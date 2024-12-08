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三星最充實一日遊玩法！15站「順遊景點安排」全收錄　

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

宜蘭三星怎麼玩最充實？三星鄉是純樸的鄉村小鎮，到處都是美麗蔥田，車程延途都能欣賞療癒的蔥田及稻田風光，重點是景點很豐富，規劃個三星一日遊剛剛好；可以搭小火車、體驗農夫採蔥、玩拍巨大洛克馬，餵食梅花鹿，還能品嚐在地三星蔥餅和冰淇淋。近期熱門的長埤湖精靈村，還能體驗和服環湖，周邊景點豐富，每個景點距離很近，順遊超方便，同時滿足旅人吃喝玩樂的出遊享受。

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2024三星景點一日遊順遊景點安排

第一站：長埤湖風景區
第二站：長埤湖精靈村
第三站：天送埤火車站
第四站：天送埤咖啡館
第五站：初咪體驗農場
第六站：稻庄休閒農場
第七站：星寶蔥體驗農場
第八站：三星蔥文化館
第九站：搖搖洛克馬公園
第十站：農青蔥體驗農場
第十一站：三星落羽松
第十二站：益得畑の菓
第十三站：安農溪分洪堰風景區
第十四站：宜農牧場
第十五站：差不多御藏私房

關於三星鄉
三星鄉在宜蘭的中部，蘭陽平原的西邊。宜蘭的三星蔥和卜肉非常有名，也相當好吃，玩宜蘭三星，也能品嚐到三星蔥相關的美食，三星鄉田野景觀迷人，也有許多好玩的休閒農場。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

長埤湖風景區
位在長埤湖風景區，風景區為開放的大自然景點，碧綠的湖畔風光，如抹茶湖般幽靜療癒，湖畔旁是最近最夯的精靈村－鹽太郎的家，有好拍的日式場景、合掌屋及可愛動物區。入園門票200元，可折抵餐飲及動物飼料，玩長埤湖精靈村，能近距離餵鹿、羊和迷你驢，還能體驗日式和服，在靜謐的湖畔前取景，是個適合親子同遊的休閒好去處，再搭配三星一日遊，更充實好玩。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

長埤湖精靈村－長埤湖風景區

地址：宜蘭縣三星鄉員山村三星路八段288號長埤湖風景區
營業時間：09：30～17：30
服務電話：03－9891588

天送埤火車站
宜蘭三星休閒玩樂好去處天送埤林鐵文創園區，天送埤火車站曾是運送太平山木材的重要據點。典型傳統的日式建築，現今保存相當完善，來訪能參觀舊時火車站，認識歷史小故事，還能搭乘蒸氣小火車，感受當時的繁華景象，現在的天送埤林鐵文創園區還有刺激活動體驗，再搭配三星景點一日遊，更能充實旅程。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

天送埤火車站

地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷27號

蒸氣小火車

體驗時間：每日 10：00～17：30（中午12：00～13：00 休息時間）
服務電話：03－989－5853

天送埤TSP.coffee
天送埤咖啡館就在車站的旁邊，咖啡館古色古香，原為車長的舍宿，改建後的咖啡館，木造建築頗有質感，來這用餐下午茶，也格外舒心。天送埤咖啡館戶外庭院景觀優美，還能欣賞綠意盎然的落羽松林，玩樂天送埤車站，也值得留停賞景，低消需點餐。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

天送埤TSP.coffee

地址：宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷33號

初咪體驗農場
是一間蔥主題的休閒農莊，地景位置超棒，坐落在雪山山脈與中央山脈之間，打破以往傳統蔥園印象，呈現全新童趣質感化設計。宜蘭以三星蔥著名，來初咪體驗農場不僅能採蔥，還能採三星白蒜、銀柳、拔蘿蔔、手作蔥麵包DIY，農場布景溫馨有設計感，同時也規劃親子友善環境，無論是情侶約會、親子同遊，或是家族同樂都適合，再搭配三星景點一日遊，更充實旅程。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

初咪體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉東興路13號
營業時間：08：00～17：00
服務電話：0928－576801
門票：體驗採蔥150元／人

稻庄休閒農場
位在宜蘭三星鄉，佔地13500平方公尺，腹地大還有寬闊草皮！農場有水豚、小馬兒、狐獴等可愛小動物，還能玩溜滑梯、沙坑、球池、電動車等親子設施，更棒的是，可以用餐午茶吹冷氣，享受美好時光。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

稻庄休閒農場

地址：宜蘭縣三星鄉福和路71巷16號
營業時間：10：00～17：00（周二休）
服務電話：03－9892809
門票：250元／人

星寶蔥體驗農場
宜蘭趣味休閒農場星寶蔥體驗農場，大家都知道，宜蘭的三星蔥特別有名！來星寶蔥體驗農場，能認識三星蔥的小知識，還能體驗當個小農夫，到療癒蔥田裡採蔥，辛苦採蔥洗蔥後，再來玩蔥餅DIY，自己的蔥餅自己作，現煎可口超好吃，很有趣的傳統蔥農體驗，值得大小朋友一起來玩。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

星寶蔥體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉東興路7之5號
營業時間：09：00～17：00
服務電話：03－9891048
門票：體驗採蔥150元／人

三星蔥文化館
玩樂宜蘭三星，可以順遊玩三星蔥文化館，除了學習三星蔥的小知識，以及認識用三星蔥製作出來的美味佳餚，文化館同時也提供豐富的農產品及伴手禮，在地超人氣的三星蔥冰淇淋，值得旅人來嚐鮮，而且旁就是亮眼的洛克馬公園，巨人玩的超大洛克馬，別忘了踩點玩拍。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

