以選擇，有雙人房、三人房、四人房和五人房，訂房前，也可以先在官方網站上看房型圖片。滿分這次是訂四人房的馬卡龍房型，空間很大，有兩張併在一起的雙人床，布景童趣可愛。

民宿房間環境舒服又乾淨，基本生活備品應有盡有，包含瓶裝水、拖鞋，吹風機、毛巾浴巾、酒精、盥洗用具等，其中比較特別的是，房間有按摩椅可以放鬆按摩，這點真的太加分。

▲衛浴部分雖說比較小，但該有的也都有，採乾濕分離，有提供澡盆、小椅子和洗手乳，還有洗衣袋，整體設備都很完善齊全。



▲房間裡也有相關的住宿注意事項提醒，入宿台東貓追熊親子民宿也能參與任務活動，若能完成指定活動，就能獲得小禮物。此外，民宿也有提供台東旅遊的優惠券。

▲雖說台東貓追熊親子民宿住宿沒有提供早餐，但是有提供早餐代點的服務唷！

兒童遊戲區

台東貓追熊親子民宿的遊戲區真的是多到誇張，還有分區域，感覺整間民宿就是小朋友的遊戲場，有室內扮家家酒區、室內溜滑梯和滑步車，還有室內桌上型小車車、積木、各式養成玩具，滿分真的數不清有多少玩具，小孩來玩就對了啦！

▲比較犯規的是，遊戲室裡還有按摩椅。

▲▼民宿裡還有夾娃娃機、變裝體驗及電動可以玩。

閱讀室

還有一間是閱讀室，這裡有好多的漫畫書，貼心提供桌椅、兒童椅，還有氣泡飲可以喝，若是有買宵夜早餐，都能來這裡用餐唷，很棒的一處交誼廳，朋友同行也有個聚會的地方。

迷你賽車場

台東貓追熊親子民宿的戶外庭院就是賽車場，擁有多款兒童汽車，也有小火車滑步車能玩，賽車場有規劃行車路線，還有紅路燈、時速標示、起點線和終點線，更有趣的是，小朋友可以在玩樂中學習。

▲台東貓追熊親子民宿的賽車場不僅小孩能玩，也有適合大人可以開的小火車唷！

整體評價

滿分帶著ZAQ寶在民宿裡玩得超級開心，台東貓追熊親子民宿的住宿環境舒服乾淨，整體服務也很親切和善，重點是親子設施很強大，超狂迷你賽車場，還有一堆室內玩具及遊戲能體驗，再加上也有爸媽們的放鬆空間，真心推薦給大家。

帶小孩玩台東，台東貓追熊親子民宿也能列入玩樂名單，這邊還想順便一提，滿分當時入住民宿時東西不小心遺落，但民宿老闆超貼心，不僅幫滿分找到還寄回給我，再次覺得台東貓追熊親子民宿真的太棒了，滿分囉！

台東貓追熊親子民宿

地址：台東縣台東市豐榮路90巷36號

電話：0963－735617

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