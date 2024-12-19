烏來最療癒森林湯屋！原木香氣圍繞　開放式窗景賞山嵐綠意

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記黃亭詠

新北最夯烏來溫泉推薦-馥森阪治Trio！是座被群山包圍的質感湯屋，距離烏來老街有段距離，但環境舒服空氣清新，擁有5種不同的溫泉湯屋讓旅人自由選擇，美麗的山川景緻與湯屋融合在一起相當唯美，Trio園區也很迷人，泡湯後還能用餐吃下午茶，若時間充裕，還能漫遊步道感受療癒的森林浴。

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馥森阪治Trio交通方式停車資訊

▲馥森阪治是座落烏來山區的特色湯屋，開車導航搜尋地標就能輕鬆抵達，園區有規劃停車場，停車也很方便。

馥森阪治Trio接待櫃台

▲接待大廳空間不大但環境很舒服，建議泡湯前先預約較佳。

馥森阪治泡湯收費價格

▲馥森阪治Trio共有5種不同佈景和大小的湯屋，朋友可依喜歡的空間及環境來選擇，空間從4.5坪到12坪都有，也可搭配套餐和下午茶。

▲上圖為馥森阪治Trio的全區導覽地圖，除了接待櫃台，通過貨櫃步道後，就是兩棟特色的景觀湯屋。

▲走過長長的貨櫃階梯，園區裡完全是別有洞天，奇特的藝術建築內，居然是綠意盎然的山林風光。

馥森阪治Trio | 森浴湯屋

▲當天預約的是森浴湯屋，大約為6坪空間，湯屋格局方正，滿分覺得相當寬敞。

▲有規劃雙人躺椅、獨立大型溫泉池選用原木的設計，入館也能聞到木頭的香氣。

▲湯屋裡的備品配置也都比照飯店規格，提供牙刷組、浴袍、開水、熱水壺等。

▲湯屋裡還有提供質感拖鞋，以及茶籽堂的沐浴品。

▲服務人員還會先放水，走進湯屋時就能感受到溫泉的蒸汽，但沒有獨立廁所，這點就是森浴扣分的地方。

▲換上浴袍取景更好看，有種在森林裡沐浴的感覺。

▲烏來溫泉鄉是弱鹼性的碳酸氫鈉泉，馥森阪治Trio的泉質很純淨，在泡湯時就能感受到滑溜感。

▲泡湯時間為2個小時，開放式的窗景設計，能輕鬆眺望山林之美。

馥森阪治Trio | 庭院景觀

▲漫步庭院，也能感受山林的美好，階梯旁還有規劃觀景座位區。

▲這棟是馥森阪治Trio的餐廳，使用原始材料，打造最親近大自然的空間，餐廳裡也很有美感，提供套餐和下午茶。

馥森阪治Trio | 森林書屋

▲繼續往下走，是一條通往書屋的森林步道，綠意如畫的景色，可以沉澱旅人的心靈。

▲森林書屋也很柔美，選用日式的榻榻米，這裡還有展示藝術畫作。

心得

馥森阪治Trio環境優，景觀美，泉質純淨。滿分特別選擇比較大一點的森沐湯屋，一來是可以放推車，二來是擁有壯麗山景，朋友可依喜歡的湯屋空間來選擇，也能用餐下午茶。

馥森阪治Trio

地址：新北市烏來區環山路151號

營業時間：10：00－20：00（每周二公休）

服務電話：02－26616688

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