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台北深夜魯肉飯！運將愛店鄰近南京三民站　樸實無華卻讓人懷念

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店，不少夜貓族在台北吃宵夜熱點，司機俱樂部的魯肉飯也很出名，樹小編放在口袋名單很久，最近才有機會來踩點。

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司機俱樂部在哪裡
司機俱樂部交通怎麼去？放在口袋名單很久的司機俱樂部，搭捷運出南京三民站4號出口，走路過來大約只要6分鐘左右，因為早期有很多計程車司機來用餐，所以才有司機俱樂部的店名。

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

用餐環境
來到司機俱樂部內用餐區除了在攤位後面有座位，就連隔壁間也有內用空間，沒想到內用座位多到兩個店面。

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

魯肉飯
樹小編點了魯肉飯、魯豆腐、菜脯蛋、排骨酥湯等等，司機俱樂部上菜速度非常快，內用不用自己端就會送上桌，可以看到魯肉飯是帶油脂較多路線，整體滷汁鹹甜不會感覺太肥膩，沒有膠質太多的黏嘴感，加上軟硬適中米飯，還是很涮嘴的唷！

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

魯豆腐
至於小菜部分我點了魯豆腐，入口還挺軟嫩入味。

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

魯大腸
魯大腸小份份量還不少，大腸滷汁不會太死鹹，滷到有透有入味口感Q彈有嚼勁。

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

菜脯蛋

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

排骨酥湯
熱湯我選擇了排骨酥湯，我覺得湯頭跟排骨酥都不錯，調味不會太厚重，帶有蘿蔔清甜為主。

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
內用記得先拿司機俱樂部菜單，有魯肉飯、雞肉飯、雞魯飯、焢肉飯、快炒、熱炒、小菜、湯類等等。

▲▼台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

司機俱樂部

地址：台北市松山區南京東路五段399之2號
電話：02－27493971
營業時間：11：00－14：00、17：30－01：30；周六17：30－01：30（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 司機俱樂部 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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