三星蔥文化館

地址：宜蘭縣三星鄉中山路二段41號
營業時間：平日08：30～17：00／假日9：30～18：00
服務電話：03－9893170

搖搖洛克馬公園
宜蘭三星人氣必打卡亮點，搖搖洛克馬公園就位在三星蔥文化館旁，步行距離不用一分鐘，很值得順遊，公園地寬敞舒適，有休息涼亭，也有小孩最愛的木馬翹翹板，帶小朋友來這跑跳放電也很適合，當然還是巨大的搖搖洛克馬最吸睛了。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

搖搖洛克馬公園

地址：宜蘭縣三星鄉義德路4號（三星蔥文化館旁）
營業時間：24小時開放

農夫青蔥體驗農場
宜蘭景點好好玩，好山好水還能體驗當農夫！說到玩宜蘭三星鄉，一定都會想到在地特產三星蔥，開車經過沿途是滿滿蔥田，農夫青蔥體驗農場就是個能體驗採蔥的休閒景點，帶領旅人實際走進蔥田裡，採蔥、種蔥和洗蔥，還能自己手作DIY三星蔥油派，美味可口超好吃，更特別的是，農場裡還有可愛梅花鹿可以餵食，來宜蘭當蔥農達人，再搭配三星一日遊更好玩。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

農夫青蔥體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉安農南路二段3巷16號
營業時間：09：00～17：00（周二公休）
服務電話：0975－376902
門票：100元起

三星落羽松
宜蘭欣賞落羽松的好去處三星落羽松，號稱賞松秘境的三星落羽松，有130棵落羽松，一顆顆整齊排列，放眼欣賞相當壯觀，三星落羽松一年四季都有不同的美麗景緻，其中最吸引目光，就是冬季松葉轉色的季節，來這散步好放鬆，更是在地人氣的婚紗取景地，仔細觀察，落羽松的外型也很像聖誕樹，來三星落羽松，再搭配三星景點一日遊更充實。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

三星落羽松

地址：宜蘭縣三星鄉東西二十八路
營業時間：24小時開放 免門票

益得畑の菓
益得食品畑の菓是一間三星蔥美食伴手禮，園區寬敞，能玩拍可愛的三星蔥大公仔，來訪可以採購三星蔥相關的美食伴手禮，也能在這休閒小坐下午茶；人氣酥皮濃場，是饕客推薦必嚐美食之一，還有繽紛亮眼的3D立體彩繪，又是個免門票，能滿足購物、美拍玩樂的好去處。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

益得畑の菓

地址：宜蘭縣三星鄉大義村上將路3段376巷25號
營業時間：08：30～18：00
服務電話：03－9898467

安農溪分洪堰風景區
宜蘭田園風光也能成為熱門的IG打卡點，宜蘭安濃溪觀景區綠草如茵，景色宜人，公園裡綠意片片，還有一處落雨松林，園區每個角落都好美，賞景令人心曠神怡，來這走遊也讓人備感無限放鬆與舒心。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

安農溪分洪堰風景區

地址：宜蘭縣三星鄉安農溪旁
時間：全天開放

宜農牧場
原本銅板價的宜農牧場門票變貴了，但門票可以兌換飼料和飲料還算能接受，玩宜農牧場，可以餵小羊、小豬、兔子和陸龜，還能近距離與可愛動物們互動接觸，體驗擠羊奶，農場可以吃羊奶類甜點和冰淇淋，以及玩手作DIY，非常適合親子旅人，來宜農牧場放電。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

宜農牧場

地址：宜蘭縣冬山鄉長春路239巷17號
營業時間：10：00～17：30
服務電話：03－9567724
門票：150元／人

差不多御藏私房
宜蘭美食林立，但最具特色的就是無菜單料理，聽在地饕客介紹，無菜單料理的發跡就是在宜蘭，隱身三星田間的農村小屋，有間差不多御藏私房，差不多御藏私房是一間非常有特色的無菜單料理，老闆擁有超過30年的廚藝經驗，總能發想新菜色，每道菜色絕對都是真材實料。

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

從食材的挑選到烹調上桌，老闆絕對不馬虎，雖說差不多御藏私房沒有浮誇或是華麗的擺盤裝飾，但每道料理入口，都是讓人印象深刻的好味道，與朋友聚會，還能再加價升級來隻烤雞或烤鴨。

PS：因食材需提前準備，所以來訪用餐需先預約（提前一天，或是前一餐期時段預約都可以）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

▲▼15個一日遊宜蘭三星景點懶人包。（圖／部落客滿分提供）

差不多御藏私房

地址：宜蘭縣三星鄉星洲路一段183號
營業時間：11：30～14：00／17：30～20：00
服務電話：03－9552682

整體心得
超好玩的宜蘭三星景點收藏，老實說宜蘭三星還蠻有好玩有趣，來訪沿途，可以欣賞稻田和蔥田風光，深度體驗食農，挑戰採蔥，手作蔥餅，還有認識宜蘭人氣特產的三星蔥，另外，大小朋友都愛的超大洛克馬和蒸氣火車，玩樂宜蘭三星時，也都通通都一起玩樂順遊，最後再去品嚐宜蘭超人氣的無菜單料理，輕鬆一日遊，玩得精彩、買的開心，吃得滿足。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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關鍵字： 三星一日遊 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

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