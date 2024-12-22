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海賊王粉絲必朝聖！熊本縣廳前金色魯夫雕像　絕美銀杏步道當背景

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

九州打卡地標，熊本縣廳前的海賊王魯夫雕像！海賊王是陪伴我們成長的漫畫，而熊本是海賊王作者尾田榮一的出生地，玩熊本也能拍海賊王草帽一族的主角雕像，更棒的是熊本縣廳前還是座美麗迷人的銀杏步道，秋冬正值銀杏轉色的季節，來這賞銀杏秋景超浪漫，給人冬季戀歌的美感。

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熊本縣廳前魯夫雕像交通方式&停車資訊

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲開車的朋友，可以直接導航熊本縣廳，也可搭熊本電車或是地下鐵來玩、縣廳旁邊有停車場。

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

銀杏步道

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

金黃迷人的銀杏樹林
熊本縣廳前有一大片的銀杏樹林，整齊排列的銀杏樹真的是太美太震撼了；尤其是在轉色的季節，黃澄澄的太迷人。散步在熊本縣廳前廣場，彷彿置身在秘境，不僅拍照好看，還能感受被滿滿銀杏包圍。

魯夫雕像位置

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

超帥氣的魯夫雕像
秋冬來熊本縣廳不僅可以欣賞唯美的銀杏森林，重點是有一座海賊王魯夫雕像也在這裡，據說熊本縣是海賊王作者尾田榮一的出生地，魯夫雕像就在熊本市區裡出現，另外還有九個草帽一族的雕像也都在熊本。

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲能和魯夫船長合影真的是太帥了，重點是還有美麗的銀杏當我們的背景。

熊本縣廳前魯夫雕像｜商品區

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲走進熊本縣廳，有規劃洗手間、投幣機還有縣廳的簡介，還能看到可愛的熊本熊。

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲熊本縣廳裡也有便利商店，還能買到海賊王相關的周邊商品。

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲▼九州親子景點，熊本縣廳海賊王魯夫雕像，熊本最美銀杏步道隱藏金色魯夫雕像。（圖／滿分提供）

▲當然也要帶一尊限定的雕像回家收藏。

心得
站在熊本縣廳前，隨便拍都能當明信片，寬廣的銀杏森林，站在任一角落都好看。很推薦大家來熊本縣廳找魯夫時，選擇秋冬時節，絕對能拍出不一樣的美圖。

海賊王魯夫雕像／熊本縣廳魯夫雕像

地址： 6 Chome-18-1 Suizenji, Chuo Ward, Kumamoto, 862-0950日本
營業時間：銀杏森林24小時開放、熊本縣廳營業時間：08：30－17：15。

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