關西機場34分鐘抵達大阪市區！南海電鐵Rapi:t購票選位全攻略

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

玩大阪，最最重要的玩樂攻略就是交通，搭飛機到關西機場，如何能快速抵達大阪市區呢？本篇帶你搭乘南海電鐵特急Rapi:t，輕鬆購票，最快只要34分鐘就能到大阪難波；同時也會教大家如何訂票、換票及搭乘，親子同行也很可以，絕對讓旅人更快速方便唷！

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購票方式

每一次大阪自由行，印象都是搭南海電鐵，從關西機場到大阪市區，搭南海電鐵最快；除了可以現場購票外，先在平台上買好更方便，滿分這次是在KKday上買南海電鐵的關西機場特急車票。

基本款車票是270元新台幣

主要路線是南海關西機場站至難波站之區間、及南海難波站區間至南海關西機場站的Rapi:t單程車票。詳細的使用範圍如下，去程：關西機場站→難波站（新今宮站、天下茶屋站、堺站）；回程：難波站（新今宮站、天下茶屋站、堺站）→關西機場站（Rapi:t 不停靠堺站，要注意！）。

▲還有搭配日本4機上網的eSIM的優惠組合，朋友們可依需求在平台上自由訂購唷。

南海電鐵特急Rapi:t兌換方式

購票完成後，就能在平台上收到憑證，抵達關西機場時，於指定窗口就能進行換票。抵達關西機場後，跟著鐵道指引的方向行走，機場的指示標都很清楚，一樓有巴士、計程車和輪船可以搭乘，而車站、鐵道和餐廳都是在二樓，搭手扶梯或是電梯都非常方便。

南海電鐵機場快線Rapi:t車票就在南海電鐵售票處兌換，這裡可以看到超大的南海電鐵Rapi:t圖片，上面還標榜，最快只要34分鐘就能到難波站，若是一般的機場快線大約是45分鐘能抵達，也就是從關西機場到大阪市區有許多車次和車種，朋友們可依價格和時間來決定要搭什麼車。

▲現場也可以購票，但比平台上先購買還要貴，所以若是有確定搭南海電鐵機場快線Rapi:t，直接先在平台上買好，現場出示憑證就能兌換。

▲兌換車票方式也非常簡單，拿到櫃台就有專人協助操作，服務人員會說中文，可以自行選擇搭乘的時間、座位，手機就能直接掃碼進入車站，若有需要的朋友，也能先看時刻表。

車廂空間

完成車票兌換後，再往出發的月台，滿分當天預計的時間都抓得很剛好，來到月台後，就看到南海電鐵特急Rapi:t進站了。因為南海電鐵特急Rapi:t為指定席，所以需要依車次和座位上車。南海電鐵特急Rapi:t的座位舒服又寬敞，還有行李箱置物櫃，以及車箱行李櫃，就是人潮多，建議早點來排隊，行李櫃才不會沒位置。

有順利依時間和座位搭南海電鐵特急Rapi:t，滿分當下就好安心，沿途可以欣賞大阪風景，南海電鐵特急Rapi:t從關西機場到難波站約半小時，中間沒有停靠幾站，所以速度非常快。

結語

抵達難波站後，出站也是直接刷手機就可以了，滿分這一條線，也是能從難波直達關西機場；結束旅程後，要到關西機場搭飛機回國，也是可以從難波車站搭南海電鐵特急Rapi:t唷！

難波車站周邊相當熱鬧

旁邊就是南海通，可以逛街、吃美食，還有超多餐廳，很推薦旅程最後一天，可以在這裡逛一下，非常簡單的南海電鐵特急Rapi:t搭乘方式，讓旅人快速從關西機場直達大阪市區唷！

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