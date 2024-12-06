台北深夜魯肉飯！運將愛店鄰近南京三民站　樸實無華卻讓人懷念

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

台北宵夜推薦吃什麼？司機俱樂部在網路的評價破2千則，鄰近南京三民站，營業到凌晨1點多，是許多計程車司機的愛店，不少夜貓族在台北吃宵夜熱點，司機俱樂部的魯肉飯也很出名，樹小編放在口袋名單很久，最近才有機會來踩點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



司機俱樂部在哪裡

司機俱樂部交通怎麼去？放在口袋名單很久的司機俱樂部，搭捷運出南京三民站4號出口，走路過來大約只要6分鐘左右，因為早期有很多計程車司機來用餐，所以才有司機俱樂部的店名。

用餐環境

來到司機俱樂部內用餐區除了在攤位後面有座位，就連隔壁間也有內用空間，沒想到內用座位多到兩個店面。

魯肉飯

樹小編點了魯肉飯、魯豆腐、菜脯蛋、排骨酥湯等等，司機俱樂部上菜速度非常快，內用不用自己端就會送上桌，可以看到魯肉飯是帶油脂較多路線，整體滷汁鹹甜不會感覺太肥膩，沒有膠質太多的黏嘴感，加上軟硬適中米飯，還是很涮嘴的唷！

魯豆腐

至於小菜部分我點了魯豆腐，入口還挺軟嫩入味。

魯大腸

魯大腸小份份量還不少，大腸滷汁不會太死鹹，滷到有透有入味口感Q彈有嚼勁。

菜脯蛋

排骨酥湯

熱湯我選擇了排骨酥湯，我覺得湯頭跟排骨酥都不錯，調味不會太厚重，帶有蘿蔔清甜為主。

菜單價錢

內用記得先拿司機俱樂部菜單，有魯肉飯、雞肉飯、雞魯飯、焢肉飯、快炒、熱炒、小菜、湯類等等。

司機俱樂部

地址：台北市松山區南京東路五段399之2號

電話：02－27493971

營業時間：11：00－14：00、17：30－01：30；周六17：30－01：30（周日公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►大火爆炒鑊氣！青菜炒牛肉號稱台北最強 軟滑入味根本白飯殺手

►隱身華榮市場宵夜肉羹！士林銅板價美食 滷肉飯＋油豆腐是經典

►中和人的口袋美食！眷村老麵攤每天只賣3小時 淋上香醋辣醬更讚